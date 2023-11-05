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Рекрутинг замість призову: Умєров затвердив концепцію кадрової політики Міноборони

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Міністр оборони Рустем Умєров підписав наказ про затвердження Концепції військової кадрової політики до 2028 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міноборони. 

Документ визначає стратегічне бачення розвитку військової кадрової політики у сфері оборони впродовж наступних п’яти років - як під час дії воєнного стану, так і у мирний час.

"Головний акцент концепції - гарантоване задоволення потреб ЗСУ в людях під час повномасштабної війни, інтеграція в євроатлантичний безпековий простір, взаємосумісність ЗСУ зі збройними силами держав-членів НАТО", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Скасування права на відстрочку від мобілізації для студентів: У Раді зареєстровано законопроєкт

Міноборони також публікує перелік очікуваних результатів:

- ЗСУ перейдуть на військову службу за контрактом. Строкову військову службу замінять інтенсивною військовою підготовкою громадян призовного віку;

- в Україні функціонуватиме дієва система рекрутингу ЗСУ професійним і вмотивованим особовим складом;

- людиноцентричний підхід до управління кар’єрою військовослужбовців з урахуванням їхньої освіти, професійного розвитку, гендерної рівності. Рівні можливості чоловіків і жінок в ЗСУ;

- удосконалена електронна система військового обліку;

- автоматизовані та цифровізовані процеси управління персоналом;

- розширена співпраця між українськими вищими навчальними закладами та вишами держав-членів НАТО і ЄС;

- ефективна та прозора система грошового забезпечення військовослужбовців та забезпечення їх житлом;

- вдосконалене психологічне забезпечення;

- нова культура взаємовідносин між командирами та підлеглими;

- належні умови для переходу від військової кар’єри до цивільного життя військовослужбовців, які підлягають звільненню з військової служби.

Також читайте: Після війни в Україні потрібно скасувати призов, а військкомати перетворити на сучасні ЦНАПи, - Резніков

Моніторинг та оцінку результатів впровадження концепції здійснюватиме Комітет з питань кадрового менеджменту в системі Міністерства оборони України.

Автор: 

Міноборони (7486) призов (433) Умєров Рустем (659)


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Топ коментарі
+38
Знайди українця...
Це шашличная чи шаурмячная ?
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05.11.2023 15:09 Відповісти
+38
Це популізм. Де вщяти стільки громадян призовного віку, які добровільно захочуть воювати? І про яку культуру взаємовідносин між військовими можна говорити після зняття Хоренка? А головне - де у тезах Умерова ОПа з Єрмаком, які де-юре є ніким, пле де-факто не мабчи військивого досвіду, ба більше - військивої освіти беруться керувпти Збройними Силами країни і навіть військовими діями.
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05.11.2023 15:22 Відповісти
+36
Умєров не хоче прокоментувати закупівлю обкладинок по 2910 грн/шт?
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05.11.2023 15:08 Відповісти
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Хоренка вже рекрутував?
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05.11.2023 15:28 Відповісти
умєров чи рєзніков? «А какая разніца, аби не ураїнець!» - ось суть кадрової політики найвеличнішого лідера всіх часів і народів володимира Недолугого!
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05.11.2023 15:32 Відповісти
Був такий украінець Семен Семенченко-борець з баригами.Нагадати.
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05.11.2023 17:31 Відповісти
Ну етнічно він москаль...
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05.11.2023 17:45 Відповісти
Не Семенченко він, а Гришин.
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05.11.2023 18:40 Відповісти
Прийшло якесь одоробло з закупок Лайфеселлу, знімає військових, запроваджує довготривалі докорінні зміни... А зараз як відбиватися??
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05.11.2023 15:39 Відповісти
Тепер пакування мордатими тцкашниками у їхнє авто, буде називатись красивим словом "рекрутинг", похідного від покрутити, скрутити.
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05.11.2023 15:55 Відповісти
"Міноборони також публікує перелік очікуваних результатів:
- вода, вода, вода;
- вода, вода, вода;
- вода, вода, вода;
- ... ... ...
"Мели Емеля твоя неделя". Кожен норовить пафосно, вичурно висловитись, а толку НУЛЬ.
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05.11.2023 16:04 Відповісти
Мне жаль, но вы кажется правы...
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05.11.2023 18:45 Відповісти
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05.11.2023 16:05 Відповісти
Та який рекрутінг, шо ви як діти малі - он кабмін такі рехворми проводить - там треба кучу бабла вкрасти на цьому - по перше це заміна букви У на букву Н на автівках автошкол, по друге - скіки он котів та собак по Україні шляється - вони повинні бути всі перераховані та внесені до держреєстру - от тут бабліще можна накромсати зеленій погані безмежно.
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05.11.2023 16:13 Відповісти
Таки блаЗЄнські хочуть геть розвалити Військо.

Країни Балтії навпаки відновили призов після нападу кацапії на Україну, а блаЗЄнське кодло скасовує призов під час війни.

Бо готуються до виборів. І треба сподобатися тим, "...кто устал ат вайни..."

Чума на блаЗЄнів!
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05.11.2023 16:19 Відповісти
Це колись і потім. А зараз кільки строковиків, яких на дембель так і не відпустили? А скільки вулицями ходить міцних хлопів того ж віку що й строковики?
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05.11.2023 16:20 Відповісти
******* упорно не хочуть мобілізувати свій малолітній електорат тіктокерів.

Хай краще гинуть найбільш продуктивні та розумні.
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05.11.2023 16:24 Відповісти
Умеров дятел
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05.11.2023 16:36 Відповісти
Вже пятий рік зевладі,а далі годує народ анонсами,як і в перший рік.
Може,їй потрібно не один строк,а два-три,щоб від анонсів перейти до конкретики?
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05.11.2023 16:51 Відповісти
шоу маст гоу он!
умєров з тих самих!
не україну захищати, а малювати презентації.
я не знаю, ****, що робити!
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05.11.2023 17:26 Відповісти
Потьомкінскіє дєрєвні .Частина друга...
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05.11.2023 17:46 Відповісти
Шит пішов, прийшов татарін,а віз і нині там...
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05.11.2023 17:48 Відповісти
Придурок
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05.11.2023 18:02 Відповісти
пісец
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05.11.2023 18:11 Відповісти
И долбойобинг! Вместо здравого смысла!
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05.11.2023 18:28 Відповісти
Україна попала в воєнну трясовину і поки що не може нащупати твердий грунт. Воєнний міністр інтенсивно працює над тим, якою має бути армія через 5 років. Я це читаю одночасно. Тоді варіанти
1) я втратила розум
2) різні сторінки цензора із різних часових просторів
3) міністр втратив розум
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05.11.2023 18:34 Відповісти
*******
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05.11.2023 18:49 Відповісти
У меня такое чуство что эта власть вместо поиска решений направленных на победу просто создает кучу какихто пропагандистко эферменных идей как будто им надо усидеть на стуле власти еще немного своим популизмом они затягивают петлю на собственном горле такого державного бардака в стране еще не было за все существования страны это уже агония или еще нет
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05.11.2023 20:23 Відповісти
это Хйло уже помер и все кацапы спились с горя что ли? где там построение линии Маннергейма обороны, стен Яценюка на крайний случай, бомбоубежищ, бункеров, какое-то производство впк и т.п.? и сколько минобороны на эту м*йню потратит интересно - наверное ядерную бомбу можно было бы купить (или заплатить чтобы взорвали прям на нужном месте).
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05.11.2023 20:38 Відповісти
наверное нужно таки инициаторов расстреливать через год "реформ" если в материальном плане ничего приличного "не получилось", потому как бездействие во время войны это таки диверсия.
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05.11.2023 20:41 Відповісти
Адекватный подход. Хороший инженер может принести армии намного больше пользы в роли инженера, чем просто пехотинца, в которого его могут определить сразу после мобилизации.
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05.11.2023 20:46 Відповісти
Чергова профанація від МО.Хто цей спеіаліст без бойового досвіду? Програму повинні писати бойові генерали. Срочка навпаки повинна бути відновлена для підготовки резервів та заміни нинішніх мобілізованих, які виконують функції в тилу та могли би поповнити бойові частини
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05.11.2023 23:02 Відповісти
А зараз хлопці що служать на це все не заслужили?Будуть?Коли?Коли рак на горі свисне?В військах досих пір повно совка і хаос в підрозділах із за командирів невігласів. Тцк й надалі трешують по всій країні.Люди бачать цю всю клоунаду.Для початку щоб створити щось стабілізуйте те що є.І досить людям сцяти вуха !
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05.11.2023 23:26 Відповісти
имитация бурной деятельности
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05.11.2023 23:37 Відповісти
Нарешті проголошені правильні кроки. Я так розумію, наступні кроки - за ВР, яка повинна прийняти відповідні зміни в законодавстві.

І ще одне: як доволі часто відбувається, більшість коментаторів, схоже, не читали новину, яку намагаються обсирати.
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06.11.2023 00:01 Відповісти
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