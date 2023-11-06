Окупанти за ніч скинули на Херсонщину рекордну кількість авіабомб - 87

Окупанти випустили рекордну кількість авіабомб по Бериславу та Кринках за ніч.

Про це повідомив голова МВС Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

"Вночі окупанти завдали 12 авіаударів по селу Кринки та місту Берислав. Усього за минулу добу ворог випустив по населених пунктах Херсонщини 87 авіабомб - найбільшу кількість за весь час", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, минулої доби зафіксовано 132 обстріли Херсонщини. Ворог випустив 640 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА, С-60-1 та авіації, один з них - ракетний.

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