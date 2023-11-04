Россияне обстреляли центр Херсона: 55-летний мужчина погиб, 52-летняя женщина ранена

Российские войска нанесли удар по центральной части Херсона, вследствие обстрела погиб мужчина и получила ранение женщина.

Об этом начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Около 19:00 российские оккупанты ударили по центральной части Херсона. Ударили вблизи продуктового магазина. Предварительно, погиб мужчина, еще одна женщина – ранена. Пострадавшую доставили в больницу. Информация уточняется", - рассказал он.

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Позже глава Херсонской ГВА Роман Мрочко уточнил: "По уточненной информации, погибшему в результате вражеского обстрела центра Херсона мужчине было 55 лет. Он получил взрывную травму, несовместимую с жизнью. Женщина 52 лет получила множественные осколочные ранения различных частей тела. В момент вражеской атаки пострадавшие находились на улице".