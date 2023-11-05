В больнице умерла жительница Херсона, раненая во время российского обстрела, - ОВА
Жительница Херсона, получившая ранения при обстреле со стороны войск рф утром 4 ноября, умерла в больнице.
Об этом в телеграме сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.
"В больнице остановилось сердце 82-летней херсонки, попавшей под российский удар в Корабельном районе города. Женщина умерла на операционном столе. Врачи делали все возможное, чтобы спасти ее жизнь, но ранения оказались смертельными… Мои соболезнования родным. Вечная память погибшей", – сообщил он.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чайка Київ
показать весь комментарий04.11.2023 23:42 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Jimmy Hill
показать весь комментарий05.11.2023 01:21 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль