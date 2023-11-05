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Уничтожена вражеская станция радиоэлектронной борьбы "Поле-21", - Тарнавский

рф,реб

Уничтожена вражеская станция радиоэлектронной борьбы "Поле-21".

Об этом сообщил в телеграм-канале командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврія" Александр Тарнавский, информирует Цензор.НЕТ.

"Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы "Поле-21", предназначенная для подавления каналов спутниковой навигации", - говорится в сообщении.

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Автор: 

армия РФ (19715) уничтожение (7280) Тарнавский Александр (222)


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05.11.2023 09:15 Ответить
 
 