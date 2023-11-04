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Непокараність за Сандармох дала можливість росії творити злочини в Бучі, Ізюмі, Маріуполі, - Кулеба

Тим, хто вірить, що москва розпочала свій план щодо знищення України та ліквідації української ідентичності у 2022 чи навіть у 2014 році, варто прочитати більше про Сандармох, Голодомор-геноцид та інші жахливі злочини, скоєні російською державою протягом століть.

Про це написав у мережі X міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що з 27 жовтня по 4 листопада 86 років тому в лісі Сандармох радянська влада знищила понад тисячу людей. Серед них були видатні українські прозаїки та поети, художники, науковці, драматурги та інші світила. В Україні вони відомі як "Розстріляне Відродження": поет Микола Зеров, засновник театру "Березіль" Лесь Курбас, просвітителі Антін, Остап, Богдан Крушельницькі, письменники Валер’ян Підмогильний, Микола Куліш, Павло Филипович, Гео Шкурупій, Мирослав Ірчан, Олекса Влизько, Валер’ян Поліщук, Григорій Епік, Марко Вороний, Олекса Слісаренко, Михайло Яловий, історики Матвій Яворський, Сергій Грушевський та багато інших.

Загалом, зауважив Кулеба, у 1937–1938 роках тут було знищено близько шести тисяч осіб - представників шістдесяти різних національностей.

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СРСР приховував цей злочин п'ять десятиліть, аж до свого розпаду. Лише у 1997 році група російських істориків після тривалих пошуків виявила місце скоєння злочину.

Цю групу "Меморіал" зараз диктатура Путіна пригнічує та називає "іноземним агентом". Провідного дослідника Сандармоху, історика Юрія Дмитрієва двічі заарештовували у 2016 та 2018 роках, а у 2020 році засудили до 13 років позбавлення волі.

Міністр закордонних справ наголосив, що ці злочини ніколи не були належним чином розслідувані, не було і покарання. І саме ця повна безкарність, на його переконання, дала можливість російському злу творити жахливі злочини у Бучі, Ізюмі, Маріуполі та інших місцях.

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"Україна повинна виграти цю війну та притягнути зло до відповідальності, скільки б часу на це не знадобилося, щоб забезпечити право українців жити у мирі та безпеці на своїй Батьківщині", - йдеться у дописі Кулеби.

Непокараність за Сандармох дала можливість росії творити злочини в Бучі, Ізюмі, Маріуполі, - Кулеба 01
Непокараність за Сандармох дала можливість росії творити злочини в Бучі, Ізюмі, Маріуполі, - Кулеба 02
Непокараність за Сандармох дала можливість росії творити злочини в Бучі, Ізюмі, Маріуполі, - Кулеба 03

Автор: 

геноцид (307) історія (1071) розстріл (269) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+14

І саме це дало можливість російському злу творити жахливі злочини у Бучі, Ізюмі та інших місцях.
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04.11.2023 18:07 Відповісти
+13
Безкарність Зе-підора саме і привела до Бучі, Ізюму, Маріуполя. Потім був Бахмут, контрнаступ, тепер Авдіївка. І призведе ще до нових катастроф.
Може нарід зрозуміє, що з одного боку є росія як ворог, а з другого зелений ліквідаційний комітет України і один одному вони не вороги, бо за 2 роки майже жоден з їх верхівки не був вбитий.
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04.11.2023 17:58 Відповісти
+11
квітень 2019 - ти і вся ваша зелена шобла це і є український сьогодняшний Сандармох...
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04.11.2023 17:55 Відповісти
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і не тільки !!! червону кацапо-совковву, комуно-нацистьку рацею (срср) не покарали ні за розвʼязану 2Світову війну, ні за три Голодомори-геноциди в Україні, Голодомор в Казахстані, депортації та етнічні чистки народів совкової імперії і тд.тп. !!! навіть більше, цю нацистьку червону імперію колективний захід, замість судити в Нюренбергу разом з коричневими нацистами, апсолютно безпідставно записав в "судді" та "пабедітелі" 2Світової війни і дав можливість на довгі майже 50 років окупувати усю східну Європу !!! ось тому кацапи нагліють типу: "а чо ви на зделаєте", "дайдьом да Берліна", "деди ваєвалі" ...
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04.11.2023 17:53 Відповісти
А що Кулеба зробив, щоб Дмитрієва визволити? Якого за ідіотичним звинуваченням посадили. Який розкопав його й почав публікувати списки страчених..
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04.11.2023 17:58 Відповісти
А сама що зробила окрім бризкання слиною в коментах?
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04.11.2023 18:30 Відповісти
Я повинна тобі звітувати? Ти таке смішне. Навіть напишу, ти не повіриш й рогами впрешся - надай докази. Ти ж по собі людей судиш.
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04.11.2023 18:34 Відповісти
Мабуть Кулеба повинен був передати терпуг в багеті
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04.11.2023 18:34 Відповісти
квітень 2019 - ти і вся ваша зелена шобла це і є український сьогодняшний Сандармох...
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04.11.2023 17:55 Відповісти
73% думали, что если Зеля посмотрит путлеру в глаза, то тот успокоиться. Они просто не знают психологию уркагопников. Урка ни когда не отстанет от жертвы, пока не получит нокаутирующий удар в голову.
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04.11.2023 22:21 Відповісти
та сам козлевіч зелений так думав - за 73% і базара нема,
все шо з них було потрібно це - бееее в 19му - вони збекали...
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04.11.2023 22:27 Відповісти
про яке покарання може йти мова якщо "совок" це величезний ринок і величезні грощі... все як і зараз...історія іде по спіралі...
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04.11.2023 17:55 Відповісти
Безкарність Зе-підора саме і привела до Бучі, Ізюму, Маріуполя. Потім був Бахмут, контрнаступ, тепер Авдіївка. І призведе ще до нових катастроф.
Може нарід зрозуміє, що з одного боку є росія як ворог, а з другого зелений ліквідаційний комітет України і один одному вони не вороги, бо за 2 роки майже жоден з їх верхівки не був вбитий.
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04.11.2023 17:58 Відповісти
Тобто хочеш сказати, що якщо ми повністю поміняємо владу, то одразу переможемо? А якщо не переможемо, хто буде нести за це відповідальність? Нова влада чи стара "зелена"?
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04.11.2023 18:11 Відповісти
Хочу сказати, що якщо за майже 2 роки війни в нас пройоб за пройобом, втрачене місто за втраченим містом, грабіж у тилу, ВПК щось ніби пукає але взагалі ні на скільки по своїм обсягам не відповідає визовам цієї війни. І навіть не важливо чи це злий намір чи просто країної керують тупоголові некомпетентні тіктокери-грабіжники, але чекати з таким станом справ хоч чогось віддалено схожого на "перемогу" може лише кінченний довбохряк. На жаль в нас таких довбосвиней ще дуже багато і місце на скотобійні їм вже заготовлено.

А тепер по суті. Якщо в нас справді екзістенційна війна як на цьому наполягають зе-скотобійники, то дуже значну роль у керуванні державою повинні відігравати військові, а не цивільні тіктокери-нездари.
Та і взагалі сформувати комітет національного спасіння, де відповідними напрямками внутрішньої і зовнішньої політики будуть займатися фахові перевірені часом люди. А не ті хто добре зализує анус хрипатій абізяні чи його дружині Єрмаку.
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04.11.2023 18:21 Відповісти
Та хто мене банить?
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04.11.2023 18:33 Відповісти
Саме ТАК💯‼️ЧОМУ ПРЯМО ЗАРАЗ ЗСУ , не зібрати ПРЕС-КОНФЕРЕНЦІЮ І РОЗПОВІЗТИ СУСПІЛЬСТВУ , ЩО КОЇТЬСЯ - ДЕМОНТАЖ України І цинічне ЗНУЩАННЯ НАД ВОЇНАМИ ! 700 гр ТЯЖКО ПОКАЛІЧЕНИМ ⁉️ЗЕІУДАз Ермаком -ПОСІБНИКИ ТЕРРОРИСТІВ ВБИВЦЬ ЦЕ ФАКТ
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04.11.2023 20:20 Відповісти
ти щє коня шорса викопай на виправдуху вашим сьогодяшним зашкаварам, археолог...
вже тварі не знають куди кинутися...
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04.11.2023 18:02 Відповісти
А ще довго будемо називати російську окупацію "радянським періодом"?
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04.11.2023 18:07 Відповісти
Дайте це хочаби почитати Боневтіку. Більше хай читає про голодомори і хто їх проводив і як і навіщо знищували українців? Хто ткий петровський, в честь якого чорвона сволота назвал місто? Що зроблено за часи його Президенства, щоб цього не повторилось? Про "ккая разница" і "перестать стрелять" і про дороги не пишіть, ми це знаємо.
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04.11.2023 18:07 Відповісти

І саме це дало можливість російському злу творити жахливі злочини у Бучі, Ізюмі та інших місцях.
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04.11.2023 18:07 Відповісти
Кулеба.Що робить твій посол у США?Чому за фактами геноциду сьогодні твій представник мовчить в ООН.Штати виступають,а він не підтримує?Це як так?
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04.11.2023 18:25 Відповісти
Червінського допиши зелений покидьок.
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04.11.2023 18:33 Відповісти
бо що потрібно громадянину та патріоту? потрібно, по-перше, щоб був, хто у всьому винен і якого можна - безкарно, що важливо - вимагати на гіляку. і по-друге, треба, щоб було в кого вірити і хто врятує всіх. перший не може сказати або зробити нічого хорошого, а другий - нічого поганого. Складнішої картини світу первісна свідомість перенести не може.
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04.11.2023 19:13 Відповісти
Карпенко , це ти привела ЗРАДНИКА ЧЛЕНОГРАЯ - ермака ТАТАРОВА смірнова , це на ваших руках смерті маріупольців , Бучі ,
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04.11.2023 20:24 Відповісти
Влада зеленого ухилянта від призову робить аналогічні злочини в самій Україні.
Ця влада здійснює геноцид українців.
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04.11.2023 18:38 Відповісти
Мабуть Кулєба ще не дійшов до розділу "Расійская Імпєрія" - там ще більше. І 90 років переслідування українців московитами перетворяться на 300...
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04.11.2023 18:46 Відповісти
І Куляба і Боневтік не дійшли, бо ще недвно вони в очах пуйла шукали мир і дурили нарід, що напду не буде. То виходить, що діяли на користь ворога? А сьогодні такі турботливі про українців. Буча, Ірпінь, Гостомель, Херсон та інші міста заслуга молодої, воровитої, антимайданної комнди слуг і ригів, які сьогодні при владі.
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04.11.2023 19:04 Відповісти
Цей розстріл однозначно повязаний з геноцидом. Жоден з розстріляних по суду не був засуджений до розстрілу. Ініціатором було пітерське НКВД і особисто Заковський. Приурочили до 20 річниці. Без справ пропустили через Трійку а після розстрілу телеграмою відзвітувались Сталіну та Єжову.
Більше 50 років не було відомо, бо з натхненників і виконавців вижив лише комендант пітерського НКВД Матвєєв але він ясна річ мовчав. Патрушев скоріш за все знесе меморіал.
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04.11.2023 19:07 Відповісти
Не покараність за зраджену операцію ГУР по затримці вагнеровцев привела до зради в більших масштабах, це окупація півдня України, Маріуполь, Київщина.
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04.11.2023 19:42 Відповісти
А ІНШІ ГРІХИ !?
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04.11.2023 20:20 Відповісти
Так так, саме безкарність. Був би заарештований Єрмак з Зеленським за зрив по вагнерівцям, шашні з Патрушевим та Лукашенко, незрозуміле повернення Цемаха, то напевно зараз би бої точилися але там за Широкіно.
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04.11.2023 22:02 Відповісти
Безкарність Росії за
Сандармох?
Це злочин але не могло бути і мови покарання
А яким чином покарати ?
СРСР опирався на військову силу і міжнародні документи міг не визнавати
Хтось міг запобігти вторгненню СРСР в угорщину в Чехословаччини
Афганістан?
Ні бо щоб покарати треба відкрито воювати
Так на СРСР були накладені санкції і він 20 років повільно розвалювався від них
Тобто санкції це тривалий багаторічний процес
І врешті решт СРСР розвалився
Це і є покарання
А яке могло бути покарання за
Сандармох?
Тоді був
Сталін
Росія вона не змінилась з часів СРСР опирається на силу
А щоб покарати о треба цю силу настільки ослабити щоб навіть бажання не виникало воювати
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04.11.2023 22:22 Відповісти
 
 