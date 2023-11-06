РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9678 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
1 991 16

Оккупанты за ночь сбросили на Херсонщину рекордное количество авиабомб - 87

берислав

Оккупанты выпустили рекордное количество авиабомб по Бериславу и Крынкам за ночь.

Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ.

"Ночью оккупанты нанесли 12 авиаударов по селу Крынки и городу Берислав. Всего за прошедшие сутки враг выпустил по населенным пунктам Херсонщины 87 авиабомб - самое большое количество за все время", - говорится в сообщении.

Как сообщал Цензор.НЕТ, за прошедшие сутки зафиксировано 132 обстрела Херсонщины. Враг выпустил 640 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА, С-60-1 и авиации, один из них – ракетный.

Читайте: За время полномасштабной войны погиб 21 сапер ГСЧС, - Клименко

Автор: 

Клименко Игорь (405) Берислав (150) Херсонская область (4899)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+2
КАБами гатять вже давно...нульові лінії, передні, другі... починаючи з самого ранку, потім заходять вертушки по 2-3-4-5 заходів. Невже неможна нічого вирішити? Таке враження що так все і повинно бути...😡
показать весь комментарий
06.11.2023 10:57 Ответить
+1
Нарощують виробництво КАБів. Дуже дешеві та легкі у виготовленні, відносно велика дальність та потужність як у КР.
показать весь комментарий
06.11.2023 10:34 Ответить
+1
Скопіюють, навіть не сумнівайтесь. Або зроблять ще простіше: розгонні порохові двигуни, як на С-200, і дальність підвищується до 100+ км.
показать весь комментарий
06.11.2023 10:45 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нарощують виробництво КАБів. Дуже дешеві та легкі у виготовленні, відносно велика дальність та потужність як у КР.
показать весь комментарий
06.11.2023 10:34 Ответить
дальність, хвалити Богу, не велика, але для фронту та прифронтової частини вистачає.
американці розродляють плануючу бомбу з турбореактивним двигуном із дальністю щось до 500 чи 1500 км.
якщо кацаи й це скопіюють то буде повна задніца
показать весь комментарий
06.11.2023 10:43 Ответить
Скопіюють, навіть не сумнівайтесь. Або зроблять ще простіше: розгонні порохові двигуни, як на С-200, і дальність підвищується до 100+ км.
показать весь комментарий
06.11.2023 10:45 Ответить
є гарна відповідь: Фау-1
- із простим як двері прямоточно-пульсуючим двигуном (без жодного колісчатка !
- швидкістю до 700 км на год
- БЧ 700 кг

показать весь комментарий
06.11.2023 11:05 Ответить
А чому не чуємо про використання її ані росією, ані Україною?
показать весь комментарий
06.11.2023 11:06 Ответить
гарне питання
бо ця вундервафля шедевральна, їй не вистачало лише джи-пі-ес
показать весь комментарий
06.11.2023 11:19 Ответить
Значить, є щось, що заважає. Інакше б русня давно налагодила масове виробництво. Вони ж не тупі, коли справа заходить про зброю.
показать весь комментарий
06.11.2023 11:24 Ответить
С этими бомбами надо что-то решать!
Пока дадут F-16, кацапы развалят всю линию фронта....
показать весь комментарий
06.11.2023 10:41 Ответить
А що вирішувати? Носії треба збивати, інших методів у нас немає.
Це ж просто залізяка з вибухівкою, крильцями та недорогою електронікою.
Вся сила - у літаках. Хоча є варіанти запуску з землі.
показать весь комментарий
06.11.2023 10:47 Ответить
А как f-16 то помогут. Они нужны Украине как платформа для лучшего применения натовских ракет и бомб, от умпк это не спасение. Если верить инфе с канала ФБ, эти фабы запускаются с су34 на расстоянии 80 км от ЛБС. Если предположить, что Украине дадут вместе с f16 самые крутые американские ракеты последнего поколения, то это значит что парням придется подлетать аж на 20 км до ЛБС и от туда бить по этим сушкам. Нужно ли говорить, что с ними сделают рашкинские пво на таком расстоянии? Если они постоянно угрожают вашим су24 при применении скальпелей и ШШ над центральной Украиной, то у эфок над ЛБС тупо нету шансов. Поэтому очевидно их будут применять по другому. Я вообще думаю, что это абрамсы и f16 это больше символ перехода Украины в американский блок.
показать весь комментарий
06.11.2023 17:23 Ответить
КАБами гатять вже давно...нульові лінії, передні, другі... починаючи з самого ранку, потім заходять вертушки по 2-3-4-5 заходів. Невже неможна нічого вирішити? Таке враження що так все і повинно бути...😡
показать весь комментарий
06.11.2023 10:57 Ответить
Запропонуй щось. Невже не можеш підказати як реально вирішити цю проблему? Що щось ТРЕБА робити знають усі. Не усі пропонують варіанти рішення ЯК!
показать весь комментарий
06.11.2023 11:24 Ответить
А где ******** ООН ? вони тільки Азу бачать
показать весь комментарий
06.11.2023 12:58 Ответить
Алекс Мышкевич я про це пишу с 22-го , та і двигун працює на етанолі 70%
показать весь комментарий
06.11.2023 13:03 Ответить
а західні змі напишуть про кілька бомб на газу
в не про майже 100 бомб на Херсон
показать весь комментарий
06.11.2023 16:12 Ответить
 
 