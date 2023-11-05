Рекрутинг замість призову: Умєров затвердив концепцію кадрової політики Міноборони
Міністр оборони Рустем Умєров підписав наказ про затвердження Концепції військової кадрової політики до 2028 року.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міноборони.
Документ визначає стратегічне бачення розвитку військової кадрової політики у сфері оборони впродовж наступних п’яти років - як під час дії воєнного стану, так і у мирний час.
"Головний акцент концепції - гарантоване задоволення потреб ЗСУ в людях під час повномасштабної війни, інтеграція в євроатлантичний безпековий простір, взаємосумісність ЗСУ зі збройними силами держав-членів НАТО", - йдеться у повідомленні.
Міноборони також публікує перелік очікуваних результатів:
- ЗСУ перейдуть на військову службу за контрактом. Строкову військову службу замінять інтенсивною військовою підготовкою громадян призовного віку;
- в Україні функціонуватиме дієва система рекрутингу ЗСУ професійним і вмотивованим особовим складом;
- людиноцентричний підхід до управління кар’єрою військовослужбовців з урахуванням їхньої освіти, професійного розвитку, гендерної рівності. Рівні можливості чоловіків і жінок в ЗСУ;
- удосконалена електронна система військового обліку;
- автоматизовані та цифровізовані процеси управління персоналом;
- розширена співпраця між українськими вищими навчальними закладами та вишами держав-членів НАТО і ЄС;
- ефективна та прозора система грошового забезпечення військовослужбовців та забезпечення їх житлом;
- вдосконалене психологічне забезпечення;
- нова культура взаємовідносин між командирами та підлеглими;
- належні умови для переходу від військової кар’єри до цивільного життя військовослужбовців, які підлягають звільненню з військової служби.
Моніторинг та оцінку результатів впровадження концепції здійснюватиме Комітет з питань кадрового менеджменту в системі Міністерства оборони України.
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"Мели Емеля твоя неделя". Кожен норовить пафосно, вичурно висловитись, а толку НУЛЬ.
Країни Балтії навпаки відновили призов після нападу кацапії на Україну, а блаЗЄнське кодло скасовує призов під час війни.
Бо готуються до виборів. І треба сподобатися тим, "...кто устал ат вайни..."
Чума на блаЗЄнів!
Хай краще гинуть найбільш продуктивні та розумні.
Може,їй потрібно не один строк,а два-три,щоб від анонсів перейти до конкретики?
умєров з тих самих!
не україну захищати, а малювати презентації.
я не знаю, ****, що робити!
1) я втратила розум
2) різні сторінки цензора із різних часових просторів
3) міністр втратив розум
Маннергеймаобороны, стен Яценюка на крайний случай, бомбоубежищ, бункеров, какое-то производство впк и т.п.? и сколько минобороны на эту м*йню потратит интересно - наверное ядерную бомбу можно было бы купить (или заплатить чтобы взорвали прям на нужном месте).
І ще одне: як доволі часто відбувається, більшість коментаторів, схоже, не читали новину, яку намагаються обсирати.