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Враг может разобрать БДК "Минск" на запчасти, - представитель ВМС Плетенчук

минск

Враг может разобрать на запчасти поврежденный десантный корабль "Минск", так как восстановлению он не подлежит.

Такое мнение высказал спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук в эфире всеукраинского телемарафона "Єдині новини", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Могут разобрать "Минск" на запчасти, если они там вообще остались", - сказал Пленетчук.

По его словам, это типичный проект российских десантных кораблей, которых в России несколько, поэтому враг сможет использовать элементы Минска, особенно учитывая, что некоторые такие корабли находятся в ремонте.

Также смотрите: Спутниковые снимки российского БДК "Минск", поврежденного во время атаки на оккупированный Севастополь в сентябре. ФОТО

Спикер напомнил, что сразу после удара ВМС ВСУ считали, что этот большой десантный корабль не подлежит восстановлению. Этот корабль достаточно стар и часто эксплуатировался, его восстановление не имеет смысла, прежде всего, с финансовой точки зрения.

Напомним также, что ночью 13 сентября был нанесен удар по судостроительному заводу в оккупированном Севастополе. Позже стало известно, что был поврежден большой десантный корабль "Минск" и подлодка "Ростов-на-Дону".

Автор: 

ВМС (1482) корабль (2046) Черноморский флот РФ (1561) Плетенчук Дмитрий (175)


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Топ комментарии
+12
господі, вони скоро вже будуть коментувати чи сходили у вбиральню зранку...
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05.11.2023 13:56 Ответить
+11
Та скільки ви на цих концервах будете піаритись? Скільки вже часу пройшло після його розхерачування? Далі що, будуть розказувати, що стало з металом який залишився?
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05.11.2023 14:00 Ответить
+5
Нічого сказати, то ВМС коментують якусь зернову херню?
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05.11.2023 14:02 Ответить
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господі, вони скоро вже будуть коментувати чи сходили у вбиральню зранку...
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05.11.2023 13:56 Ответить
Якщо можливо знести заводське обладнання то це було б добре.
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05.11.2023 13:59 Ответить
Та скільки ви на цих концервах будете піаритись? Скільки вже часу пройшло після його розхерачування? Далі що, будуть розказувати, що стало з металом який залишився?
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05.11.2023 14:00 Ответить
Нічого сказати, то ВМС коментують якусь зернову херню?
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05.11.2023 14:02 Ответить
Розкрадання при побудові Мінська погашені!
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05.11.2023 14:09 Ответить
На клістрони може розібрати
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05.11.2023 14:11 Ответить
незабаром, в тому ж виконанні - "а зараз я вам покажу всі напрямки, по яких збираються розбирати на запчастини мінськ. я й креслення з собою привіз".
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05.11.2023 14:21 Ответить
Звісно. Вони також можуть сдати його на лом, і ми можемо далі відслідковувати рух заліза на мартени і далі ... але на@уя воно треба. Всі ж розуміють що все суспільство наразі переймається вступом до ЄС
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05.11.2023 15:04 Ответить
Не битый. не крашеный, без пробега по кацапии!
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05.11.2023 15:13 Ответить
І зроблять з цих частин МДП (малі десантні плоти (підводні))?
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05.11.2023 15:37 Ответить
Десантну баржу
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05.11.2023 17:39 Ответить
Можуть розібрати, а можуть і не розібрати.
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05.11.2023 15:53 Ответить
И СДЕЛАТЬ КРАКОЗЯБРУ )))
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05.11.2023 15:57 Ответить
 
 