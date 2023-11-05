Рашисты снова обстреляли Херсон, 4 человека ранены

Оккупанты продолжают обстреливать Херсон.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонской ОВА.

"Корабельный район Херсона - снова под огнем российских оккупационных войск. После 14:00 россияне ударили по жилым домам в жилом квартале. Пострадали четыре человека. Это 47-летняя женщина, а также трое мужчин, 60, 70 и 38 лет. Врачи оценивают состояние потерпевших как средней тяжести", - говорится в сообщении.

Каретой скорой их доставили в медицинское учреждение для оказания помощи.

Смотрите также: Последствия обстрелов Херсонщины. ФОТОрепортаж