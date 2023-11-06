Оккупанты за ночь сбросили на Херсонщину рекордное количество авиабомб - 87

Оккупанты выпустили рекордное количество авиабомб по Бериславу и Крынкам за ночь.

Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ.

"Ночью оккупанты нанесли 12 авиаударов по селу Крынки и городу Берислав. Всего за прошедшие сутки враг выпустил по населенным пунктам Херсонщины 87 авиабомб - самое большое количество за все время", - говорится в сообщении.

Как сообщал Цензор.НЕТ, за прошедшие сутки зафиксировано 132 обстрела Херсонщины. Враг выпустил 640 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА, С-60-1 и авиации, один из них – ракетный.

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