В Керчи раздались взрывы в районе судостроительного завода, Севастопольская бухта в дыму
В оккупированном Крыму раздаются взрывы, объявили воздушную тревогу, а оккупанты заявляют, что устроили дымовой занавес в Севастопольской бухте.
Об этом рассказали марионетка Кремля в Севастополе Михаил Развожаев и издание "Крым Реалии", передает Цензор.НЕТ.
СМИ сообщают, что в Крыму была объявлена воздушная тревога.
Оккупанты в соцсетях уже сообщили о якобы "успешной работе ПВО".
В Севастополе виден дым, оккупанты сообщают, что все хорошо.
"Дым в районе Севастопольской бухты – это военные используют табельные средства маскировки", – заявил Розважаев.
"Радио Свобода" и оккупационные каналы сообщают о взрывах в Керчи.
"Крымские телеграм-каналы пишут о сбитых ракетах в районе Керчи. Как утверждается, идет атака на Керченский мост. Телеграм-каналы со ссылкой на очевидцев пишут о задымлении в районе судостроительного завода "Залив" в Керчи. Это одно из крупнейших судостроительных предприятий в Восточной Европе. Завод известен как строитель военных фрегатов. С 2020 года начал строительство авианесущих кораблей для ВМФ россии. Корреспондент "Крым.Реалии" подтверждает звуки взрывов в районе Керчи. О заводе "Залив" подтверждения пока нет", - говорится в сообщении.
Марионетка Кремля в Крыму Аксенов заявил, что в районе судостроительного завода в Керчи сработала ПВО, часть обломков сбитых ракет якобы упала на территорию одного из сухих доков.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Прям отчетливо видно, как все сбили 😁
Сообщают о минимум 3 прилётах по малому ракетному кораблю «Аскольд»
Турiсти убєгают нахрєн
Т.е. сухие доки и стоящие в них корыта сбивают наши ракеты своими телами.
https://t.me/Crimeanwind/47185
https://t.me/Crimeanwind/47186
Виявляється, в ці ігри можна грати у двох!
@баломмостом?
Точніше, звісно, французькі (і британські) проєктувальники, інженери, робітники-монтажники, і, звісно, українські артилеристи!
Велика подяка Франції за надану зброю! 🇫🇷 (навіть якщо виявиться, що по Криму бив не SCALP)