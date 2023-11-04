РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10427 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
955 0

Вечером 4 ноября в Херсоне раздаются взрывы

херсон

Поздним вечером 4 ноября в Херсоне слышны звуки взрывов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Суспільне.

"В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении.

Воздушная тревога в городе и области не объявлялась.

Читайте также: Россияне обстреляли центр Херсона: 55-летний мужчина погиб, 52-летняя женщина ранена

Автор: Роман Свиридович

Автор: 

обстрел (27941) Херсон (2900)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 