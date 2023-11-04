Сегодня вечером силы ПВО сбили три "Искандера-К", - Воздушные силы
Вечером 4 ноября силы ПВО уничтожили три ракеты "Искандер-К".
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня вечером 4 ноября враг атаковал крылатыми и баллистическими ракетами Днепропетровщину и Полтавщину. Вследствие боевой работы зенитными ракетными подразделениями Воздушных сил ВС Украины уничтожены три крылатые ракеты "Искандер-К", - говорится в сообщении.
Также начальник Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что военные из ВК "Схід" 4 ноября сбили над Днепровским районом 3 ракеты.
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+12 Yurii #583668
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+11 ВІКТОР #474355
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Бог у поміч
не треба бути кацапнею - все шо збили за все подяка!
але коли тебе лохом виставляють - не гарно це...
в нас підар-президент і той каже що він не лох,
хочя це остання людина якa на лоха повинна ображатися...
Очевидцы говорят, что в районе судостроительного завода им. Бутомы в Керчи виден дым. Ранее там работало ПВО, была ракетная атака. На заводе среди прочего находились ракетные корабли проекта 22800 "Каракурт", которые являются носителем крылатых ракет "Калибр".
Сообщают, что на судостроительном заводе в Керчи есть попадание в строящийся малый ракетный корабль проекта 22800 «Каракурт»
проекта 22800 "Каракурт"? - і як їм так вдається?