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Безнаказанность за Сандармох дала возможность россии совершать преступления в Буче, Изюме, Мариуполе, - Кулеба. ФОТОрепортаж

Тем, кто верит, что москва начала свой план по уничтожению Украины и ликвидации украинской идентичности в 2022 или даже в 2014 году, стоит прочитать больше о Сандармохе, Голодомор-геноциде и других ужасных преступлениях, совершенных российским государством на протяжении веков.

Об этом написал в сети X министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что с 27 октября по 4 ноября 86 лет назад в лесном урочище Сандармох советские власти уничтожили более тысячи человек. Среди них были выдающиеся украинские прозаики и поэты, художники, ученые, драматурги и другие светила. В Украине они известны как "Расстрелянное Возрождение": поэт Николай Зеров, основатель театра "Березиль" Лесь Курбас, просветители Антон, Остап, Богдан Крушельницкие, писатели Валерьян Пидмогильный, Николай Кулиш, Павел Филиппович, Гео Шкурупий, Мирослав Ирчан, Олекса Влизько, Валерьян Полищук, Григорий Эпик, Марк Вороной, Олекса Слисаренко, Михаил Яловый, историки Матвей Яворский, Сергей Грушевский и многие другие.

В общей сложности, отметил Кулеба, в 1937–1938 годах здесь было уничтожено около шести тысяч человек – представителей шестидесяти разных национальностей.

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СССР скрывал это преступление пять десятилетий вплоть до своего распада. Лишь в 1997 году группа российских историков после продолжительных поисков обнаружила место совершения преступления.

Эту группу "Мемориал" сейчас диктатура Путина угнетает и называет "иностранным агентом". Ведущего исследователя Сандармоха, историка Юрия Дмитриева дважды арестовывали - в 2016 и 2018 годах, а в 2020 году приговорили к 13 годам лишения свободы.

Министр иностранных дел подчеркнул, что эти преступления никогда не были надлежащим образом расследованы, не было и наказания. И именно эта полная безнаказанность, по его убеждению, дала возможность российскому злу совершать ужасные преступления в Буче, Изюме, Мариуполе и других местах.

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"Украина должна выиграть эту войну и привлечь зло к ответственности, сколько бы времени на это ни понадобилось, чтобы обеспечить право украинцев жить в мире и безопасности на своей Родине", - говорится в сообщении Кулебы.

Безнаказанность за Сандармох дала возможность россии совершать преступления в Буче, Изюме, Мариуполе, - Кулеба 01
Безнаказанность за Сандармох дала возможность россии совершать преступления в Буче, Изюме, Мариуполе, - Кулеба 02
Безнаказанность за Сандармох дала возможность россии совершать преступления в Буче, Изюме, Мариуполе, - Кулеба 03

Автор: 

геноцид (416) история (2017) расстрел (505) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+14

І саме це дало можливість російському злу творити жахливі злочини у Бучі, Ізюмі та інших місцях.
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04.11.2023 18:07 Ответить
+13
Безкарність Зе-підора саме і привела до Бучі, Ізюму, Маріуполя. Потім був Бахмут, контрнаступ, тепер Авдіївка. І призведе ще до нових катастроф.
Може нарід зрозуміє, що з одного боку є росія як ворог, а з другого зелений ліквідаційний комітет України і один одному вони не вороги, бо за 2 роки майже жоден з їх верхівки не був вбитий.
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04.11.2023 17:58 Ответить
+11
квітень 2019 - ти і вся ваша зелена шобла це і є український сьогодняшний Сандармох...
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04.11.2023 17:55 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
і не тільки !!! червону кацапо-совковву, комуно-нацистьку рацею (срср) не покарали ні за розвʼязану 2Світову війну, ні за три Голодомори-геноциди в Україні, Голодомор в Казахстані, депортації та етнічні чистки народів совкової імперії і тд.тп. !!! навіть більше, цю нацистьку червону імперію колективний захід, замість судити в Нюренбергу разом з коричневими нацистами, апсолютно безпідставно записав в "судді" та "пабедітелі" 2Світової війни і дав можливість на довгі майже 50 років окупувати усю східну Європу !!! ось тому кацапи нагліють типу: "а чо ви на зделаєте", "дайдьом да Берліна", "деди ваєвалі" ...
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04.11.2023 17:53 Ответить
А що Кулеба зробив, щоб Дмитрієва визволити? Якого за ідіотичним звинуваченням посадили. Який розкопав його й почав публікувати списки страчених..
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04.11.2023 17:58 Ответить
А сама що зробила окрім бризкання слиною в коментах?
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04.11.2023 18:30 Ответить
Я повинна тобі звітувати? Ти таке смішне. Навіть напишу, ти не повіриш й рогами впрешся - надай докази. Ти ж по собі людей судиш.
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04.11.2023 18:34 Ответить
Мабуть Кулеба повинен був передати терпуг в багеті
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04.11.2023 18:34 Ответить
квітень 2019 - ти і вся ваша зелена шобла це і є український сьогодняшний Сандармох...
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04.11.2023 17:55 Ответить
73% думали, что если Зеля посмотрит путлеру в глаза, то тот успокоиться. Они просто не знают психологию уркагопников. Урка ни когда не отстанет от жертвы, пока не получит нокаутирующий удар в голову.
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04.11.2023 22:21 Ответить
та сам козлевіч зелений так думав - за 73% і базара нема,
все шо з них було потрібно це - бееее в 19му - вони збекали...
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04.11.2023 22:27 Ответить
про яке покарання може йти мова якщо "совок" це величезний ринок і величезні грощі... все як і зараз...історія іде по спіралі...
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04.11.2023 17:55 Ответить
Безкарність Зе-підора саме і привела до Бучі, Ізюму, Маріуполя. Потім був Бахмут, контрнаступ, тепер Авдіївка. І призведе ще до нових катастроф.
Може нарід зрозуміє, що з одного боку є росія як ворог, а з другого зелений ліквідаційний комітет України і один одному вони не вороги, бо за 2 роки майже жоден з їх верхівки не був вбитий.
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04.11.2023 17:58 Ответить
Тобто хочеш сказати, що якщо ми повністю поміняємо владу, то одразу переможемо? А якщо не переможемо, хто буде нести за це відповідальність? Нова влада чи стара "зелена"?
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04.11.2023 18:11 Ответить
Хочу сказати, що якщо за майже 2 роки війни в нас пройоб за пройобом, втрачене місто за втраченим містом, грабіж у тилу, ВПК щось ніби пукає але взагалі ні на скільки по своїм обсягам не відповідає визовам цієї війни. І навіть не важливо чи це злий намір чи просто країної керують тупоголові некомпетентні тіктокери-грабіжники, але чекати з таким станом справ хоч чогось віддалено схожого на "перемогу" може лише кінченний довбохряк. На жаль в нас таких довбосвиней ще дуже багато і місце на скотобійні їм вже заготовлено.

А тепер по суті. Якщо в нас справді екзістенційна війна як на цьому наполягають зе-скотобійники, то дуже значну роль у керуванні державою повинні відігравати військові, а не цивільні тіктокери-нездари.
Та і взагалі сформувати комітет національного спасіння, де відповідними напрямками внутрішньої і зовнішньої політики будуть займатися фахові перевірені часом люди. А не ті хто добре зализує анус хрипатій абізяні чи його дружині Єрмаку.
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04.11.2023 18:21 Ответить
Та хто мене банить?
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04.11.2023 18:33 Ответить
Саме ТАК💯‼️ЧОМУ ПРЯМО ЗАРАЗ ЗСУ , не зібрати ПРЕС-КОНФЕРЕНЦІЮ І РОЗПОВІЗТИ СУСПІЛЬСТВУ , ЩО КОЇТЬСЯ - ДЕМОНТАЖ України І цинічне ЗНУЩАННЯ НАД ВОЇНАМИ ! 700 гр ТЯЖКО ПОКАЛІЧЕНИМ ⁉️ЗЕІУДАз Ермаком -ПОСІБНИКИ ТЕРРОРИСТІВ ВБИВЦЬ ЦЕ ФАКТ
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04.11.2023 20:20 Ответить
ти щє коня шорса викопай на виправдуху вашим сьогодяшним зашкаварам, археолог...
вже тварі не знають куди кинутися...
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04.11.2023 18:02 Ответить
А ще довго будемо називати російську окупацію "радянським періодом"?
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04.11.2023 18:07 Ответить
Дайте це хочаби почитати Боневтіку. Більше хай читає про голодомори і хто їх проводив і як і навіщо знищували українців? Хто ткий петровський, в честь якого чорвона сволота назвал місто? Що зроблено за часи його Президенства, щоб цього не повторилось? Про "ккая разница" і "перестать стрелять" і про дороги не пишіть, ми це знаємо.
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04.11.2023 18:07 Ответить

І саме це дало можливість російському злу творити жахливі злочини у Бучі, Ізюмі та інших місцях.
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04.11.2023 18:07 Ответить
Кулеба.Що робить твій посол у США?Чому за фактами геноциду сьогодні твій представник мовчить в ООН.Штати виступають,а він не підтримує?Це як так?
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04.11.2023 18:25 Ответить
Червінського допиши зелений покидьок.
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04.11.2023 18:33 Ответить
бо що потрібно громадянину та патріоту? потрібно, по-перше, щоб був, хто у всьому винен і якого можна - безкарно, що важливо - вимагати на гіляку. і по-друге, треба, щоб було в кого вірити і хто врятує всіх. перший не може сказати або зробити нічого хорошого, а другий - нічого поганого. Складнішої картини світу первісна свідомість перенести не може.
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04.11.2023 19:13 Ответить
Карпенко , це ти привела ЗРАДНИКА ЧЛЕНОГРАЯ - ермака ТАТАРОВА смірнова , це на ваших руках смерті маріупольців , Бучі ,
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04.11.2023 20:24 Ответить
Влада зеленого ухилянта від призову робить аналогічні злочини в самій Україні.
Ця влада здійснює геноцид українців.
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04.11.2023 18:38 Ответить
Мабуть Кулєба ще не дійшов до розділу "Расійская Імпєрія" - там ще більше. І 90 років переслідування українців московитами перетворяться на 300...
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04.11.2023 18:46 Ответить
І Куляба і Боневтік не дійшли, бо ще недвно вони в очах пуйла шукали мир і дурили нарід, що напду не буде. То виходить, що діяли на користь ворога? А сьогодні такі турботливі про українців. Буча, Ірпінь, Гостомель, Херсон та інші міста заслуга молодої, воровитої, антимайданної комнди слуг і ригів, які сьогодні при владі.
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04.11.2023 19:04 Ответить
Цей розстріл однозначно повязаний з геноцидом. Жоден з розстріляних по суду не був засуджений до розстрілу. Ініціатором було пітерське НКВД і особисто Заковський. Приурочили до 20 річниці. Без справ пропустили через Трійку а після розстрілу телеграмою відзвітувались Сталіну та Єжову.
Більше 50 років не було відомо, бо з натхненників і виконавців вижив лише комендант пітерського НКВД Матвєєв але він ясна річ мовчав. Патрушев скоріш за все знесе меморіал.
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04.11.2023 19:07 Ответить
Не покараність за зраджену операцію ГУР по затримці вагнеровцев привела до зради в більших масштабах, це окупація півдня України, Маріуполь, Київщина.
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04.11.2023 19:42 Ответить
А ІНШІ ГРІХИ !?
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04.11.2023 20:20 Ответить
Так так, саме безкарність. Був би заарештований Єрмак з Зеленським за зрив по вагнерівцям, шашні з Патрушевим та Лукашенко, незрозуміле повернення Цемаха, то напевно зараз би бої точилися але там за Широкіно.
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04.11.2023 22:02 Ответить
Безкарність Росії за
Сандармох?
Це злочин але не могло бути і мови покарання
А яким чином покарати ?
СРСР опирався на військову силу і міжнародні документи міг не визнавати
Хтось міг запобігти вторгненню СРСР в угорщину в Чехословаччини
Афганістан?
Ні бо щоб покарати треба відкрито воювати
Так на СРСР були накладені санкції і він 20 років повільно розвалювався від них
Тобто санкції це тривалий багаторічний процес
І врешті решт СРСР розвалився
Це і є покарання
А яке могло бути покарання за
Сандармох?
Тоді був
Сталін
Росія вона не змінилась з часів СРСР опирається на силу
А щоб покарати о треба цю силу настільки ослабити щоб навіть бажання не виникало воювати
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04.11.2023 22:22 Ответить
 
 