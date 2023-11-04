У лікарні померла жителька Херсону, поранена під час ранкового російського обстрілу, - ОВА

Жителька Херсона, яка зазнала поранень під час обстрілу з боку військ РФ, померла в лікарні.

Про це в телеграмі повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

"У лікарні зупинилося серце 82-річної херсонки, яка потрапила під російський удар у Корабельному районі міста. Жінка померла на операційному столі. Лікарі робили все можливе, аби врятувати її життя, але поранення виявилися смертельними… Мої співчуття рідним. Вічна памʼять загиблій", - повідомив він.

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