У лікарні померла жителька Херсону, поранена під час ранкового російського обстрілу, - ОВА
Жителька Херсона, яка зазнала поранень під час обстрілу з боку військ РФ, померла в лікарні.
Про це в телеграмі повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.
"У лікарні зупинилося серце 82-річної херсонки, яка потрапила під російський удар у Корабельному районі міста. Жінка померла на операційному столі. Лікарі робили все можливе, аби врятувати її життя, але поранення виявилися смертельними… Мої співчуття рідним. Вічна памʼять загиблій", - повідомив він.
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Чайка Київ
показати весь коментар04.11.2023 23:42 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Jimmy Hill
показати весь коментар05.11.2023 01:21 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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