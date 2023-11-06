Рашисты нанесли авиаудары по двум населенным пунктам Купянщины

Враг продолжает обстреливать территорию Харьковщины. В течение суток враг нанес артиллерийские и авиационные удары как минимум по 15 населенным пунктам области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, авиационные удары нанесены по Синьковке и Ивановке Купянского района.

"Под артиллерийским огнем оказались Плетеновка, Нестерное Чугуевского района, Строевка, Тополи, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Купянского района. В 11:00 оккупанты обстреляли с. Подолы Купянского района. Повреждены дом и пристройка", - говорится в сообщении.

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Информация о пострадавших в результате российской агрессии в течение суток не поступала.