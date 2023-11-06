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Новини Війна
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За тиждень ЗСУ знищили майже 10 батальйонів окупантів. ІНФОГРАФІКА

За тиждень з 30 жовтня по 05 листопада Сили оборони знищили 5160 окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Military Media Center.

Сили оборони України за минулий тиждень з 30.10 по 05.11 знищили:

  • особовий склад - 5160 (умовно 10 батальйонів*);
  • танки - 77 (умовно 3 танкових батальйони*);
  • бойові броньовані машини - 154 (умовно 5 мотострілецьких батальйонів*);
  • артилерійські установки - 162 (умовно 9 артилерійських дивізіонів*);
  • ракети - 10;
  • літаки - 1.

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За тиждень ЗСУ знищили майже 10 батальйонів окупантів 01

Автор: 

армія рф (17866) ліквідація (4094) знищення (7593)


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Топ коментарі
+2
Насєлєніє адной дєрєвні... Ніхто навіть не помітить.
Їм хіба що залізо шкода, а м'яса цілком достатньо.
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06.11.2023 11:22 Відповісти
+1
а было бы ещё больше, если бы применяли термобарическое и зажигательное оружие.
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06.11.2023 12:53 Відповісти
+1
да, насрать им на свои потери, просто нам не удается достичь критического для них темпа потерь, который позволил бы освобождать захваченные территории Украины. нужно уничтожать их быстрее чем они могут восстанавливать численность своей группировки.
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06.11.2023 12:56 Відповісти
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Жнива тривають.
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06.11.2023 11:16 Відповісти
туда ім і дорога .
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06.11.2023 11:43 Відповісти
Насєлєніє адной дєрєвні... Ніхто навіть не помітить.
Їм хіба що залізо шкода, а м'яса цілком достатньо.
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06.11.2023 11:22 Відповісти
Залужний - правий, наразі...
Треба рашистам - щось інше...
Якась нвинка, що так вразить-
Щоб від раші-
Зосталась лише -
Перегорнута вилами -
В гної застрягша сторінка...
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06.11.2023 11:23 Відповісти
Думаете Байден не дал отмашку Цзыньпину на исторические земли?
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06.11.2023 11:31 Відповісти
Дай более ясную трактовку-
А то не понятно, вполне-
Китаю нужна только Шепетовка...
Но она сильно дорога мне...
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06.11.2023 11:56 Відповісти
а накуя китайцю ті попсовані землі? він зараз ними на халяву користується - навіщо йому офіційно брати на себе те дике стадо? ...хіба на котлети
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06.11.2023 11:59 Відповісти
Официальные цифры пропаганды нужно делить минимум на 2, а судя по данным иностранных разведок - то на 10.

Рашистам то насрать на свои потери, и получается что официальная пропаганда обманывает только граждан Украины...
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06.11.2023 12:40 Відповісти
да, насрать им на свои потери, просто нам не удается достичь критического для них темпа потерь, который позволил бы освобождать захваченные территории Украины. нужно уничтожать их быстрее чем они могут восстанавливать численность своей группировки.
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06.11.2023 12:56 Відповісти
а было бы ещё больше, если бы применяли термобарическое и зажигательное оружие.
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06.11.2023 12:53 Відповісти
а было бы ещё больше, если б 30 лет создавали своё вооружение всех типов и категорий, как нормальные страны это делают, а не воровали всем миром друг у друга и не ездили в мацва центр туда сюда погулять развлечься.
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06.11.2023 13:41 Відповісти
 
 