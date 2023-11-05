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Новини
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Ворог може розібрати ВДК "Мінськ" на запчастини, - речник ВМС Плетенчук

мінськ

Ворог може розібрати на запчастини пошкоджений десантний корабель "Мінськ", адже відновленню він не підлягає.

Таку думку висловив речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук в ефірі всеукраїнського телемарафону "Єдині новини", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Можуть розібрати "Мінськ" на запчастини, якщо вони взагалі там якісь залишилися", - сказав Пленетчук.

За його словами, це типовий проєкт російських десантних кораблів, яких у Росії кілька, тому ворог зможе використати елементи "Мінська", особливо враховуючи, що деякі такі кораблі перебувають у ремонті.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВДК "Мінськ" в окупованому Севастополі було знищено, а не просто пошкоджено, - Oryx. ФОТО

Речник нагадав про те, що відразу після удару ВМС ЗСУ вважали, що цей великий десантний корабель не підлягатиме відновленню. Цей корабель достатньо старий і часто експлуатувався, його відновлення не має сенсу насамперед з фінансової точки зору.

Нагадаємо також, що вночі 13 вересня було завдано удару по суднобудівному заводу в окупованому Севастополі. Згодом стало відомо, що було пошкоджено великий десантний корабель "Мінськ" та підводний човен "Ростов-на-Дону".

Автор: 

ВМС (1400) корабель (1617) Чорноморський флот рф (625) Плетенчук Дмитро (180)


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Топ коментарі
+12
господі, вони скоро вже будуть коментувати чи сходили у вбиральню зранку...
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05.11.2023 13:56 Відповісти
+11
Та скільки ви на цих концервах будете піаритись? Скільки вже часу пройшло після його розхерачування? Далі що, будуть розказувати, що стало з металом який залишився?
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05.11.2023 14:00 Відповісти
+5
Нічого сказати, то ВМС коментують якусь зернову херню?
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05.11.2023 14:02 Відповісти
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господі, вони скоро вже будуть коментувати чи сходили у вбиральню зранку...
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05.11.2023 13:56 Відповісти
Якщо можливо знести заводське обладнання то це було б добре.
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05.11.2023 13:59 Відповісти
Та скільки ви на цих концервах будете піаритись? Скільки вже часу пройшло після його розхерачування? Далі що, будуть розказувати, що стало з металом який залишився?
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05.11.2023 14:00 Відповісти
Нічого сказати, то ВМС коментують якусь зернову херню?
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05.11.2023 14:02 Відповісти
Розкрадання при побудові Мінська погашені!
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05.11.2023 14:09 Відповісти
На клістрони може розібрати
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05.11.2023 14:11 Відповісти
незабаром, в тому ж виконанні - "а зараз я вам покажу всі напрямки, по яких збираються розбирати на запчастини мінськ. я й креслення з собою привіз".
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05.11.2023 14:21 Відповісти
Звісно. Вони також можуть сдати його на лом, і ми можемо далі відслідковувати рух заліза на мартени і далі ... але на@уя воно треба. Всі ж розуміють що все суспільство наразі переймається вступом до ЄС
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05.11.2023 15:04 Відповісти
Не битый. не крашеный, без пробега по кацапии!
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05.11.2023 15:13 Відповісти
І зроблять з цих частин МДП (малі десантні плоти (підводні))?
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05.11.2023 15:37 Відповісти
Десантну баржу
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05.11.2023 17:39 Відповісти
Можуть розібрати, а можуть і не розібрати.
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05.11.2023 15:53 Відповісти
И СДЕЛАТЬ КРАКОЗЯБРУ )))
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05.11.2023 15:57 Відповісти
 
 