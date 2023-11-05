На фронте погиб Юрий Глодан, который 23 апреля 2022 года в результате ракетного удара по жилому дому в Одессе потерял трехмесячную дочь и жену
На войне погиб Юрий Глодан, который 23 апреля 2022 года потерял семью, когда российская ракета попала в ЖК "Тирас" в Одессе.
Об этом сообщил одесский предприниматель Александр Яковенко, информирует Цензор.НЕТ.
"Я не общался с ним близко, но почти каждый одессит знает эту семью. Юра - муж, отец, воин, пекарь и коллега в проект Make My Cake, Одесса, где я - совладелец. Именно он делал известные в Одессе пасхи от нашей кондитерской - этот день был его первым выходным, он вышел в магазин, и когда вернулся, его мир был разрушен", - говорится в сообщении.
Яковенко напомнил, что 23 апреля 2022 года российская ракета разрушила жилищный комплекс "Тирас" в Одессе. Трагедия забрала жизни трехмесячной Киры Глодан, ее мамы Валерии и бабушки Людмилы.
"Он поступил, как достойный мужчина украинской нации - пошел в ВСУ: сначала - АЗОВ, потом - 3-я штурмовая. Сегодня мы узнали, что он погиб, защищая свою нацию. Светлая память, человек с большим сердцем", - написал Яковенко.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Царство небесне...
Сподіваюся Ти помстився, і твоя душа буде в спокої з родиною.
https://life.pravda.com.ua/society/2022/08/26/250168/
2. Пагано знаєтесь на історії? Вас щось дивує? - Так було завжди. Якась частина чоловіків майже у всіх війнах і в кожній країні була ухилянтами. І що?
https://www.youtube.com/watch?v=djmLE2KQelE
То можливо, що Сергій вже на фронті...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
Всім в цьому світі судилося померти . Безсмертя не входить в плани Провидіння . Так хто не прийме славну смерть , що відкриє шлях на райські планети та зробить безсмертним його ім'я ? ШБ 6.10.32-33
ніодної!!!!
Вічна пам"ять йому та його родині
Герою Слава!
смерть кацапам за бвиство українських воїнів і мирних !
помста на віки!
Вічна пам'ять!