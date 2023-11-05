В "местных добровольческих батальонах" из ВОТ служат преимущественно россияне, - Центр нацсопротивления
Большинство жителей временно оккупированных территорий Украины проигнорировали набор в "местные добровольческие батальоны". Там служат преимущественно россияне и наемники из Сербии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр национального сопротивления.
Отмечается, что по оценкам врага в батальонах "судоплатова" и "маргелова", созданных коллаборантами на Запорожье и Херсонщине соответственно, в личном составе насчитывается не более 7% местных.
"То есть большинство жителей ВОТ проигнорировали "добровольческие" батальоны. Большая часть личного состава - это жители России и наемники из Сербии. Такой факт доказывает, что местные не поддерживают оккупацию и игнорируют врага", - отмечается в сообщении.
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+4 Людмила Полякова #573716
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Серби досі не можуть пробачити українцям те, що вони не дали сербським військам вирізати Жепу, евакуювавши звідти босняків. Українській батальон не став кидати Жепу напризволяще незважаючи на обмаль пального і їжі на той момент (за планом треба було виходити, тому що ООН оголосила ці міста "безпечними зонами" і логістичних постачань підтримки миротворчих батальонів не було передбачено). 23 липня український полковник Микола Верхогляд прибув у Жепу і спробував домовитись з сербським командуючим Ратко Младичем і командуючим босняків про евакуацію населення міста. 24 липня масовані обстріли сербами продовжились і стало зрозуміло, що домовитись не вдалось. Мешканців вивозили під обстрілами штурмуючих місто сербів, але завдяки цьому вдалося врятувати Жепу від долі Сребрениці.https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BF%D0%B0
жінка пішла отримувати безкоштовні ліки, то лікар попередив,
що для пільговиків у грудні ліків не буде ,грошей нема,
будете купувати за свій кошт.