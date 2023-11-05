Рекрутинг вместо призыва: Умеров утвердил концепцию кадровой политики Минобороны
Министр обороны Рустем Умеров подписал приказ об утверждении Концепции военной кадровой политики до 2028 года.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минобороны.
Документ определяет стратегическое видение развития военной кадровой политики в сфере обороны в течение следующих пяти лет – как во время действия военного положения, так и в мирное время.
"Главный акцент концепции - гарантированное удовлетворение потребностей ВСУ в людях во время полномасштабной войны, интеграция в евроатлантическое пространство безопасности, взаимосовместимость ВСУ с вооруженными силами государств-членов НАТО", - говорится в сообщении.
Минобороны также публикует список ожидаемых результатов:
– ВСУ перейдут на военную службу по контракту. Срочную военную службу заменят интенсивной военной подготовкой граждан призывного возраста;
– в Украине будет функционировать действенная система рекрутинга ВСУ профессиональным и мотивированным личным составом;
– человекоцентрический подход к управлению карьерой военнослужащих с учетом их образования, профессионального развития, гендерного равенства. Равные возможности мужчин и женщин в ВСУ;
– усовершенствованная электронная система военного учета;
– автоматизированные и цифровые процессы управления персоналом;
– расширенное сотрудничество между украинскими высшими учебными заведениями и вузами государств-членов НАТО и ЕС;
– эффективная и прозрачная система денежного обеспечения военнослужащих и обеспечения их жильем;
– усовершенствованное психологическое обеспечение;
– новая культура взаимоотношений между командирами и подчиненными;
– надлежащие условия для перехода от военной карьеры к гражданской жизни военнослужащих, подлежащих увольнению с военной службы.
Мониторинг и оценку результатов внедрения концепции будет осуществлять Комитет по кадровому менеджменту в системе Министерства обороны Украины.
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"Мели Емеля твоя неделя". Кожен норовить пафосно, вичурно висловитись, а толку НУЛЬ.
Країни Балтії навпаки відновили призов після нападу кацапії на Україну, а блаЗЄнське кодло скасовує призов під час війни.
Бо готуються до виборів. І треба сподобатися тим, "...кто устал ат вайни..."
Чума на блаЗЄнів!
Хай краще гинуть найбільш продуктивні та розумні.
Може,їй потрібно не один строк,а два-три,щоб від анонсів перейти до конкретики?
умєров з тих самих!
не україну захищати, а малювати презентації.
я не знаю, ****, що робити!
1) я втратила розум
2) різні сторінки цензора із різних часових просторів
3) міністр втратив розум
Маннергеймаобороны, стен Яценюка на крайний случай, бомбоубежищ, бункеров, какое-то производство впк и т.п.? и сколько минобороны на эту м*йню потратит интересно - наверное ядерную бомбу можно было бы купить (или заплатить чтобы взорвали прям на нужном месте).
І ще одне: як доволі часто відбувається, більшість коментаторів, схоже, не читали новину, яку намагаються обсирати.