Вечером 4 ноября в Херсоне раздаются взрывы
Поздним вечером 4 ноября в Херсоне слышны звуки взрывов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Суспільне.
"В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении.
Воздушная тревога в городе и области не объявлялась.
Автор: Роман Свиридович
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