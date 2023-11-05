Враг может разобрать БДК "Минск" на запчасти, - представитель ВМС Плетенчук

Враг может разобрать на запчасти поврежденный десантный корабль "Минск", так как восстановлению он не подлежит.

Такое мнение высказал спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук в эфире всеукраинского телемарафона "Єдині новини", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Могут разобрать "Минск" на запчасти, если они там вообще остались", - сказал Пленетчук.

По его словам, это типичный проект российских десантных кораблей, которых в России несколько, поэтому враг сможет использовать элементы Минска, особенно учитывая, что некоторые такие корабли находятся в ремонте.

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Спикер напомнил, что сразу после удара ВМС ВСУ считали, что этот большой десантный корабль не подлежит восстановлению. Этот корабль достаточно стар и часто эксплуатировался, его восстановление не имеет смысла, прежде всего, с финансовой точки зрения.

Напомним также, что ночью 13 сентября был нанесен удар по судостроительному заводу в оккупированном Севастополе. Позже стало известно, что был поврежден большой десантный корабль "Минск" и подлодка "Ростов-на-Дону".