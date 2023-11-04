Непокараність за Сандармох дала можливість росії творити злочини в Бучі, Ізюмі, Маріуполі, - Кулеба

Тим, хто вірить, що москва розпочала свій план щодо знищення України та ліквідації української ідентичності у 2022 чи навіть у 2014 році, варто прочитати більше про Сандармох, Голодомор-геноцид та інші жахливі злочини, скоєні російською державою протягом століть.

Про це написав у мережі X міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що з 27 жовтня по 4 листопада 86 років тому в лісі Сандармох радянська влада знищила понад тисячу людей. Серед них були видатні українські прозаїки та поети, художники, науковці, драматурги та інші світила. В Україні вони відомі як "Розстріляне Відродження": поет Микола Зеров, засновник театру "Березіль" Лесь Курбас, просвітителі Антін, Остап, Богдан Крушельницькі, письменники Валер’ян Підмогильний, Микола Куліш, Павло Филипович, Гео Шкурупій, Мирослав Ірчан, Олекса Влизько, Валер’ян Поліщук, Григорій Епік, Марко Вороний, Олекса Слісаренко, Михайло Яловий, історики Матвій Яворський, Сергій Грушевський та багато інших.

Загалом, зауважив Кулеба, у 1937–1938 роках тут було знищено близько шести тисяч осіб - представників шістдесяти різних національностей.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Самого факту депортації дітей недостатньо для обвинувачення Росії у геноциді, триває накопичення доказової бази, - Костін

СРСР приховував цей злочин п'ять десятиліть, аж до свого розпаду. Лише у 1997 році група російських істориків після тривалих пошуків виявила місце скоєння злочину.

Цю групу "Меморіал" зараз диктатура Путіна пригнічує та називає "іноземним агентом". Провідного дослідника Сандармоху, історика Юрія Дмитрієва двічі заарештовували у 2016 та 2018 роках, а у 2020 році засудили до 13 років позбавлення волі.

Міністр закордонних справ наголосив, що ці злочини ніколи не були належним чином розслідувані, не було і покарання. І саме ця повна безкарність, на його переконання, дала можливість російському злу творити жахливі злочини у Бучі, Ізюмі, Маріуполі та інших місцях.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія чинить геноцидальні дії, треба озброювати Україну, - глава МЗС Литви Ландсбергіс

"Україна повинна виграти цю війну та притягнути зло до відповідальності, скільки б часу на це не знадобилося, щоб забезпечити право українців жити у мирі та безпеці на своїй Батьківщині", - йдеться у дописі Кулеби.





