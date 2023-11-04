Росіяни обстріляли центр Херсону: 55-річний чоловік загинув, 52-річна жінка поранена
Російські війська завдали удару по центральній частині Херсона, унаслідок обстрілу загинув чоловік і зазнала поранення жінка.
Про це начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
"Близько 19:00 російські окупанти вдарили по центральній частині Херсона. Поцілили поблизу продуктового магазину. Попередньо, загинув чоловік, ще одна жінка – поранена. Потерпілу доставили до лікарні. Інформація уточнюється", - розповів він.
Пізніше очільник Херсонської МВА Роман Мрочко уточнив: "За уточненою інформацією, загиблому внаслідок ворожого обстрілу середмістя Херсона чоловіку було 55 років. Він отримав вибухову травму несумісну з життям. Жінка 52 років отримала множинні осколкові поранення різних частин тіла. На момент ворожої атаки постраждалі перебували на вулиці".
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