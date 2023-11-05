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Новости Война
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В больнице умерла жительница Херсона, раненая во время российского обстрела, - ОВА

херсон

Жительница Херсона, получившая ранения при обстреле со стороны войск рф утром 4 ноября, умерла в больнице.

Об этом в телеграме сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

"В больнице остановилось сердце 82-летней херсонки, попавшей под российский удар в Корабельном районе города. Женщина умерла на операционном столе. Врачи делали все возможное, чтобы спасти ее жизнь, но ранения оказались смертельными… Мои соболезнования родным. Вечная память погибшей", – сообщил он.

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Автор: 

обстрел (27941) Херсон (2900)


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04.11.2023 23:42 Ответить
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05.11.2023 01:21 Ответить
 
 