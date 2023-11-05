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Оккупанты трижды атаковали Никопольский район из артиллерии

днепропетровщина,никопольщина

Под вражеским огнем с вечера оказались Марганецкая и Червоногригорьевская громады Днепропетровщины.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

"В течение вчерашнего вечера агрессор трижды обстрелял Никопольщину. Выпустил десяток артиллерийских снарядов. Под вражеским огнем оказались Марганецкая и Червоногригорьевская громады", - говорится в сообщении.

К счастью, обошлось без жертв и раненых.

Также читайте: Оккупанты применили 8 БПЛА-камикадзе и артиллерию для обстрела Никопольского района Днепропетровской области, - РВА

Автор: 

обстрел (27941) Днепропетровская область (4093)


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