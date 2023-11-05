На фронте погиб Юрий Глодан, который 23 апреля 2022 года в результате ракетного удара по жилому дому в Одессе потерял трехмесячную дочь и жену

На войне погиб Юрий Глодан, который 23 апреля 2022 года потерял семью, когда российская ракета попала в ЖК "Тирас" в Одессе.

Об этом сообщил одесский предприниматель Александр Яковенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Я не общался с ним близко, но почти каждый одессит знает эту семью. Юра - муж, отец, воин, пекарь и коллега в проект Make My Cake, Одесса, где я - совладелец. Именно он делал известные в Одессе пасхи от нашей кондитерской - этот день был его первым выходным, он вышел в магазин, и когда вернулся, его мир был разрушен", - говорится в сообщении.

Яковенко напомнил, что 23 апреля 2022 года российская ракета разрушила жилищный комплекс "Тирас" в Одессе. Трагедия забрала жизни трехмесячной Киры Глодан, ее мамы Валерии и бабушки Людмилы.

Смотрите: Могилы военных во Львове. ФОТО ДНЯ

"Он поступил, как достойный мужчина украинской нации - пошел в ВСУ: сначала - АЗОВ, потом - 3-я штурмовая. Сегодня мы узнали, что он погиб, защищая свою нацию. Светлая память, человек с большим сердцем", - написал Яковенко.