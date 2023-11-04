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Ввечері 4 листопада у Херсоні лунають вибухи

херсон

Пізно ввечері 4 листопада у Херсоні чути звуки вибухів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Суспільне

"У Херсоні чутно вибухи", - йдеться в дописі.

Повітряну тривогу в місті та області не оголошували.

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Автор: 

обстріл (29262) Херсон (3445)


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