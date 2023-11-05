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Новости Агрессия России против Украины Война
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В "местных добровольческих батальонах" из ВОТ служат преимущественно россияне, - Центр нацсопротивления

рф,армія,мобілізація

Большинство жителей временно оккупированных территорий Украины проигнорировали набор в "местные добровольческие батальоны". Там служат преимущественно россияне и наемники из Сербии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Отмечается, что по оценкам врага в батальонах "судоплатова" и "маргелова", созданных коллаборантами на Запорожье и Херсонщине соответственно, в личном составе насчитывается не более 7% местных.

"То есть большинство жителей ВОТ проигнорировали "добровольческие" батальоны. Большая часть личного состава - это жители России и наемники из Сербии. Такой факт доказывает, что местные не поддерживают оккупацию и игнорируют врага", - отмечается в сообщении.

Читайте также: россия заводит на оккупированные территории своих военных и мобилизует украинцев, - мэр Мелитополя Федоров

Автор: 

армия РФ (19715) оккупация (10201) коллаборационизм (883) Центр национального сопротивления (581)


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Топ комментарии
+4
Ідейних лднрівців ще в 2022 всіх викосили.
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05.11.2023 21:11 Ответить
+4
Таврія - українська, це не Дамбас
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05.11.2023 21:26 Ответить
+4
а полонених сербів ми у уряду Сербії на кого будем мінять? Якщо Сербія не зголоситься на обмін за одного *********** на 100 стодвадцятиміліметрових мін, то нахєр вони треба. Їх навіть Золкін не купить.
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05.11.2023 21:34 Ответить
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Ідейних лднрівців ще в 2022 всіх викосили.
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05.11.2023 21:11 Ответить
Таврія - українська, це не Дамбас
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05.11.2023 21:26 Ответить
Ну вони пускали лднрівців при наступі першими наскільки я пам'ятаю. І колаборантів записували в їх ряди. А тепер майже ніхто не хоче йти до росіян.
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05.11.2023 22:11 Ответить
Там вже нема кому, не те що не хоче.
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06.11.2023 01:58 Ответить
а полонених сербів ми у уряду Сербії на кого будем мінять? Якщо Сербія не зголоситься на обмін за одного *********** на 100 стодвадцятиміліметрових мін, то нахєр вони треба. Їх навіть Золкін не купить.
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05.11.2023 21:34 Ответить
Свого часу сербського снайпера (відомого фотками в мережі зі знищеною українською технікою) після захоплення одна з бригад передала відповідним органам, а незабаром виявилося, що він знову на війні бо його ніби-то звільнили за $15000. Кілька днів про це пошуміли й забули.
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05.11.2023 22:00 Ответить
живковича ГП при рябошапці відпустила на волю гулять. І думаю, там не обійшлось галімимі 15 тисячами.
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05.11.2023 22:14 Ответить
Сербы воюют как наёмники---от себя лично подписав контракт. Они стране своей как бы не нужны в смысле военных преступников. Этой схеме сотни лет. Есть некие юридические тонкости, которые могут позволять государству судить таких. Знать надо сербское законодательство по части этой надо. Только нам другое надо. Сербы и у нас возможно воюют.
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05.11.2023 23:09 Ответить
тобто нема ніякого сенсу брати серба у полон, бо з того нема ніякого зиску, тільки висока вірогідність того, що він знову повернеться воювати.
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05.11.2023 23:28 Ответить
В лави рашистів вступають непрості серби. Це зазвичай послідовники ультранацистської ідеології "Српски свет", яка як і "Русский мир" є теж калькою з "Lebensraum im Osten". Серед цих сербів 100% є нащадки, або навіть самі виконавці різанини в Сребрениці, яку їм на заклання залишив голландський батальон НАТО, покинувший цей населений пункт перед цією трагедією.

Серби досі не можуть пробачити українцям те, що вони не дали сербським військам вирізати Жепу, евакуювавши звідти босняків. Українській батальон не став кидати Жепу напризволяще незважаючи на обмаль пального і їжі на той момент (за планом треба було виходити, тому що ООН оголосила ці міста "безпечними зонами" і логістичних постачань підтримки миротворчих батальонів не було передбачено). 23 липня український полковник Микола Верхогляд прибув у Жепу і спробував домовитись з сербським командуючим Ратко Младичем і командуючим босняків про евакуацію населення міста. 24 липня масовані обстріли сербами продовжились і стало зрозуміло, що домовитись не вдалось. Мешканців вивозили під обстрілами штурмуючих місто сербів, але завдяки цьому вдалося врятувати Жепу від долі Сребрениці.https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BF%D0%B0
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06.11.2023 02:18 Ответить
ну, значить у Євросоюз Україна вступить десь одночасно із Сербією.
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06.11.2023 02:26 Ответить
Ой, в мене взагалі чуйка, що нас будуть брати кусками. Швидко візмуть раніше Сербії підконтрольні ЗСУ території і в ЄС, і в НАТО, це захистить тил, але окуповані території доведеться відбивати самим роками, на них 5 стаття не буде росповсюджуватись до повної їх деокупації десь в 2026-2028.
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06.11.2023 02:31 Ответить
а у мене чуйка, що шматками нас ніхто нікуди брать не буде, бо такий головняк Заходу не треба. Тому вся ця війна досить надовго, або на росію через рік-два прилетить якійсь "чорний лебідь", і тоді хоч вдастьс через рік -два відновити кордони 91-го року, і ще через рік стати членом НАТО.
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06.11.2023 02:48 Ответить
На самом деле ене в сербах дело. А в статусе наёмника. Есть но не у всех стран в законодательстве статья запрещающая быть таковым, таких могут судить. А есть где такой статьи нет. Но есть и кое что давнее. Во все времена когда в плен попадал наёмник, как правило убивали. Или очень жестоко содержали. Ну нет смысла таких брать в плен, выкуп с некого брать, обменять на своего---противнику наёмник нахер нужен итд.
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07.11.2023 22:13 Ответить
Як на кого? Наскільки я знаю, серба - на вербу
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06.11.2023 02:22 Ответить
Люто плюсую!
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06.11.2023 08:18 Ответить
Продавать в сексуальное рабство
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06.11.2023 07:00 Ответить
Полоненних не брати ! Грошей в країні нема. В п,ятницю
жінка пішла отримувати безкоштовні ліки, то лікар попередив,
що для пільговиків у грудні ліків не буде ,грошей нема,
будете купувати за свій кошт.
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05.11.2023 22:32 Ответить
а міняти маріупільців на кого тоді ? потрібно їх брати , тільки щось колоти щоб після обміну вони не могли йти повторно на фронт
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05.11.2023 22:55 Ответить
передайте жінці, що в неї лікар ахінею морозить. Його обов'язок - виписати безкоштовний рецепт і ніякі гроші його не стосуються.
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06.11.2023 02:26 Ответить
 
 