Оккупанты за ночь сбросили на Херсонщину рекордное количество авиабомб - 87
Оккупанты выпустили рекордное количество авиабомб по Бериславу и Крынкам за ночь.
Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ.
"Ночью оккупанты нанесли 12 авиаударов по селу Крынки и городу Берислав. Всего за прошедшие сутки враг выпустил по населенным пунктам Херсонщины 87 авиабомб - самое большое количество за все время", - говорится в сообщении.
Как сообщал Цензор.НЕТ, за прошедшие сутки зафиксировано 132 обстрела Херсонщины. Враг выпустил 640 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА, С-60-1 и авиации, один из них – ракетный.
Топ комментарии
+2 Геннадій Нанкевич #583653
показать весь комментарий06.11.2023 10:57 Ответить Ссылка
+1 Деніс Войцеховський
показать весь комментарий06.11.2023 10:34 Ответить Ссылка
+1 Деніс Войцеховський
показать весь комментарий06.11.2023 10:45 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
американці розродляють плануючу бомбу з турбореактивним двигуном із дальністю щось до 500 чи 1500 км.
якщо кацаи й це скопіюють то буде повна задніца
- із простим як двері прямоточно-пульсуючим двигуном (без жодного колісчатка !
- швидкістю до 700 км на год
- БЧ 700 кг
бо ця вундервафля шедевральна, їй не вистачало лише джи-пі-ес
Пока дадут F-16, кацапы развалят всю линию фронта....
Це ж просто залізяка з вибухівкою, крильцями та недорогою електронікою.
Вся сила - у літаках. Хоча є варіанти запуску з землі.
в не про майже 100 бомб на Херсон