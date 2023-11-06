За неделю ВСУ уничтожили почти 10 батальонов оккупантов. ИНФОГРАФИКА
За неделю с 30 октября по 05 ноября Силы обороны уничтожили 5160 оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Military Media Center.
Силы обороны Украины за прошедшую неделю с 30.10 по 05.11 уничтожили:
- личный состав – 5160 (условно 10 батальонов*);
- танки - 77 (условно 3 танковых батальона*);
- боевые бронированные машины – 154 (условно 5 мотострелковых батальонов*);
- артиллерийские установки – 162 (условно 9 артиллерийских дивизионов*);
- ракеты – 10;
- самолеты – 1.
Топ комментарии
+2 Ярослав Кийко
показать весь комментарий06.11.2023 11:22 Ответить Ссылка
+1 Mitr Nedoverov
показать весь комментарий06.11.2023 12:53 Ответить Ссылка
+1 Mitr Nedoverov
показать весь комментарий06.11.2023 12:56 Ответить Ссылка
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Їм хіба що залізо шкода, а м'яса цілком достатньо.
Треба рашистам - щось інше...
Якась нвинка, що так вразить-
Щоб від раші-
Зосталась лише -
Перегорнута вилами -
В гної застрягша сторінка...
А то не понятно, вполне-
Китаю нужна только Шепетовка...
Но она сильно дорога мне...
Рашистам то насрать на свои потери, и получается что официальная пропаганда обманывает только граждан Украины...