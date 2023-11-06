Ракеты Taurus существенно не изменят ситуацию в Украине, - Писториус
Германская сторона уверена, что крылатые ракеты Taurus в общем-то радикально не могут изменить ситуацию на фронте. Решение относительно их передачи Украине пока не принято.
Об этом сказал министр обороны ФРГ Борис Писториус на конференции NATO Talk в Берлине 6 ноября, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Не думаю, что ракеты станут геймченджером", – заявил Писториус.
Он подтвердил, что ему нечего сказать нового в вопросе передачи этого оружия, и повторил, что при оказании помощи Украине ФРГ не должна игнорировать свои интересы, не уточнив, что он имеет в виду. Министр также отметил, что Федеральное правительство должно проверить каждый шаг в вопросе поставок вооруженных систем, и решения даются очень нелегко.
"ATACMS, которые передали США, имеют дальность 160 км, Taurus - 500 км, это совсем другая система", - подчеркнул Писториус.
В то же время он напомнил, что Германия является вторым поставщиком оружия для Украины после США, и германское оружие помогает каждый день спасать жизнь и защищать инфраструктуру в Украине.
Ранее глава МВД Украины Дмитрий Кулеба отметил: если Украина получит достаточно систем ПВО от Германии, то готова закрыть глаза на то, что Берлин не дает ей ракеты Taurus.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
тягнути шольца - (жарг.) затягувати, тягнути кота за хвіст.
А ви подумайте, пане Пісторіусе. А краще, візьмемо партію з 100 ракет і проведемо експеримент.
Доведено ішакєдамі.
Яка ж сильна тут віра в вундерваффе! Народ вірить в чудо Taurus та ATACMS, ПреЗедент в чудо F16 і лише бійці в ЗСУ вірять в справжнє чудо - отримати зимову форму до настання зими!
розміновувати свій Чонгар, значно знижувати власну боєготовність. Простіше просити в США AGM-158 JASSM. Але про неї лише тиша...
Та скажіть все прямо - "ми не хочемо вам їх давати. крапка." А то потрібно-непотрібно, змінять-не змінять. Таке враження, що дітки в пісочниці за совочок сваряться.
-Дай!
-Не дам!
-Чому?
-Бо він тобі не треба!
- Треба!
- Не треба, свій треба мати!
-Жадіна-гавядіна.
-Сам такий.
****, і весь світ керується такими от людьми?
а разом, дуже суттєво змінять
але ви робите все щоб суттєвих змін не було...
Когда начались военные действия, все ожидали проигрыш Украины в течении нескольких недель. К апрелю 2022 г. стало понятно, что РФ кардинально ошиблись с первоначальной концепцией войны в Украине и "блицкрига" не будет. Началась военная помощь от "союзников". И тут выяснилось, что количество и состояние техники, количество и состояние боеприпасов совершенно не подразумевает полноценный "ленд лиз". Начались "генеральные инспекции": А что у нас есть? В каком количестве и в каком состоянии? Тем временем, в ноябре 2022 г. РФ начала качественно иную войну: войну на истощение, войну высокой интенсивности, с запуском в 3 смены всего своего ВПК и кратным наращиванием военных расходов. Характер такой войны привел западных генералов к неутешительному выводу: Вооружений и боеприпасов критически мало. Мало для обороноспособности своих стран. О каких массовых поставках Украине тут можно говорить?
Необходимо запускать весь "западный" ВПК. Но сделать это очень не просто, т.к.:
1. Последние 30 лет западный ВПК деградировал. Оборонные бюджеты сокращались. Заводы закрывались. Специалисты и мозги вымывались. Например Krauss-Maffei Wegmann (производитель Леопардов) произвел последний танк Леопард 2 в 1991 г. и с тех пор не произвел ни одного нового танка. Как думаете: В каком состоянии там производство?
2. Весь "западный" ВПК частный. Частнику не прикажешь: "Работать в 3 смены!". Нужны долгосрочные государственные контракты. И нужны деньги. А банки не кредитуют, т.к. "А что будет с вашими контрактами, если "завтра" закончится война в Украине?". Т.е. деньги должно дать государство. А т.к. речь идет о сотнях мдрд.$ начинаются стандартные политические качели: надо сокращать социалку или увеличивать дефицит бюджета (что автоматически приводит к всплеску инфляции, росту цен и т.п.).
И т.д. и т.п.
По оценкам специалистов для выхода западного ВПК на сегодняшние количественные показатели ВПК РФ потребуется не менее 3-х лет. И в приоритете будет восполнение своих скудных запасов, а уже потом помощь Украине.
Этим и обусловлены недостаточные поставки в Украину и всевозможная словесная эквилибристика "поставки (чегото-то там) существенно не повлияют на характер военных действий". Все прекрасно понимают, что речь, прежде всего, идет о количестве. Хуже всего, что всё это прекрасно понимает путлер ...
вони не дають навіть те що давно потрібно утілізувати
а якщо дають то не дай боже вжарити по кацапії
вони сцуть бєсноватого з ядерною дубиною, не розуміючи що вона давно згнила а сам він ссикло більше ніж вони
Спочатку дають все, коли воно вже вплине мінімально і вже потяг пішов та ще й по 1 штуці, а потім "а, бачите, ми ж казали не треба воно вам. Ви все одно тим воювати не вмієте!"
І не заперечиш.
Пишуть, що Дойчланд збирається бути лідером НАТО. Тоді незрозуміло як це буде забезпечуватись.
Німці прави. Інші зміни потрібні.
------------------------------------------------------------------------
А их отсутствие существенно изменит?