Оккупанты трижды атаковали Никопольский район из артиллерии

Под вражеским огнем с вечера оказались Марганецкая и Червоногригорьевская громады Днепропетровщины.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

"В течение вчерашнего вечера агрессор трижды обстрелял Никопольщину. Выпустил десяток артиллерийских снарядов. Под вражеским огнем оказались Марганецкая и Червоногригорьевская громады", - говорится в сообщении.

К счастью, обошлось без жертв и раненых.

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