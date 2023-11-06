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Новости Война
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За неделю ВСУ уничтожили почти 10 батальонов оккупантов. ИНФОГРАФИКА

За неделю с 30 октября по 05 ноября Силы обороны уничтожили 5160 оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Military Media Center.

Силы обороны Украины за прошедшую неделю с 30.10 по 05.11 уничтожили:

  • личный состав – 5160 (условно 10 батальонов*);
  • танки - 77 (условно 3 танковых батальона*);
  • боевые бронированные машины – 154 (условно 5 мотострелковых батальонов*);
  • артиллерийские установки – 162 (условно 9 артиллерийских дивизионов*);
  • ракеты – 10;
  • самолеты – 1.

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За неделю ВСУ уничтожили почти 10 батальонов оккупантов 01

армия РФ (19715) ликвидация (3711) уничтожение (7280)


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Топ комментарии
+2
Насєлєніє адной дєрєвні... Ніхто навіть не помітить.
Їм хіба що залізо шкода, а м'яса цілком достатньо.
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06.11.2023 11:22 Ответить
+1
а было бы ещё больше, если бы применяли термобарическое и зажигательное оружие.
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06.11.2023 12:53 Ответить
+1
да, насрать им на свои потери, просто нам не удается достичь критического для них темпа потерь, который позволил бы освобождать захваченные территории Украины. нужно уничтожать их быстрее чем они могут восстанавливать численность своей группировки.
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06.11.2023 12:56 Ответить
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Жнива тривають.
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06.11.2023 11:16 Ответить
туда ім і дорога .
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06.11.2023 11:43 Ответить
Насєлєніє адной дєрєвні... Ніхто навіть не помітить.
Їм хіба що залізо шкода, а м'яса цілком достатньо.
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06.11.2023 11:22 Ответить
Залужний - правий, наразі...
Треба рашистам - щось інше...
Якась нвинка, що так вразить-
Щоб від раші-
Зосталась лише -
Перегорнута вилами -
В гної застрягша сторінка...
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06.11.2023 11:23 Ответить
Думаете Байден не дал отмашку Цзыньпину на исторические земли?
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06.11.2023 11:31 Ответить
Дай более ясную трактовку-
А то не понятно, вполне-
Китаю нужна только Шепетовка...
Но она сильно дорога мне...
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06.11.2023 11:56 Ответить
а накуя китайцю ті попсовані землі? він зараз ними на халяву користується - навіщо йому офіційно брати на себе те дике стадо? ...хіба на котлети
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06.11.2023 11:59 Ответить
Официальные цифры пропаганды нужно делить минимум на 2, а судя по данным иностранных разведок - то на 10.

Рашистам то насрать на свои потери, и получается что официальная пропаганда обманывает только граждан Украины...
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06.11.2023 12:40 Ответить
да, насрать им на свои потери, просто нам не удается достичь критического для них темпа потерь, который позволил бы освобождать захваченные территории Украины. нужно уничтожать их быстрее чем они могут восстанавливать численность своей группировки.
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06.11.2023 12:56 Ответить
а было бы ещё больше, если бы применяли термобарическое и зажигательное оружие.
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06.11.2023 12:53 Ответить
а было бы ещё больше, если б 30 лет создавали своё вооружение всех типов и категорий, как нормальные страны это делают, а не воровали всем миром друг у друга и не ездили в мацва центр туда сюда погулять развлечься.
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06.11.2023 13:41 Ответить
 
 