Безнаказанность за Сандармох дала возможность россии совершать преступления в Буче, Изюме, Мариуполе, - Кулеба. ФОТОрепортаж

Тем, кто верит, что москва начала свой план по уничтожению Украины и ликвидации украинской идентичности в 2022 или даже в 2014 году, стоит прочитать больше о Сандармохе, Голодомор-геноциде и других ужасных преступлениях, совершенных российским государством на протяжении веков.

Об этом написал в сети X министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что с 27 октября по 4 ноября 86 лет назад в лесном урочище Сандармох советские власти уничтожили более тысячи человек. Среди них были выдающиеся украинские прозаики и поэты, художники, ученые, драматурги и другие светила. В Украине они известны как "Расстрелянное Возрождение": поэт Николай Зеров, основатель театра "Березиль" Лесь Курбас, просветители Антон, Остап, Богдан Крушельницкие, писатели Валерьян Пидмогильный, Николай Кулиш, Павел Филиппович, Гео Шкурупий, Мирослав Ирчан, Олекса Влизько, Валерьян Полищук, Григорий Эпик, Марк Вороной, Олекса Слисаренко, Михаил Яловый, историки Матвей Яворский, Сергей Грушевский и многие другие.

В общей сложности, отметил Кулеба, в 1937–1938 годах здесь было уничтожено около шести тысяч человек – представителей шестидесяти разных национальностей.

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СССР скрывал это преступление пять десятилетий вплоть до своего распада. Лишь в 1997 году группа российских историков после продолжительных поисков обнаружила место совершения преступления.

Эту группу "Мемориал" сейчас диктатура Путина угнетает и называет "иностранным агентом". Ведущего исследователя Сандармоха, историка Юрия Дмитриева дважды арестовывали - в 2016 и 2018 годах, а в 2020 году приговорили к 13 годам лишения свободы.

Министр иностранных дел подчеркнул, что эти преступления никогда не были надлежащим образом расследованы, не было и наказания. И именно эта полная безнаказанность, по его убеждению, дала возможность российскому злу совершать ужасные преступления в Буче, Изюме, Мариуполе и других местах.

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"Украина должна выиграть эту войну и привлечь зло к ответственности, сколько бы времени на это ни понадобилось, чтобы обеспечить право украинцев жить в мире и безопасности на своей Родине", - говорится в сообщении Кулебы.





