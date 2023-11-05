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Окупанти тричі атакували Нікопольський район з артилерії

дніпропетровщина,нікопольщина

Під ворожим вогнем звечора опинилися Марганецька та Червоногригорівська громади Дніпропетровщини

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"Протягом вчорашнього вечора агресор тричі обстріляв Нікопольщину. Випустив десяток артилерійських снарядів. Під ворожим вогнем опинились Марганецька та Червоногригорівська громади", - йдеться в повідомленні.

На щастя, обійшлося без жертв та поранених.

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обстріл (29262) Дніпропетровська область (3873)


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