Рашисти знову обстріляли Херсон, 4 людини поранено

Окупанти продовжують обстрілювати Херсон.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.

"Корабельний район Херсону - знову під вогнем російських окупаційних військ. Після 14:00 росіяни вдарили по житлових будинках у житловому кварталі. Постраждали четверо людей. Це 47-річна жінка, а також троє чоловіків, 60, 70 та 38 років. Лікарі оцінюють стан потерпілих як середньої тяжкості", - йдеться у повідомленні.

Каретою швидкої їх доставили до медичного закладу для надання допомоги.

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