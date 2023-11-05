Оккупанты трижды атаковали Никопольский район из артиллерии
Под вражеским огнем с вечера оказались Марганецкая и Червоногригорьевская громады Днепропетровщины.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
"В течение вчерашнего вечера агрессор трижды обстрелял Никопольщину. Выпустил десяток артиллерийских снарядов. Под вражеским огнем оказались Марганецкая и Червоногригорьевская громады", - говорится в сообщении.
К счастью, обошлось без жертв и раненых.
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