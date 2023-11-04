Ввечері 4 листопада у Херсоні лунають вибухи
Пізно ввечері 4 листопада у Херсоні чути звуки вибухів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Суспільне
"У Херсоні чутно вибухи", - йдеться в дописі.
Повітряну тривогу в місті та області не оголошували.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль