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Новости Война
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В Керчи раздались взрывы в районе судостроительного завода, Севастопольская бухта в дыму

керч

В оккупированном Крыму раздаются взрывы, объявили воздушную тревогу, а оккупанты заявляют, что устроили дымовой занавес в Севастопольской бухте.

Об этом рассказали марионетка Кремля в Севастополе Михаил Развожаев и издание "Крым Реалии", передает Цензор.НЕТ.

СМИ сообщают, что в Крыму была объявлена воздушная тревога.

Оккупанты в соцсетях уже сообщили о якобы "успешной работе ПВО".

В Севастополе виден дым, оккупанты сообщают, что все хорошо.

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"Дым в районе Севастопольской бухты – это военные используют табельные средства маскировки", – заявил Розважаев.

"Радио Свобода" и оккупационные каналы сообщают о взрывах в Керчи.

"Крымские телеграм-каналы пишут о сбитых ракетах в районе Керчи. Как утверждается, идет атака на Керченский мост. Телеграм-каналы со ссылкой на очевидцев пишут о задымлении в районе судостроительного завода "Залив" в Керчи. Это одно из крупнейших судостроительных предприятий в Восточной Европе. Завод известен как строитель военных фрегатов. С 2020 года начал строительство авианесущих кораблей для ВМФ россии. Корреспондент "Крым.Реалии" подтверждает звуки взрывов в районе Керчи. О заводе "Залив" подтверждения пока нет", - говорится в сообщении.

Марионетка Кремля в Крыму Аксенов заявил, что в районе судостроительного завода в Керчи сработала ПВО, часть обломков сбитых ракет якобы упала на территорию одного из сухих доков.

Автор: 

Керчь (442) город Севастополь (1764) уничтожение (7280)


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Топ комментарии
+14
https://t.me/truexacrimeaua/3460 Подробное видео момента удара по судостроительному заводу в Керчи 😍

Прям отчетливо видно, как все сбили 😁

Сообщают о минимум 3 прилётах по малому ракетному кораблю «Аскольд»
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04.11.2023 18:40 Ответить
+14
Жили собі люди нормально, розвивлися, будували житло, бази відпочинку, купували автомобілі, вчили дітей..., аж тут одній потворі захотілося "Крим наш" і почалося по всьому світу - війна, горе, кров, брехня,трупи, страхи, блокпости, беззаконня...все те, що тягне з собою на чужі землі російська орда.
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04.11.2023 19:00 Ответить
+12
Так , дійсно і русня збила ракети ,, суднобудівним заводом .

https://t.me/Crimeanwind/47185
https://t.me/Crimeanwind/47186
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04.11.2023 18:54 Ответить
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Сподіваюсь, в димовий завісі зникне якійсь вимпел…назавжди.
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04.11.2023 18:15 Ответить
"Камни с неба"
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04.11.2023 18:15 Ответить
Вони ж так просили, щоб посипалося з Неба кміння. Ось вони мрії поступово збуваються.
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04.11.2023 18:36 Ответить
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04.11.2023 18:33 Ответить
То оця асенізаторська бібіка приїхала пожежу тушити?
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04.11.2023 18:41 Ответить
Може пам'ятаєте у дитинстві - чуковський. Наркоманський вірш. Середина. "А лисички, взяли спички. К морю синему пошли, море синее зажгли"))
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04.11.2023 18:54 Ответить
https://t.me/truexacrimeaua/3460 Подробное видео момента удара по судостроительному заводу в Керчи 😍

Прям отчетливо видно, как все сбили 😁

Сообщают о минимум 3 прилётах по малому ракетному кораблю «Аскольд»
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04.11.2023 18:40 Ответить
Ой, ой, ...лядь ой - камнi c нєба детонiруют в говєнi
Турiсти убєгают нахрєн
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04.11.2023 18:47 Ответить
"...частина уламків збитих ракет нібито впала на територію одного із сухих доків".
Т.е. сухие доки и стоящие в них корыта сбивают наши ракеты своими телами.
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04.11.2023 18:48 Ответить
Написав би хтось звідти,з Керчі.Нам то здогадуватися тут то одне(Де,ви,ждуни ЗСУ?(
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04.11.2023 18:54 Ответить
Так , дійсно і русня збила ракети ,, суднобудівним заводом .

https://t.me/Crimeanwind/47185
https://t.me/Crimeanwind/47186
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04.11.2023 18:54 Ответить
Жили собі люди нормально, розвивлися, будували житло, бази відпочинку, купували автомобілі, вчили дітей..., аж тут одній потворі захотілося "Крим наш" і почалося по всьому світу - війна, горе, кров, брехня,трупи, страхи, блокпости, беззаконня...все те, що тягне з собою на чужі землі російська орда.
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04.11.2023 19:00 Ответить
потворі захотілося но они его поддержли. Тому самі потвори
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04.11.2023 23:15 Ответить
На суднобудівному заводі травлять тарганів.
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04.11.2023 19:07 Ответить
скорые сан эпедем станции мчатся туда
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04.11.2023 19:16 Ответить
https://t.me/voynareal/76326 Ще кадри моменту прильоту та пожежі у Керчі
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04.11.2023 19:15 Ответить
Мінімум 3 прильоти по малому ракетному кораблю «Аскольд», який стояв південніше Керчі, - Ваньок
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04.11.2023 19:17 Ответить
Прикол в том, що цей корабель новенький - його добудовували ще і мали до кінця року здати...
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04.11.2023 19:28 Ответить
Агов, цапорилі!
Виявляється, в ці ігри можна грати у двох!
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04.11.2023 19:22 Ответить
В Крыму зафиксировано землетрясение в районе опор моста , скорее всего обрушилась пустота под дном и грунт осел , дно просело от удара и мост пока визуально цел, но он висит без упора в дно в этом участке, скоро должен рухнуть , так как удерживается соседними опорами по-сути он висит на них под нагрузкой.
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04.11.2023 19:40 Ответить
пиши еще ,я буду плакать
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04.11.2023 19:50 Ответить
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04.11.2023 20:15 Ответить
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04.11.2023 20:07 Ответить
Русня, што с @балом мостом?
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04.11.2023 20:38 Ответить
SCALP зняли французи?

Точніше, звісно, французькі (і британські) проєктувальники, інженери, робітники-монтажники, і, звісно, українські артилеристи!

Велика подяка Франції за надану зброю! 🇫🇷 (навіть якщо виявиться, що по Криму бив не SCALP)
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04.11.2023 22:23 Ответить
 
 