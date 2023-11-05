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Рашисты снова обстреляли Херсон, 4 человека ранены

херсон

Оккупанты продолжают обстреливать Херсон.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонской ОВА.

"Корабельный район Херсона - снова под огнем российских оккупационных войск. После 14:00 россияне ударили по жилым домам в жилом квартале. Пострадали четыре человека. Это 47-летняя женщина, а также трое мужчин, 60, 70 и 38 лет. Врачи оценивают состояние потерпевших как средней тяжести", - говорится в сообщении.

Каретой скорой их доставили в медицинское учреждение для оказания помощи.

Смотрите также: Последствия обстрелов Херсонщины. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстрел (27941) Херсон (2900)


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Тварі, б'ють по беззахисному місту , вбивають українців. Така кацапська любов. Ху-ло завжди казав , що любить нас. Щоб ти скоріше здох , моль грьобана!
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05.11.2023 17:06 Ответить
 
 