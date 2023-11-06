УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8735 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
1 991 16

Окупанти за ніч скинули на Херсонщину рекордну кількість авіабомб - 87

берислав

Окупанти випустили рекордну кількість авіабомб по Бериславу та Кринках за ніч.

Про це повідомив голова МВС Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

"Вночі окупанти завдали 12 авіаударів по селу Кринки та місту Берислав. Усього за минулу добу ворог випустив по населених пунктах Херсонщини 87 авіабомб - найбільшу кількість за весь час", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, минулої доби зафіксовано 132 обстріли Херсонщини. Ворог випустив 640 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА, С-60-1 та авіації, один з них - ракетний. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни вдарили з безпілотника по Бериславу на Херсонщині, двоє поранених

Автор: 

Клименко Ігор (493) Берислав (194) Херсонська область (5888)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+2
КАБами гатять вже давно...нульові лінії, передні, другі... починаючи з самого ранку, потім заходять вертушки по 2-3-4-5 заходів. Невже неможна нічого вирішити? Таке враження що так все і повинно бути...😡
показати весь коментар
06.11.2023 10:57 Відповісти
+1
Нарощують виробництво КАБів. Дуже дешеві та легкі у виготовленні, відносно велика дальність та потужність як у КР.
показати весь коментар
06.11.2023 10:34 Відповісти
+1
Скопіюють, навіть не сумнівайтесь. Або зроблять ще простіше: розгонні порохові двигуни, як на С-200, і дальність підвищується до 100+ км.
показати весь коментар
06.11.2023 10:45 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нарощують виробництво КАБів. Дуже дешеві та легкі у виготовленні, відносно велика дальність та потужність як у КР.
показати весь коментар
06.11.2023 10:34 Відповісти
дальність, хвалити Богу, не велика, але для фронту та прифронтової частини вистачає.
американці розродляють плануючу бомбу з турбореактивним двигуном із дальністю щось до 500 чи 1500 км.
якщо кацаи й це скопіюють то буде повна задніца
показати весь коментар
06.11.2023 10:43 Відповісти
Скопіюють, навіть не сумнівайтесь. Або зроблять ще простіше: розгонні порохові двигуни, як на С-200, і дальність підвищується до 100+ км.
показати весь коментар
06.11.2023 10:45 Відповісти
є гарна відповідь: Фау-1
- із простим як двері прямоточно-пульсуючим двигуном (без жодного колісчатка !
- швидкістю до 700 км на год
- БЧ 700 кг

показати весь коментар
06.11.2023 11:05 Відповісти
А чому не чуємо про використання її ані росією, ані Україною?
показати весь коментар
06.11.2023 11:06 Відповісти
гарне питання
бо ця вундервафля шедевральна, їй не вистачало лише джи-пі-ес
показати весь коментар
06.11.2023 11:19 Відповісти
Значить, є щось, що заважає. Інакше б русня давно налагодила масове виробництво. Вони ж не тупі, коли справа заходить про зброю.
показати весь коментар
06.11.2023 11:24 Відповісти
С этими бомбами надо что-то решать!
Пока дадут F-16, кацапы развалят всю линию фронта....
показати весь коментар
06.11.2023 10:41 Відповісти
А що вирішувати? Носії треба збивати, інших методів у нас немає.
Це ж просто залізяка з вибухівкою, крильцями та недорогою електронікою.
Вся сила - у літаках. Хоча є варіанти запуску з землі.
показати весь коментар
06.11.2023 10:47 Відповісти
А как f-16 то помогут. Они нужны Украине как платформа для лучшего применения натовских ракет и бомб, от умпк это не спасение. Если верить инфе с канала ФБ, эти фабы запускаются с су34 на расстоянии 80 км от ЛБС. Если предположить, что Украине дадут вместе с f16 самые крутые американские ракеты последнего поколения, то это значит что парням придется подлетать аж на 20 км до ЛБС и от туда бить по этим сушкам. Нужно ли говорить, что с ними сделают рашкинские пво на таком расстоянии? Если они постоянно угрожают вашим су24 при применении скальпелей и ШШ над центральной Украиной, то у эфок над ЛБС тупо нету шансов. Поэтому очевидно их будут применять по другому. Я вообще думаю, что это абрамсы и f16 это больше символ перехода Украины в американский блок.
показати весь коментар
06.11.2023 17:23 Відповісти
КАБами гатять вже давно...нульові лінії, передні, другі... починаючи з самого ранку, потім заходять вертушки по 2-3-4-5 заходів. Невже неможна нічого вирішити? Таке враження що так все і повинно бути...😡
показати весь коментар
06.11.2023 10:57 Відповісти
Запропонуй щось. Невже не можеш підказати як реально вирішити цю проблему? Що щось ТРЕБА робити знають усі. Не усі пропонують варіанти рішення ЯК!
показати весь коментар
06.11.2023 11:24 Відповісти
А где ******** ООН ? вони тільки Азу бачать
показати весь коментар
06.11.2023 12:58 Відповісти
Алекс Мышкевич я про це пишу с 22-го , та і двигун працює на етанолі 70%
показати весь коментар
06.11.2023 13:03 Відповісти
а західні змі напишуть про кілька бомб на газу
в не про майже 100 бомб на Херсон
показати весь коментар
06.11.2023 16:12 Відповісти
 
 