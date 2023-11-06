Рашисты нанесли авиаудары по двум населенным пунктам Купянщины
Враг продолжает обстреливать территорию Харьковщины. В течение суток враг нанес артиллерийские и авиационные удары как минимум по 15 населенным пунктам области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, авиационные удары нанесены по Синьковке и Ивановке Купянского района.
"Под артиллерийским огнем оказались Плетеновка, Нестерное Чугуевского района, Строевка, Тополи, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Купянского района. В 11:00 оккупанты обстреляли с. Подолы Купянского района. Повреждены дом и пристройка", - говорится в сообщении.
Информация о пострадавших в результате российской агрессии в течение суток не поступала.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль