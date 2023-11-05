рашисты обстреляли Херсон, ранен мужчина

российская армия накрыла огнем Днепровский район Херсона.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонской ОВА.

"Ударили по жилому дому. В результате обстрела в доме разрушен второй этаж. Предварительно, пострадал 61-летний мужчина", - говорится в сообщении.

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"Около 11.00 российские войска обстреляли Херсон с временно оккупированного левобережья. Попали в жилой сектор Днепровского района города. Есть пострадавший - мужчина 1962 года рождения. У него взрывная травма и осколочные ранения. Травмированному оказывается медицинская помощь. Также в результате попаданий вражеских снарядов повреждены дома", - информирует начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.