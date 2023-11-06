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Ракеты Taurus существенно не изменят ситуацию в Украине, - Писториус

taurus,таурус

Германская сторона уверена, что крылатые ракеты Taurus в общем-то радикально не могут изменить ситуацию на фронте. Решение относительно их передачи Украине пока не принято.

Об этом сказал министр обороны ФРГ Борис Писториус на конференции NATO Talk в Берлине 6 ноября, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Не думаю, что ракеты станут геймченджером", – заявил Писториус.

Он подтвердил, что ему нечего сказать нового в вопросе передачи этого оружия, и повторил, что при оказании помощи Украине ФРГ не должна игнорировать свои интересы, не уточнив, что он имеет в виду. Министр также отметил, что Федеральное правительство должно проверить каждый шаг в вопросе поставок вооруженных систем, и решения даются очень нелегко.

Также читайте: Шольц и Си обсудили войну в Украине

"ATACMS, которые передали США, имеют дальность 160 км, Taurus - 500 км, это совсем другая система", - подчеркнул Писториус.

В то же время он напомнил, что Германия является вторым поставщиком оружия для Украины после США, и германское оружие помогает каждый день спасать жизнь и защищать инфраструктуру в Украине.

Ранее глава МВД Украины Дмитрий Кулеба отметил: если Украина получит достаточно систем ПВО от Германии, то готова закрыть глаза на то, что Берлин не дает ей ракеты Taurus.

Автор: 

Германия (7076) крылатые ракеты (889) Писториус Борис (230)


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Топ комментарии
+38
Нічого не змінить, але все гуртом дає перевагу. ПІсторіус дурня клеїть.
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06.11.2023 12:19 Ответить
+22
Не змінять, то давайте.
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06.11.2023 12:18 Ответить
+22
Ситацію в Україні змінять докорінно ракети "Сапсан-Грім 2", "Нептун", "Вільха М" та система ППО ПРО "Кільчень", РЕБ, безпілотники також інший Верховний Головнокомандувач, який буде робити ці ракети, та інше озброєння, а не знімати кінокомедії, відоси, фінансувати марафони телеканалів олігархів медведчука і коломойського, російськомовних телеканалів "Дом" і "Фрідом" та будівництва доріг, мостів, заміну брусчатки. "Бариги" залишили все, щоб випускали не тільки ркети, а і інше озброєння, але крім обяцянок і хуцпи нарід нічого не побачив. Так 73%?
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06.11.2023 12:28 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Не змінять, то давайте.
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06.11.2023 12:18 Ответить
Не приставайте до німців, у німців німецькі ракети, у США американські, у французів французські..., а в нас мали бути свої, то чому їх немає? Запитуйте у свого Найвєлічайшого!
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06.11.2023 12:30 Ответить
У свого ? Він такий же наш як і твій, стали пельку
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06.11.2023 12:35 Ответить
Та Ви шо? Виходить Вован нічєйний? А хто ж тоді його вибирав?
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06.11.2023 15:26 Ответить
Ти і вибирав.
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06.11.2023 15:26 Ответить
Я краще знаю за кого голосував. Голова на олечах не тільки щоб носити шапку. Я голосував і буду голосувати за армію, мову, віру, ЄС і НАТО, а нє "какая разница".
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06.11.2023 16:50 Ответить
а їхня кількість
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06.11.2023 12:19 Ответить
Нічого не змінить, але все гуртом дає перевагу. ПІсторіус дурня клеїть.
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06.11.2023 12:19 Ответить
пістіти - (жарг.) клеїти дурня.
тягнути шольца - (жарг.) затягувати, тягнути кота за хвіст.
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06.11.2023 12:27 Ответить
Дурня "клеїть" не Пісторіус, а Боневтік і його шавки, які переводять стрілки на Німеччину чи США. Якось тк вийшло, що в них є і літки, і ркети, і танки і інше озброєння, хоча їм фактично нічого не загрожує, бо вони в НАТО.
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06.11.2023 12:32 Ответить
нагадує, що у нас до 2015 року у нас був нейтральний статус за Конституцією, і напевно влада думали, що це нас захистить, як Швейцарію
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06.11.2023 12:33 Ответить
А ти кацапська ГАНЧІРКА , цілуй свого ***** 4 , ПНХ
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06.11.2023 13:54 Ответить
Відмазки пішли
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06.11.2023 12:20 Ответить
не змінять то і ескалації не буде. ДАВАЙТЕ
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06.11.2023 12:20 Ответить
А коли вони нам, два роки тому, помпезно передавали тільки каски, вони були впевнений, що каски "суттєво змінять ситуацію на фронті"?
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06.11.2023 12:20 Ответить
як і F-16 та інші літаки? Без яких все і загнулося? Змінив би вже фамілію на П*здаболіус, більш личить.
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06.11.2023 12:21 Ответить
Кандидат в *********** №2.
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06.11.2023 12:22 Ответить
Цю гниду давно треба вгамувати...
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06.11.2023 12:27 Ответить
Ця гнида діє на замовлення дєрьмака.
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06.11.2023 12:33 Ответить
УТІЛІЗУВАТИ , БІОСМІТТЯ - люсьєна ПІДПОЛКОВНИКОМ
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06.11.2023 13:56 Ответить
Ця тіпа гнида, була речником Президента воюючої країни. І зараз його послали на західні фронти позорити Україну і робити все, щоб нам відмовляли в допомозі. Його основний посил - мир з кацапами.
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06.11.2023 15:28 Ответить
Ну так я і кажу - ГНИДА!
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06.11.2023 16:27 Ответить
І зомбаки виберуть цього калоцапа
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06.11.2023 12:31 Ответить
Мабуть кацапів добре піджимає, що таку глибоку консерву вскрили.
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06.11.2023 15:25 Ответить
"Не думаю, що ракети стануть геймченджером", - заявив Пісторіус. Джерело:
А ви подумайте, пане Пісторіусе. А краще, візьмемо партію з 100 ракет і проведемо експеримент.
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06.11.2023 12:22 Ответить
та справа взагалі не в ракетах... а у їх кількості.
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06.11.2023 14:05 Ответить
1,5 такети таурус точно не змінять ситуацію.
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06.11.2023 12:22 Ответить
Як казали в одній кацапській рекламі - "А ти налєй і отойді"...
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06.11.2023 12:25 Ответить
Ситацію в Україні змінять докорінно ракети "Сапсан-Грім 2", "Нептун", "Вільха М" та система ППО ПРО "Кільчень", РЕБ, безпілотники також інший Верховний Головнокомандувач, який буде робити ці ракети, та інше озброєння, а не знімати кінокомедії, відоси, фінансувати марафони телеканалів олігархів медведчука і коломойського, російськомовних телеканалів "Дом" і "Фрідом" та будівництва доріг, мостів, заміну брусчатки. "Бариги" залишили все, щоб випускали не тільки ркети, а і інше озброєння, але крім обяцянок і хуцпи нарід нічого не побачив. Так 73%?
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06.11.2023 12:28 Ответить
Лозунги это хорошо. Но нужно плясать от печки. И без вас офис простых решений работает в 3 смены.
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06.11.2023 13:23 Ответить
Офіс простих рішень? Зрозумів. Самі прості рішення це відос і слова Боневтіка "ми помстимося", "ми переможемо", продовжуючи заривати бюджетні гроші на "великому крадівництві".
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06.11.2023 16:52 Ответить
Я розумію ваше негодування, але ближче до тіла, як казав Гі де Мопасан.
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06.11.2023 17:07 Ответить
А еще другой Анатолий К, который будет платить больше налогов))
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06.11.2023 19:40 Ответить
Гнилі відмазки. Піздоріус такий піздоріус.
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06.11.2023 12:30 Ответить
Ракети не змінять, змінить їх кількість.
Доведено ішакєдамі.
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06.11.2023 12:32 Ответить
Мудак
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06.11.2023 12:32 Ответить
Мудак це той гнусавопикий зе-лідор, який нищив українське ракетобудування з 2019 і продовжує нищити його навіть зараз (незаконні перевірки КБ Луч, КБ Південне, Павлоградський завод тому підтвердження) і якого наобирали інші мудаки, бо він вмів прикольно грати члєном на піанінє та корчити рожиці а Порошенко - ні.
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06.11.2023 13:54 Ответить
да, им из германии конечно же виднее.
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06.11.2023 12:35 Ответить
Блин, ну хоть одну дайте!
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06.11.2023 12:43 Ответить
Тут він правий. Storm Shadow, Scalp та трохи Atacms нічого не змінили у позиційному топтанні на фронті. Тим більше скоро зима.
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06.11.2023 12:44 Ответить
Тому, що Трохи.
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06.11.2023 12:53 Ответить
Taurus теж було б трохи.
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06.11.2023 13:03 Ответить
Так, але якщо потроху всіх, то буде чимало. Вони ж однаково чіпляються до літаків.
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06.11.2023 14:39 Ответить
100 ракет на війну не вплинуть.
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06.11.2023 14:48 Ответить
А десять старих танків мали змінити?
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06.11.2023 12:49 Ответить
Десяток не изменит, а пару тысяч очень даже именит
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06.11.2023 13:08 Ответить
А у них есть пару тысяч? Когда люди прежде, чем ляпать языком, будут хоть минимально анализировать ситуацию?
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06.11.2023 13:24 Ответить
Читаю коментарі і от воно виявляється в чому справа - якби німці дали 10-20 ракет Taurus, то "до грудня в Крим"! З ОПи вам аплодують, таке чудове пояснення усім провалам! Залишається лише, щоб ДБР виявило, що це Шольц здав Південь рашистам! А Бубочка ні при чому, ці руки нічого не.....
Яка ж сильна тут віра в вундерваффе! Народ вірить в чудо Taurus та ATACMS, ПреЗедент в чудо F16 і лише бійці в ЗСУ вірять в справжнє чудо - отримати зимову форму до настання зими!
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06.11.2023 13:09 Ответить
10-20 - до спини. потрібно хоча б 200-300...
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06.11.2023 14:08 Ответить
Кого 200-300? Taurus? В Німеччині їх 150 штук залишилось в бойовій готовності. Дадуть максимум 20-30. Не будуть же німці розміновувати свій Чонгар, значно знижувати власну боєготовність. Простіше просити в США AGM-158 JASSM. Але про неї лише тиша...
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06.11.2023 14:20 Ответить
Теория тут не катит! Дайте, попробуем, а потом сделаем вывод!
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06.11.2023 13:17 Ответить
Як в анекдоті "то ви куме пити хотіли, а не їсти".
Та скажіть все прямо - "ми не хочемо вам їх давати. крапка." А то потрібно-непотрібно, змінять-не змінять. Таке враження, що дітки в пісочниці за совочок сваряться.
-Дай!
-Не дам!
-Чому?
-Бо він тобі не треба!
- Треба!
- Не треба, свій треба мати!
-Жадіна-гавядіна.
-Сам такий.

****, і весь світ керується такими от людьми?
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06.11.2023 13:19 Ответить
суттево не змінять окремо, тауруси, хаймарси, нлави, ф16і тд....
а разом, дуже суттєво змінять
але ви робите все щоб суттєвих змін не було...
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06.11.2023 13:29 Ответить
Так дайте то, что изменит.
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06.11.2023 13:31 Ответить
Без разрешения фуячить по территории рашки это все ограничено эффективно будет. Но самолеты + бомбы с крылышками и ракетами ВВ и ВЗ в товарных количествахмогут повлиять на линию фронта.
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06.11.2023 13:33 Ответить
"Страны НАТО", наши "западные друзья" никогда в жизни публично не признают и не заявят, что:
Когда начались военные действия, все ожидали проигрыш Украины в течении нескольких недель. К апрелю 2022 г. стало понятно, что РФ кардинально ошиблись с первоначальной концепцией войны в Украине и "блицкрига" не будет. Началась военная помощь от "союзников". И тут выяснилось, что количество и состояние техники, количество и состояние боеприпасов совершенно не подразумевает полноценный "ленд лиз". Начались "генеральные инспекции": А что у нас есть? В каком количестве и в каком состоянии? Тем временем, в ноябре 2022 г. РФ начала качественно иную войну: войну на истощение, войну высокой интенсивности, с запуском в 3 смены всего своего ВПК и кратным наращиванием военных расходов. Характер такой войны привел западных генералов к неутешительному выводу: Вооружений и боеприпасов критически мало. Мало для обороноспособности своих стран. О каких массовых поставках Украине тут можно говорить?
Необходимо запускать весь "западный" ВПК. Но сделать это очень не просто, т.к.:
1. Последние 30 лет западный ВПК деградировал. Оборонные бюджеты сокращались. Заводы закрывались. Специалисты и мозги вымывались. Например Krauss-Maffei Wegmann (производитель Леопардов) произвел последний танк Леопард 2 в 1991 г. и с тех пор не произвел ни одного нового танка. Как думаете: В каком состоянии там производство?
2. Весь "западный" ВПК частный. Частнику не прикажешь: "Работать в 3 смены!". Нужны долгосрочные государственные контракты. И нужны деньги. А банки не кредитуют, т.к. "А что будет с вашими контрактами, если "завтра" закончится война в Украине?". Т.е. деньги должно дать государство. А т.к. речь идет о сотнях мдрд.$ начинаются стандартные политические качели: надо сокращать социалку или увеличивать дефицит бюджета (что автоматически приводит к всплеску инфляции, росту цен и т.п.).
И т.д. и т.п.
По оценкам специалистов для выхода западного ВПК на сегодняшние количественные показатели ВПК РФ потребуется не менее 3-х лет. И в приоритете будет восполнение своих скудных запасов, а уже потом помощь Украине.
Этим и обусловлены недостаточные поставки в Украину и всевозможная словесная эквилибристика "поставки (чегото-то там) существенно не повлияют на характер военных действий". Все прекрасно понимают, что речь, прежде всего, идет о количестве. Хуже всего, что всё это прекрасно понимает путлер ...
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06.11.2023 13:42 Ответить
дурня
вони не дають навіть те що давно потрібно утілізувати
а якщо дають то не дай боже вжарити по кацапії
вони сцуть бєсноватого з ядерною дубиною, не розуміючи що вона давно згнила а сам він ссикло більше ніж вони
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06.11.2023 14:19 Ответить
ЯКЩО ОДНА-ДВІ, ТО НІ, ДАВАЙТЕ ТАК, ЩОБ ЗМІНИЛИ, ЩОБ ГЕРМАНІЯ НЕ МАЛА В СЕБЕ ТОГО НАРАЗІ, ЩО МАЄ УКРАЇНА, БО БИДЛО РАША Є БУЙНИЙ БИК, А БОГ ВЧИТЬ, - В ЯМУ І ЗАБИТЬ ХОЧ КАМІННЯМ. Яма - санкції, до повної поразки в економіці, до "без трусів", а каміння - це зброя, якої не вистачає. АРХ М
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06.11.2023 13:42 Ответить
Звісно, *****, не змінить. Бо вони потрібні були багато днів, тижнів та місяців тому, коли справді могли вплинути і суттєво, на перебіг війни. Так само і ф-16 не вплинуть суттєво, бо вони були потрібні під час контрнаступу, а не через рік-другий, коли ситуація на фронті буде цілком інша.
Спочатку дають все, коли воно вже вплине мінімально і вже потяг пішов та ще й по 1 штуці, а потім "а, бачите, ми ж казали не треба воно вам. Ви все одно тим воювати не вмієте!"
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06.11.2023 13:50 Ответить
скоты. Они все давали когда мы так долго просили, только когда было слишком поздно.
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07.11.2023 01:15 Ответить
********!
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06.11.2023 13:54 Ответить
Народе. Не сприймайте те що я зараз напишу буквально, але іноді задумуєшся - може потрібно було на передодні вторгнення запропонувати ***** коридор, щоб орда там декому мізки вправила?
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06.11.2023 13:56 Ответить
Йому не потрібен був коридор до Європи. В нього образа і пунктик на Україну. З Європою він сваритися якраз не хотів. Це вже коли вони стали допомагати Україні тоді вже пропагандонів нацькували і почалося "Варшава в руїнах", "підльотний час до Германії.." та інша творчість психічно хворих.
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06.11.2023 14:13 Ответить
Та знаю, написав же не сприймайте буквально, але потрібно розуміти причину образи на Україну. А причина якраз в тому, що Україна в 2004-му фактично остаточно відмовилась приєднатись до орди, чим поламала плани нагнути всю Європу. Нє, не лідори, а народ.
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06.11.2023 19:58 Ответить
Спасибо, что предупредил))
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06.11.2023 19:55 Ответить
Та їжте з маслом, може зрозумієте, що коли ми, не дай Боже, не вистоїмо, отаке жлобство з кров'ю через сраку європейцям не виходило. Якщо шольци і пісторіуси думають, що вдасться домовитись з рашистськими уйобками або знову відсидітись за залізним занавісом, то вони помиляються, бо раніше вони мали справу тільки з СРСР без Китаю.
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06.11.2023 20:19 Ответить
doiche shvayne!!!!
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06.11.2023 13:59 Ответить
ФРН не повинна ігнорувати власні інтереси Джерело: https://censor.net/ua/n3453816

І не заперечиш.

Пишуть, що Дойчланд збирається бути лідером НАТО. Тоді незрозуміло як це буде забезпечуватись.
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06.11.2023 14:34 Ответить
А давайте спробуємо.
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06.11.2023 14:34 Ответить
І звідки така інфо., напевно від кулеби????
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06.11.2023 14:56 Ответить

Німці прави. Інші зміни потрібні.
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06.11.2023 14:58 Ответить
А ***** тогда их производить? А? Клоун.
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06.11.2023 15:10 Ответить
Ще один дурень або сцикло, нехай сам обирає що воно
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06.11.2023 15:20 Ответить
Як як на папері цеж довбані бюрократи як Данилов. Головне перемога на папері …
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06.11.2023 15:22 Ответить
Ракети Taurus суттєво не змінять ситуацію в Україні ...
------------------------------------------------------------------------
А их отсутствие существенно изменит?
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06.11.2023 15:35 Ответить
"ATACMS, які передали США, мають дальність 160 км, Taurus - 500 км, це зовсім інша система", - підкреслив Пісторіус. Джерело:
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06.11.2023 15:45 Ответить
справді навіщо взагалі потрібна зброя на війні
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06.11.2023 16:03 Ответить
Світ зійшов з розуму
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06.11.2023 18:20 Ответить
 
 