Рашисти обстріляли Херсон, поранено чоловіка
Російська армія вкрила вогнем Дніпровський район Херсона.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.
"Вдарили по житловому будинку. Внаслідок обстрілу в оселі знищено другий поверх. Попередньо, постраждав 61-річний чоловік", - йдеться у повідомленні.
"Близько 11.00 російські війська обстріляли Херсон з тимчасово окупованого лівобережжя. Поцілили у житловий сектор Дніпровського району міста. Є постраждалий - чоловік 1962 р.н. У нього вибухова травма і осколкові поранення. Травмованому надається медична допомога. Також внаслідок влучань ворожих снарядів пошкоджено будинки", - інформує начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.
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