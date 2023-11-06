Ракеты Taurus существенно не изменят ситуацию в Украине, - Писториус

Германская сторона уверена, что крылатые ракеты Taurus в общем-то радикально не могут изменить ситуацию на фронте. Решение относительно их передачи Украине пока не принято.

Об этом сказал министр обороны ФРГ Борис Писториус на конференции NATO Talk в Берлине 6 ноября, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Не думаю, что ракеты станут геймченджером", – заявил Писториус.

Он подтвердил, что ему нечего сказать нового в вопросе передачи этого оружия, и повторил, что при оказании помощи Украине ФРГ не должна игнорировать свои интересы, не уточнив, что он имеет в виду. Министр также отметил, что Федеральное правительство должно проверить каждый шаг в вопросе поставок вооруженных систем, и решения даются очень нелегко.

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"ATACMS, которые передали США, имеют дальность 160 км, Taurus - 500 км, это совсем другая система", - подчеркнул Писториус.

В то же время он напомнил, что Германия является вторым поставщиком оружия для Украины после США, и германское оружие помогает каждый день спасать жизнь и защищать инфраструктуру в Украине.

Ранее глава МВД Украины Дмитрий Кулеба отметил: если Украина получит достаточно систем ПВО от Германии, то готова закрыть глаза на то, что Берлин не дает ей ракеты Taurus.