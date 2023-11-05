Уничтожена вражеская станция радиоэлектронной борьбы "Поле-21", - Тарнавский
Уничтожена вражеская станция радиоэлектронной борьбы "Поле-21".
Об этом сообщил в телеграм-канале командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврія" Александр Тарнавский, информирует Цензор.НЕТ.
"Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы "Поле-21", предназначенная для подавления каналов спутниковой навигации", - говорится в сообщении.
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Dmitry Klaus
показать весь комментарий05.11.2023 09:15 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
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