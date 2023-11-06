За тиждень ЗСУ знищили майже 10 батальйонів окупантів. ІНФОГРАФІКА

За тиждень з 30 жовтня по 05 листопада Сили оборони знищили 5160 окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Military Media Center.

Сили оборони України за минулий тиждень з 30.10 по 05.11 знищили:

особовий склад - 5160 (умовно 10 батальйонів*);

танки - 77 (умовно 3 танкових батальйони*);

бойові броньовані машини - 154 (умовно 5 мотострілецьких батальйонів*);

артилерійські установки - 162 (умовно 9 артилерійських дивізіонів*);

ракети - 10;

літаки - 1.

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