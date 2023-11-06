За тиждень ЗСУ знищили майже 10 батальйонів окупантів. ІНФОГРАФІКА
За тиждень з 30 жовтня по 05 листопада Сили оборони знищили 5160 окупантів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Military Media Center.
Сили оборони України за минулий тиждень з 30.10 по 05.11 знищили:
- особовий склад - 5160 (умовно 10 батальйонів*);
- танки - 77 (умовно 3 танкових батальйони*);
- бойові броньовані машини - 154 (умовно 5 мотострілецьких батальйонів*);
- артилерійські установки - 162 (умовно 9 артилерійських дивізіонів*);
- ракети - 10;
- літаки - 1.
Топ коментарі
+2 Ярослав Кийко
показати весь коментар06.11.2023 11:22 Відповісти Посилання
+1 Mitr Nedoverov
показати весь коментар06.11.2023 12:53 Відповісти Посилання
+1 Mitr Nedoverov
показати весь коментар06.11.2023 12:56 Відповісти Посилання
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Їм хіба що залізо шкода, а м'яса цілком достатньо.
Треба рашистам - щось інше...
Якась нвинка, що так вразить-
Щоб від раші-
Зосталась лише -
Перегорнута вилами -
В гної застрягша сторінка...
А то не понятно, вполне-
Китаю нужна только Шепетовка...
Но она сильно дорога мне...
Рашистам то насрать на свои потери, и получается что официальная пропаганда обманывает только граждан Украины...