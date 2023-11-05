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Новости
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На фронте погиб Юрий Глодан, который 23 апреля 2022 года в результате ракетного удара по жилому дому в Одессе потерял трехмесячную дочь и жену

юрий,глодан

На войне погиб Юрий Глодан, который 23 апреля 2022 года потерял семью, когда российская ракета попала в ЖК "Тирас" в Одессе.

Об этом сообщил одесский предприниматель Александр Яковенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Я не общался с ним близко, но почти каждый одессит знает эту семью. Юра - муж, отец, воин, пекарь и коллега в проект Make My Cake, Одесса, где я - совладелец. Именно он делал известные в Одессе пасхи от нашей кондитерской - этот день был его первым выходным, он вышел в магазин, и когда вернулся, его мир был разрушен", - говорится в сообщении.

Яковенко напомнил, что 23 апреля 2022 года российская ракета разрушила жилищный комплекс "Тирас" в Одессе. Трагедия забрала жизни трехмесячной Киры Глодан, ее мамы Валерии и бабушки Людмилы.

Смотрите: Могилы военных во Львове. ФОТО ДНЯ

"Он поступил, как достойный мужчина украинской нации - пошел в ВСУ: сначала - АЗОВ, потом - 3-я штурмовая. Сегодня мы узнали, что он погиб, защищая свою нацию. Светлая память, человек с большим сердцем", - написал Яковенко.

Автор: 

Одесса (7929) потери (4437) ВСУ (6700) 3-я Отдельная штурмовая бригада (445)


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Топ комментарии
+64
Вічна пам'ять тобі воїне...
Царство небесне...
Сподіваюся Ти помстився, і твоя душа буде в спокої з родиною.
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05.11.2023 14:38 Ответить
+47
Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю України...
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05.11.2023 14:37 Ответить
+28
я його не знаю але поважаю ...нас знищують і вдома і в окопах
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05.11.2023 14:36 Ответить
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я його не знаю але поважаю ...нас знищують і вдома і в окопах
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05.11.2023 14:36 Ответить
Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю України...
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05.11.2023 14:37 Ответить
Вічна пам'ять тобі воїне...
Царство небесне...
Сподіваюся Ти помстився, і твоя душа буде в спокої з родиною.
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05.11.2023 14:38 Ответить
Слава Герою! Він вчинив як мав вчинити кожен чоловік. Тому дуже дивують чоловіки, будинки яких зруйнували кацапи, дітей вбили рашисти, а вони сидять та скиглять чи "донатять"
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05.11.2023 14:38 Ответить
Наведіть хоч один такий приклад.
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05.11.2023 14:43 Ответить
Саме ця історія мене вразила і тому навожу як приклад, про купу чоловіків із сходу, які переховуються на західній краще промовчу.
https://life.pravda.com.ua/society/2022/08/26/250168/
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05.11.2023 14:47 Ответить
Ну, саме може цей один і є. Як на мене, більшість, 99%, не будуть мати іншого виходу, як піти. Є
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05.11.2023 14:55 Ответить
1. Його сім'я загинула 9 березня 2022 а стаття про ньго вийшла 26 серпня 2022. Може ця людина вже 1 рік на фронті?
2. Пагано знаєтесь на історії? Вас щось дивує? - Так було завжди. Якась частина чоловіків майже у всіх війнах і в кожній країні була ухилянтами. І що?
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05.11.2023 15:03 Ответить
ще є нове відео від 29.03.23
https://www.youtube.com/watch?v=djmLE2KQelE
То можливо, що Сергій вже на фронті...
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05.11.2023 15:37 Ответить
дай Боже
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05.11.2023 16:14 Ответить
В кращому світі на небесах, куди він вже потрапив ,де не має ні болі, ні печалі... Він зустрінеться зі своєю донечкою та жінкою.
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05.11.2023 14:39 Ответить
Вічна Память!,
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05.11.2023 14:45 Ответить
Царство Небесне!🙏🙏🙏
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05.11.2023 18:46 Ответить
****** русня
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05.11.2023 14:46 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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05.11.2023 14:47 Ответить
Є дві славні смерті і обидві вони рідко зустрічаються ...другу з них зустрічають в битві - ті що йдуть попереду війська і не показують спину ворогу ...

Всім в цьому світі судилося померти . Безсмертя не входить в плани Провидіння . Так хто не прийме славну смерть , що відкриє шлях на райські планети та зробить безсмертним його ім'я ? ШБ 6.10.32-33
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05.11.2023 14:48 Ответить
Світла пам'ять людині
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05.11.2023 14:50 Ответить
Плачу!!!((,
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05.11.2023 14:50 Ответить
🙏
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05.11.2023 15:23 Ответить
Я теж плачу... 😥
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05.11.2023 18:48 Ответить
Прикро... Найкращі ідуть !
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05.11.2023 14:51 Ответить
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05.11.2023 14:52 Ответить
🙏🙏🙏 😥
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05.11.2023 18:57 Ответить
Маю надію що він відплатив за свою родину і його душа зараз заспокоїлась з миром. Треба перейменувати вулицю де жила його родина на вулицю сімʼї Глодан, щоб всі памʼятали про них.
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05.11.2023 15:00 Ответить
Було б дуже добре...
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05.11.2023 17:22 Ответить
Военный Вождь и лох73%, ещё одна смерть на вашей совести. Поперлось ОНО в Президенты в компании зелёного шмурдяка и путловской агентуры, плюясь в ПАПЕРЕДНИКА. Обещанный на стадионе приговор Украине выполняет? На радость Путлу и его ОРДЕ.
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05.11.2023 15:07 Ответить
Заради правди, слід зазначити, що саме Орда х**ла вбила цю людину та її сім'ю. Москалі напали на українців за наказом Х**ла та веде війну - винні у смертях українців - саме Х**ло та сотні тисяч орків, які зі зброєю в руках йдуть убивати українців.
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05.11.2023 15:29 Ответить
Какая-то правда ваша однобокая. То что Zутин напал, бомбил и убивал и продолжается это по его приказу, по умолчанию правда. И готовился заранее в отличии от "деокупатора Киева". Война идёт 21-й месяц, ну и, вооружение сходит с конвейера тысячами ? Тыл работает в три смены ? У Zельцмана с его шапито, только воровать на вылет хорошо получается.
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05.11.2023 16:23 Ответить
Таким людям нічого втрачати! Тільки помста їх розрада! Проце говорив колись генерал Лебедь . Хоч він і був росфянином , але говорив правду , за яку його і знищили.
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05.11.2023 15:10 Ответить
Вічна ПАМЯТЬ тобі ВОЇН. Слава,Пошана,Царства Небесного.
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05.11.2023 15:14 Ответить
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05.11.2023 15:26 Ответить
і ні одної такої гіркої історіхї про можновладців...
ніодної!!!!
Вічна пам"ять йому та його родині
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05.11.2023 15:30 Ответить
Зато гидких пруд пруди.
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05.11.2023 19:26 Ответить
R.I.P. Воїну!
Герою Слава!

смерть кацапам за бвиство українських воїнів і мирних !
помста на віки!
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05.11.2023 16:27 Ответить
Школа Воїна і родину.
Вічна пам'ять!
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05.11.2023 16:54 Ответить
Скорбота... Вічна світла пам'ять... Паскудна рашистська скотобаза викорчовує цвіт України з корінням... Будьте прокляті до десятого коліна, тварі!
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05.11.2023 17:15 Ответить
Земля пухом. Верю, Юрий успел отомстить руснявым выродкам!
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05.11.2023 18:21 Ответить
рассияне не люди. Вічна пам*ять загиблим героям.
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05.11.2023 18:34 Ответить
Щиро жалкую. Цвіт нації!
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05.11.2023 19:15 Ответить
Прийми, Господи світлу душу воїна Юрія до Царства Небесного, бо нема більшої любові на світі, як віддати життя, за ближнього свого!
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05.11.2023 21:01 Ответить
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05.11.2023 22:18 Ответить
 
 