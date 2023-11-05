Знищено ворожу станцію радіоелектронної боротьби "Поле-21", - Тарнавський
Знищено ворожу станцію радіоелектронної боротьби "Поле-21".
Про це повідомив у телеграм-каналі командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський, інформує Цензор.НЕТ.
"Знищено станцію радіоелектронної боротьби "Поле-21", що призначена для пригнічення каналів супутникової навігації", - йдеться у повідомленні.
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Dmitry Klaus
показати весь коментар05.11.2023 09:15 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
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