Сьогодні увечері сили ППО збили три Іскандери-К, - Повітряні сили
Увечері 4 листопада сили ППО знищили три ракети Іскандер-К.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні увечері 4 листопада ворог атакував крилатими та балістичними ракетами Дніпропетровщину та Полтавщину. В результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил ЗС України знищено три крилаті ракети "Іскандер-К", - йдеться у повідомленні.
Також начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що військові з ПвК "Схід" 4 листопада збили над Дніпровським районом 3 ракети.
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+12 Yurii #583668
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+11 ВІКТОР #474355
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+9 AbOriginal_UA
показати весь коментар04.11.2023 20:48 Відповісти Посилання
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не треба бути кацапнею - все шо збили за все подяка!
але коли тебе лохом виставляють - не гарно це...
в нас підар-президент і той каже що він не лох,
хочя це остання людина якa на лоха повинна ображатися...
Очевидцы говорят, что в районе судостроительного завода им. Бутомы в Керчи виден дым. Ранее там работало ПВО, была ракетная атака. На заводе среди прочего находились ракетные корабли проекта 22800 "Каракурт", которые являются носителем крылатых ракет "Калибр".
Сообщают, что на судостроительном заводе в Керчи есть попадание в строящийся малый ракетный корабль проекта 22800 «Каракурт»
проекта 22800 "Каракурт"? - і як їм так вдається?