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Рашисти завдали авіаударів по двох населених пунктах Куп’янщини

купянщина

Ворог продовжує обстрілювати територію Харківщини. Протягом доби ворог завдав артилерійських та авіаційних ударів як мінімум по 15 населених пунктах області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, авіаційних ударів зазнали Синьківка та Іванівка Куп’янського району.

"Під артилерійським вогнем опинилися Плетенівка, Нестерне Чугуївського району, Строївка, Тополі, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп’янського району. Об 11:00 окупанти обстріляли с. Подоли Куп'янського району. Пошкоджено будинок та прибудову", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти обстріляли Вовчанськ, Куп’янськ та Дворічну. Триває евакуація сімей з дітьми з низки громад на Куп’янщині

Інформація щодо постраждалих внаслідок російської агресії протягом доби не надходила.

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обстріл (29262) Харківщина (6054) Куп’янськ (810)


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