В "местных добровольческих батальонах" из ВОТ служат преимущественно россияне, - Центр нацсопротивления

Большинство жителей временно оккупированных территорий Украины проигнорировали набор в "местные добровольческие батальоны". Там служат преимущественно россияне и наемники из Сербии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Отмечается, что по оценкам врага в батальонах "судоплатова" и "маргелова", созданных коллаборантами на Запорожье и Херсонщине соответственно, в личном составе насчитывается не более 7% местных.

"То есть большинство жителей ВОТ проигнорировали "добровольческие" батальоны. Большая часть личного состава - это жители России и наемники из Сербии. Такой факт доказывает, что местные не поддерживают оккупацию и игнорируют врага", - отмечается в сообщении.

Читайте также: россия заводит на оккупированные территории своих военных и мобилизует украинцев, - мэр Мелитополя Федоров