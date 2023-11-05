Ворог може розібрати ВДК "Мінськ" на запчастини, - речник ВМС Плетенчук

Ворог може розібрати на запчастини пошкоджений десантний корабель "Мінськ", адже відновленню він не підлягає.

Таку думку висловив речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук в ефірі всеукраїнського телемарафону "Єдині новини", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Можуть розібрати "Мінськ" на запчастини, якщо вони взагалі там якісь залишилися", - сказав Пленетчук.

За його словами, це типовий проєкт російських десантних кораблів, яких у Росії кілька, тому ворог зможе використати елементи "Мінська", особливо враховуючи, що деякі такі кораблі перебувають у ремонті.

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Речник нагадав про те, що відразу після удару ВМС ЗСУ вважали, що цей великий десантний корабель не підлягатиме відновленню. Цей корабель достатньо старий і часто експлуатувався, його відновлення не має сенсу насамперед з фінансової точки зору.

Нагадаємо також, що вночі 13 вересня було завдано удару по суднобудівному заводу в окупованому Севастополі. Згодом стало відомо, що було пошкоджено великий десантний корабель "Мінськ" та підводний човен "Ростов-на-Дону".