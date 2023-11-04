Сегодня вечером силы ПВО сбили три "Искандера-К", - Воздушные силы

Вечером 4 ноября силы ПВО уничтожили три ракеты "Искандер-К".

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня вечером 4 ноября враг атаковал крылатыми и баллистическими ракетами Днепропетровщину и Полтавщину. Вследствие боевой работы зенитными ракетными подразделениями Воздушных сил ВС Украины уничтожены три крылатые ракеты "Искандер-К", - говорится в сообщении.

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Также начальник Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что военные из ВК "Схід" 4 ноября сбили над Днепровским районом 3 ракеты.