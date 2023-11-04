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Новини Війна
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Сьогодні увечері сили ППО збили три Іскандери-К, - Повітряні сили

іскандер

Увечері 4 листопада сили ППО знищили три ракети Іскандер-К.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні увечері 4 листопада ворог атакував крилатими та балістичними ракетами Дніпропетровщину та Полтавщину. В результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил ЗС України знищено три крилаті ракети "Іскандер-К", - йдеться у повідомленні.

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Також начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що військові з ПвК "Схід" 4 листопада збили над Дніпровським районом 3 ракети.

Сьогодні увечері сили ППО збили три Іскандери-К, - Повітряні сили 01

Автор: 

крилаті ракети (1081) обстріл (29262) ППО (3290)


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Топ коментарі
+12
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04.11.2023 20:53 Відповісти
+11
Ну що, в Керчі накрили малий ракетний корабель проект 22800, носій "калібрів".
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04.11.2023 20:52 Відповісти
+9
Молодці хлопці!
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04.11.2023 20:48 Відповісти
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Хай будуть прокляті триждиб№;ядські навідники
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04.11.2023 20:43 Відповісти
щета ракети "Іскандер-К" балiстичнi
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04.11.2023 20:43 Відповісти
а Іскандер-М тоді які?
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04.11.2023 20:46 Відповісти
не заважай новому канадцю висирати перлини
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04.11.2023 21:04 Відповісти
захистники -ухилянти повилазили
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04.11.2023 20:47 Відповісти
Молодці хлопці!
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04.11.2023 20:48 Відповісти
Дякуємо, рідненькі.
Бог у поміч
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04.11.2023 20:49 Відповісти
Ну що, в Керчі накрили малий ракетний корабель проект 22800, носій "калібрів".
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04.11.2023 20:52 Відповісти
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04.11.2023 20:53 Відповісти
ATACMS
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04.11.2023 20:59 Відповісти
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04.11.2023 21:03 Відповісти
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04.11.2023 21:06 Відповісти
Двічі так нехіло жахнуло... Руззкіє підари здохнуть!!!
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04.11.2023 20:53 Відповісти
хлопці - скока летіло? і скока збили?
не треба бути кацапнею - все шо збили за все подяка!
але коли тебе лохом виставляють - не гарно це...
в нас підар-президент і той каже що він не лох,
хочя це остання людина якa на лоха повинна ображатися...
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04.11.2023 20:53 Відповісти
Кілька останніх повідомлень:

Очевидцы говорят, что в районе судостроительного завода им. Бутомы в Керчи виден дым. Ранее там работало ПВО, была ракетная атака. На заводе среди прочего находились ракетные корабли проекта 22800 "Каракурт", которые являются носителем крылатых ракет "Калибр".

Сообщают, что на судостроительном заводе в Керчи есть попадание в строящийся малый ракетный корабль проекта 22800 «Каракурт»

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04.11.2023 20:55 Відповісти
Каракурт Капут
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04.11.2023 20:58 Відповісти
і https://twitter.com/TrueDonbass/status/1720866626940154279 відосик є.
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04.11.2023 20:59 Відповісти
Згодна з ними це кара небесна!
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04.11.2023 22:02 Відповісти
Цікаво, що нік Ган Дона, що нашкрябав це вопіющєє соопщєніє , заблюрено. 😁
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04.11.2023 20:59 Відповісти
За попередньою інформацією в Керчі під час ракетної атаки пошкодження отримав малий ракетний корабель «Аскольд». Цей носій крилатих ракет «Калібр» є одним із найновіших і ************* кораблів чф рф, який був спущений на воду лише у 2021 році.
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04.11.2023 21:01 Відповісти
тобто відбилася таки кацапня бортами ракетнимх кораблях
проекта 22800 "Каракурт"? - і як їм так вдається?
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04.11.2023 21:05 Відповісти
Розвідка гарна. Це ж потрібно знати де що стоїть щоб атакувати і вразити.
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04.11.2023 21:13 Відповісти
Пора повышать ставки. Томагавками по заводам.
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04.11.2023 21:36 Відповісти
А хто здавав бази у криму починаючи з 1991 року? Нi, це не ми?
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04.11.2023 21:40 Відповісти
 
 