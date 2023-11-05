Рашисты снова обстреляли Херсон, 4 человека ранены
Оккупанты продолжают обстреливать Херсон.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонской ОВА.
"Корабельный район Херсона - снова под огнем российских оккупационных войск. После 14:00 россияне ударили по жилым домам в жилом квартале. Пострадали четыре человека. Это 47-летняя женщина, а также трое мужчин, 60, 70 и 38 лет. Врачи оценивают состояние потерпевших как средней тяжести", - говорится в сообщении.
Каретой скорой их доставили в медицинское учреждение для оказания помощи.
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GICKO_ BANAN
показать весь комментарий05.11.2023 17:06 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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