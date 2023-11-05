У "місцевих добровольчих батальйонах" з ТОТ служать переважно росіяни, - Центр нацспротиву

Більшість мешканців тимчасово окупованих територій України проігнорувала набір до "місцевих добровольчих батальйонів". Там служать переважно росіяни та найманці з Сербії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.

Зазначається, що за оцінками ворога у батальйоні "судоплатова" та "маргєлова", які створені колаборантами на Запоріжжі та Херсонщині відповідно, в особовому складі налічується не більше 7% місцевих.

"Тобто більшість мешканців ТОТ проігнорували "добровольчі" батальйони. Велика частина особового складу це мешканці рф та найманці з Сербії. Такий факт доводить, що місцеві не підтримують окупацію й ігнорують ворога", - зазначається у повідомленні.

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