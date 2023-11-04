В Керчи раздались взрывы в районе судостроительного завода, Севастопольская бухта в дыму

В оккупированном Крыму раздаются взрывы, объявили воздушную тревогу, а оккупанты заявляют, что устроили дымовой занавес в Севастопольской бухте.

Об этом рассказали марионетка Кремля в Севастополе Михаил Развожаев и издание "Крым Реалии", передает Цензор.НЕТ.

СМИ сообщают, что в Крыму была объявлена воздушная тревога.

Оккупанты в соцсетях уже сообщили о якобы "успешной работе ПВО".

В Севастополе виден дым, оккупанты сообщают, что все хорошо.

Смотрите также: Спутниковые снимки российского БДК "Минск", поврежденного во время атаки на оккупированный Севастополь в сентябре. ФОТО

"Дым в районе Севастопольской бухты – это военные используют табельные средства маскировки", – заявил Розважаев.

"Радио Свобода" и оккупационные каналы сообщают о взрывах в Керчи.

"Крымские телеграм-каналы пишут о сбитых ракетах в районе Керчи. Как утверждается, идет атака на Керченский мост. Телеграм-каналы со ссылкой на очевидцев пишут о задымлении в районе судостроительного завода "Залив" в Керчи. Это одно из крупнейших судостроительных предприятий в Восточной Европе. Завод известен как строитель военных фрегатов. С 2020 года начал строительство авианесущих кораблей для ВМФ россии. Корреспондент "Крым.Реалии" подтверждает звуки взрывов в районе Керчи. О заводе "Залив" подтверждения пока нет", - говорится в сообщении.

Марионетка Кремля в Крыму Аксенов заявил, что в районе судостроительного завода в Керчи сработала ПВО, часть обломков сбитых ракет якобы упала на территорию одного из сухих доков.