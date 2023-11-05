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Рашисти знову обстріляли Херсон, 4 людини поранено

херсон

Окупанти продовжують обстрілювати Херсон.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.

"Корабельний район Херсону - знову під вогнем російських окупаційних військ. Після 14:00 росіяни вдарили по житлових будинках у житловому кварталі. Постраждали четверо людей. Це 47-річна жінка, а також троє чоловіків, 60, 70 та 38 років. Лікарі оцінюють стан потерпілих як середньої тяжкості", - йдеться у повідомленні.

Каретою швидкої їх доставили до медичного закладу для надання допомоги.

Також читайте: Наслідки обстрілів Херсонщини. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (29262) Херсон (3445)


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Тварі, б'ють по беззахисному місту , вбивають українців. Така кацапська любов. Ху-ло завжди казав , що любить нас. Щоб ти скоріше здох , моль грьобана!
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05.11.2023 17:06 Відповісти
 
 