За неделю ВСУ уничтожили почти 10 батальонов оккупантов. ИНФОГРАФИКА

За неделю с 30 октября по 05 ноября Силы обороны уничтожили 5160 оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Military Media Center.

Силы обороны Украины за прошедшую неделю с 30.10 по 05.11 уничтожили:

личный состав – 5160 (условно 10 батальонов*);

танки - 77 (условно 3 танковых батальона*);

боевые бронированные машины – 154 (условно 5 мотострелковых батальонов*);

артиллерийские установки – 162 (условно 9 артиллерийских дивизионов*);

ракеты – 10;

самолеты – 1.

Также читайте: "Укроборонпром" помогает частным фирмам масштабировать производство FPV-дронов