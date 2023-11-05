РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10825 посетителей онлайн
Новости
17 843 135

Рекрутинг вместо призыва: Умеров утвердил концепцию кадровой политики Минобороны

всу

Министр обороны Рустем Умеров подписал приказ об утверждении Концепции военной кадровой политики до 2028 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минобороны. 

Документ определяет стратегическое видение развития военной кадровой политики в сфере обороны в течение следующих пяти лет – как во время действия военного положения, так и в мирное время.

"Главный акцент концепции - гарантированное удовлетворение потребностей ВСУ в людях во время полномасштабной войны, интеграция в евроатлантическое пространство безопасности, взаимосовместимость ВСУ с вооруженными силами государств-членов НАТО", - говорится в сообщении.

Также читайте: путин подписал указ об осеннем призыве на военную службу 130 тыс. россиян

Минобороны также публикует список ожидаемых результатов:

– ВСУ перейдут на военную службу по контракту. Срочную военную службу заменят интенсивной военной подготовкой граждан призывного возраста;

– в Украине будет функционировать действенная система рекрутинга ВСУ профессиональным и мотивированным личным составом;

– человекоцентрический подход к управлению карьерой военнослужащих с учетом их образования, профессионального развития, гендерного равенства. Равные возможности мужчин и женщин в ВСУ;

– усовершенствованная электронная система военного учета;

– автоматизированные и цифровые процессы управления персоналом;

– расширенное сотрудничество между украинскими высшими учебными заведениями и вузами государств-членов НАТО и ЕС;

– эффективная и прозрачная система денежного обеспечения военнослужащих и обеспечения их жильем;

– усовершенствованное психологическое обеспечение;

– новая культура взаимоотношений между командирами и подчиненными;

– надлежащие условия для перехода от военной карьеры к гражданской жизни военнослужащих, подлежащих увольнению с военной службы.

Также читайте: Список пригодных к мобилизации категорий граждан расширился - вступил в силу приказ Минобороны

Мониторинг и оценку результатов внедрения концепции будет осуществлять Комитет по кадровому менеджменту в системе Министерства обороны Украины.

Автор: 

Минобороны (9428) призыв (744) Умеров Рустем (577)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+38
Знайди українця...
Це шашличная чи шаурмячная ?
показать весь комментарий
05.11.2023 15:09 Ответить
+38
Це популізм. Де вщяти стільки громадян призовного віку, які добровільно захочуть воювати? І про яку культуру взаємовідносин між військовими можна говорити після зняття Хоренка? А головне - де у тезах Умерова ОПа з Єрмаком, які де-юре є ніким, пле де-факто не мабчи військивого досвіду, ба більше - військивої освіти беруться керувпти Збройними Силами країни і навіть військовими діями.
показать весь комментарий
05.11.2023 15:22 Ответить
+36
Умєров не хоче прокоментувати закупівлю обкладинок по 2910 грн/шт?
показать весь комментарий
05.11.2023 15:08 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Хоренка вже рекрутував?
показать весь комментарий
05.11.2023 15:28 Ответить
умєров чи рєзніков? «А какая разніца, аби не ураїнець!» - ось суть кадрової політики найвеличнішого лідера всіх часів і народів володимира Недолугого!
показать весь комментарий
05.11.2023 15:32 Ответить
Був такий украінець Семен Семенченко-борець з баригами.Нагадати.
показать весь комментарий
05.11.2023 17:31 Ответить
Ну етнічно він москаль...
показать весь комментарий
05.11.2023 17:45 Ответить
Не Семенченко він, а Гришин.
показать весь комментарий
05.11.2023 18:40 Ответить
Прийшло якесь одоробло з закупок Лайфеселлу, знімає військових, запроваджує довготривалі докорінні зміни... А зараз як відбиватися??
показать весь комментарий
05.11.2023 15:39 Ответить
Тепер пакування мордатими тцкашниками у їхнє авто, буде називатись красивим словом "рекрутинг", похідного від покрутити, скрутити.
показать весь комментарий
05.11.2023 15:55 Ответить
"Міноборони також публікує перелік очікуваних результатів:
- вода, вода, вода;
- вода, вода, вода;
- вода, вода, вода;
- ... ... ...
"Мели Емеля твоя неделя". Кожен норовить пафосно, вичурно висловитись, а толку НУЛЬ.
показать весь комментарий
05.11.2023 16:04 Ответить
Мне жаль, но вы кажется правы...
показать весь комментарий
05.11.2023 18:45 Ответить
показать весь комментарий
05.11.2023 16:05 Ответить
Та який рекрутінг, шо ви як діти малі - он кабмін такі рехворми проводить - там треба кучу бабла вкрасти на цьому - по перше це заміна букви У на букву Н на автівках автошкол, по друге - скіки он котів та собак по Україні шляється - вони повинні бути всі перераховані та внесені до держреєстру - от тут бабліще можна накромсати зеленій погані безмежно.
показать весь комментарий
05.11.2023 16:13 Ответить
Таки блаЗЄнські хочуть геть розвалити Військо.

Країни Балтії навпаки відновили призов після нападу кацапії на Україну, а блаЗЄнське кодло скасовує призов під час війни.

Бо готуються до виборів. І треба сподобатися тим, "...кто устал ат вайни..."

Чума на блаЗЄнів!
показать весь комментарий
05.11.2023 16:19 Ответить
Це колись і потім. А зараз кільки строковиків, яких на дембель так і не відпустили? А скільки вулицями ходить міцних хлопів того ж віку що й строковики?
показать весь комментарий
05.11.2023 16:20 Ответить
******* упорно не хочуть мобілізувати свій малолітній електорат тіктокерів.

Хай краще гинуть найбільш продуктивні та розумні.
показать весь комментарий
05.11.2023 16:24 Ответить
Умеров дятел
показать весь комментарий
05.11.2023 16:36 Ответить
Вже пятий рік зевладі,а далі годує народ анонсами,як і в перший рік.
Може,їй потрібно не один строк,а два-три,щоб від анонсів перейти до конкретики?
показать весь комментарий
05.11.2023 16:51 Ответить
шоу маст гоу он!
умєров з тих самих!
не україну захищати, а малювати презентації.
я не знаю, ****, що робити!
показать весь комментарий
05.11.2023 17:26 Ответить
Потьомкінскіє дєрєвні .Частина друга...
показать весь комментарий
05.11.2023 17:46 Ответить
Шит пішов, прийшов татарін,а віз і нині там...
показать весь комментарий
05.11.2023 17:48 Ответить
Придурок
показать весь комментарий
05.11.2023 18:02 Ответить
пісец
показать весь комментарий
05.11.2023 18:11 Ответить
И долбойобинг! Вместо здравого смысла!
показать весь комментарий
05.11.2023 18:28 Ответить
Україна попала в воєнну трясовину і поки що не може нащупати твердий грунт. Воєнний міністр інтенсивно працює над тим, якою має бути армія через 5 років. Я це читаю одночасно. Тоді варіанти
1) я втратила розум
2) різні сторінки цензора із різних часових просторів
3) міністр втратив розум
показать весь комментарий
05.11.2023 18:34 Ответить
*******
показать весь комментарий
05.11.2023 18:49 Ответить
У меня такое чуство что эта власть вместо поиска решений направленных на победу просто создает кучу какихто пропагандистко эферменных идей как будто им надо усидеть на стуле власти еще немного своим популизмом они затягивают петлю на собственном горле такого державного бардака в стране еще не было за все существования страны это уже агония или еще нет
показать весь комментарий
05.11.2023 20:23 Ответить
это Хйло уже помер и все кацапы спились с горя что ли? где там построение линии Маннергейма обороны, стен Яценюка на крайний случай, бомбоубежищ, бункеров, какое-то производство впк и т.п.? и сколько минобороны на эту м*йню потратит интересно - наверное ядерную бомбу можно было бы купить (или заплатить чтобы взорвали прям на нужном месте).
показать весь комментарий
05.11.2023 20:38 Ответить
наверное нужно таки инициаторов расстреливать через год "реформ" если в материальном плане ничего приличного "не получилось", потому как бездействие во время войны это таки диверсия.
показать весь комментарий
05.11.2023 20:41 Ответить
Адекватный подход. Хороший инженер может принести армии намного больше пользы в роли инженера, чем просто пехотинца, в которого его могут определить сразу после мобилизации.
показать весь комментарий
05.11.2023 20:46 Ответить
Чергова профанація від МО.Хто цей спеіаліст без бойового досвіду? Програму повинні писати бойові генерали. Срочка навпаки повинна бути відновлена для підготовки резервів та заміни нинішніх мобілізованих, які виконують функції в тилу та могли би поповнити бойові частини
показать весь комментарий
05.11.2023 23:02 Ответить
А зараз хлопці що служать на це все не заслужили?Будуть?Коли?Коли рак на горі свисне?В військах досих пір повно совка і хаос в підрозділах із за командирів невігласів. Тцк й надалі трешують по всій країні.Люди бачать цю всю клоунаду.Для початку щоб створити щось стабілізуйте те що є.І досить людям сцяти вуха !
показать весь комментарий
05.11.2023 23:26 Ответить
имитация бурной деятельности
показать весь комментарий
05.11.2023 23:37 Ответить
Нарешті проголошені правильні кроки. Я так розумію, наступні кроки - за ВР, яка повинна прийняти відповідні зміни в законодавстві.

І ще одне: як доволі часто відбувається, більшість коментаторів, схоже, не читали новину, яку намагаються обсирати.
показать весь комментарий
06.11.2023 00:01 Ответить
Страница 2 из 2
 
 