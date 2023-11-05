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Знищено ворожу станцію радіоелектронної боротьби "Поле-21", - Тарнавський

рф,реб

Знищено ворожу станцію радіоелектронної боротьби "Поле-21".

Про це повідомив у телеграм-каналі командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський, інформує Цензор.НЕТ.

"Знищено станцію радіоелектронної боротьби "Поле-21", що призначена для пригнічення каналів супутникової навігації", - йдеться у повідомленні.

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Автор: 

армія рф (17866) знищення (7593) Тарнавський Олександр (277)


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05.11.2023 09:15 Відповісти
 
 