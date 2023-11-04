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Новини Війна
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Росіяни обстріляли центр Херсону: 55-річний чоловік загинув, 52-річна жінка поранена

вибух

Російські війська завдали удару по центральній частині Херсона, унаслідок обстрілу загинув чоловік і зазнала поранення жінка.

Про це начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Близько 19:00 російські окупанти вдарили по центральній частині Херсона. Поцілили поблизу продуктового магазину. Попередньо, загинув чоловік, ще одна жінка – поранена. Потерпілу доставили до лікарні. Інформація уточнюється", - розповів він.

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Пізніше очільник Херсонської МВА Роман Мрочко уточнив: "За уточненою інформацією, загиблому внаслідок ворожого обстрілу середмістя Херсона чоловіку було 55 років. Він отримав вибухову травму несумісну з життям. Жінка 52 років отримала множинні осколкові поранення різних частин тіла. На момент ворожої атаки постраждалі перебували на вулиці".

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Головна ідея рашизму: щоб всі жили гірше, ніж на московії. Тоді це буде відповідати уявленню про світовий уклад відповідно до кремлівської пропаганди. А це значить, що усі звільнені, незахоплені території або території, які чинять спротив, потрібно зруйнувати, знищити! А то, не дай Бог, вони будуть жити краще, а стадо рабів це побачить!
Більше 300 років історії так званої "росії" просто суцільна брехня, фальсифікація та імперські амбіції...
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04.11.2023 21:24 Відповісти
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04.11.2023 21:34 Відповісти
Вічна пам"ять загиблим від рук російських окупантів! Діди фашистів перевертаються в гробах!
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04.11.2023 21:44 Відповісти
Ця окупацiя продожвжуеться вже понад 300 рокiв.
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04.11.2023 22:07 Відповісти
Саме так, - кацапи не дають нам спокою , століттями 😡
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04.11.2023 22:19 Відповісти
 
 