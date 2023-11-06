Окупанти за ніч скинули на Херсонщину рекордну кількість авіабомб - 87
Окупанти випустили рекордну кількість авіабомб по Бериславу та Кринках за ніч.
Про це повідомив голова МВС Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.
"Вночі окупанти завдали 12 авіаударів по селу Кринки та місту Берислав. Усього за минулу добу ворог випустив по населених пунктах Херсонщини 87 авіабомб - найбільшу кількість за весь час", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, минулої доби зафіксовано 132 обстріли Херсонщини. Ворог випустив 640 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА, С-60-1 та авіації, один з них - ракетний.
Топ коментарі
+2 Геннадій Нанкевич #583653
показати весь коментар06.11.2023 10:57 Відповісти Посилання
+1 Деніс Войцеховський
показати весь коментар06.11.2023 10:34 Відповісти Посилання
+1 Деніс Войцеховський
показати весь коментар06.11.2023 10:45 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
американці розродляють плануючу бомбу з турбореактивним двигуном із дальністю щось до 500 чи 1500 км.
якщо кацаи й це скопіюють то буде повна задніца
- із простим як двері прямоточно-пульсуючим двигуном (без жодного колісчатка !
- швидкістю до 700 км на год
- БЧ 700 кг
бо ця вундервафля шедевральна, їй не вистачало лише джи-пі-ес
Пока дадут F-16, кацапы развалят всю линию фронта....
Це ж просто залізяка з вибухівкою, крильцями та недорогою електронікою.
Вся сила - у літаках. Хоча є варіанти запуску з землі.
в не про майже 100 бомб на Херсон