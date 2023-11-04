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Новости Война
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Сегодня вечером силы ПВО сбили три "Искандера-К", - Воздушные силы

іскандер

Вечером 4 ноября силы ПВО уничтожили три ракеты "Искандер-К".

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня вечером 4 ноября враг атаковал крылатыми и баллистическими ракетами Днепропетровщину и Полтавщину. Вследствие боевой работы зенитными ракетными подразделениями Воздушных сил ВС Украины уничтожены три крылатые ракеты "Искандер-К", - говорится в сообщении.

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Также начальник Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что военные из ВК "Схід" 4 ноября сбили над Днепровским районом 3 ракеты.

Сегодня вечером силы ПВО сбили три Искандера-К, - Воздушные силы 01

Автор: 

крылатые ракеты (889) обстрел (27941) ПВО (2849)


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Топ комментарии
+12
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04.11.2023 20:53 Ответить
+11
Ну що, в Керчі накрили малий ракетний корабель проект 22800, носій "калібрів".
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04.11.2023 20:52 Ответить
+9
Молодці хлопці!
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04.11.2023 20:48 Ответить
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Хай будуть прокляті триждиб№;ядські навідники
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04.11.2023 20:43 Ответить
щета ракети "Іскандер-К" балiстичнi
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04.11.2023 20:43 Ответить
а Іскандер-М тоді які?
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04.11.2023 20:46 Ответить
не заважай новому канадцю висирати перлини
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04.11.2023 21:04 Ответить
захистники -ухилянти повилазили
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04.11.2023 20:47 Ответить
Молодці хлопці!
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04.11.2023 20:48 Ответить
Дякуємо, рідненькі.
Бог у поміч
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04.11.2023 20:49 Ответить
Ну що, в Керчі накрили малий ракетний корабель проект 22800, носій "калібрів".
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04.11.2023 20:52 Ответить
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04.11.2023 20:53 Ответить
ATACMS
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04.11.2023 20:59 Ответить
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04.11.2023 21:03 Ответить
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04.11.2023 21:06 Ответить
Двічі так нехіло жахнуло... Руззкіє підари здохнуть!!!
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04.11.2023 20:53 Ответить
хлопці - скока летіло? і скока збили?
не треба бути кацапнею - все шо збили за все подяка!
але коли тебе лохом виставляють - не гарно це...
в нас підар-президент і той каже що він не лох,
хочя це остання людина якa на лоха повинна ображатися...
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04.11.2023 20:53 Ответить
Кілька останніх повідомлень:

Очевидцы говорят, что в районе судостроительного завода им. Бутомы в Керчи виден дым. Ранее там работало ПВО, была ракетная атака. На заводе среди прочего находились ракетные корабли проекта 22800 "Каракурт", которые являются носителем крылатых ракет "Калибр".

Сообщают, что на судостроительном заводе в Керчи есть попадание в строящийся малый ракетный корабль проекта 22800 «Каракурт»

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04.11.2023 20:55 Ответить
Каракурт Капут
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04.11.2023 20:58 Ответить
і https://twitter.com/TrueDonbass/status/1720866626940154279 відосик є.
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04.11.2023 20:59 Ответить
Згодна з ними це кара небесна!
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04.11.2023 22:02 Ответить
Цікаво, що нік Ган Дона, що нашкрябав це вопіющєє соопщєніє , заблюрено. 😁
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04.11.2023 20:59 Ответить
За попередньою інформацією в Керчі під час ракетної атаки пошкодження отримав малий ракетний корабель «Аскольд». Цей носій крилатих ракет «Калібр» є одним із найновіших і ************* кораблів чф рф, який був спущений на воду лише у 2021 році.
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04.11.2023 21:01 Ответить
тобто відбилася таки кацапня бортами ракетнимх кораблях
проекта 22800 "Каракурт"? - і як їм так вдається?
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04.11.2023 21:05 Ответить
Розвідка гарна. Це ж потрібно знати де що стоїть щоб атакувати і вразити.
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04.11.2023 21:13 Ответить
Пора повышать ставки. Томагавками по заводам.
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04.11.2023 21:36 Ответить
А хто здавав бази у криму починаючи з 1991 року? Нi, це не ми?
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04.11.2023 21:40 Ответить
 
 