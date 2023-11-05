У "місцевих добровольчих батальйонах" з ТОТ служать переважно росіяни, - Центр нацспротиву
Більшість мешканців тимчасово окупованих територій України проігнорувала набір до "місцевих добровольчих батальйонів". Там служать переважно росіяни та найманці з Сербії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.
Зазначається, що за оцінками ворога у батальйоні "судоплатова" та "маргєлова", які створені колаборантами на Запоріжжі та Херсонщині відповідно, в особовому складі налічується не більше 7% місцевих.
"Тобто більшість мешканців ТОТ проігнорували "добровольчі" батальйони. Велика частина особового складу це мешканці рф та найманці з Сербії. Такий факт доводить, що місцеві не підтримують окупацію й ігнорують ворога", - зазначається у повідомленні.
Топ коментарі
+4 Людмила Полякова #573716
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+4 Dust
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Серби досі не можуть пробачити українцям те, що вони не дали сербським військам вирізати Жепу, евакуювавши звідти босняків. Українській батальон не став кидати Жепу напризволяще незважаючи на обмаль пального і їжі на той момент (за планом треба було виходити, тому що ООН оголосила ці міста "безпечними зонами" і логістичних постачань підтримки миротворчих батальонів не було передбачено). 23 липня український полковник Микола Верхогляд прибув у Жепу і спробував домовитись з сербським командуючим Ратко Младичем і командуючим босняків про евакуацію населення міста. 24 липня масовані обстріли сербами продовжились і стало зрозуміло, що домовитись не вдалось. Мешканців вивозили під обстрілами штурмуючих місто сербів, але завдяки цьому вдалося врятувати Жепу від долі Сребрениці.https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BF%D0%B0
жінка пішла отримувати безкоштовні ліки, то лікар попередив,
що для пільговиків у грудні ліків не буде ,грошей нема,
будете купувати за свій кошт.