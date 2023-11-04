Сьогодні увечері сили ППО збили три Іскандери-К, - Повітряні сили

Увечері 4 листопада сили ППО знищили три ракети Іскандер-К.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні увечері 4 листопада ворог атакував крилатими та балістичними ракетами Дніпропетровщину та Полтавщину. В результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил ЗС України знищено три крилаті ракети "Іскандер-К", - йдеться у повідомленні.

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Також начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що військові з ПвК "Схід" 4 листопада збили над Дніпровським районом 3 ракети.