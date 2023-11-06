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Ракети Taurus суттєво не змінять ситуацію в Україні, - Пісторіус

taurus,таурус

Німецька сторона впевнена, що крилаті ракети Taurus загалом радикально не можуть змінити ситуацію на фронті. Рішення щодо їх передачі Україні наразі не ухвалено.

Про це сказав міністр оборони ФРН Борис Пісторіус на конференції NATO Talk у Берліні 6 листопада, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Не думаю, що ракети стануть геймченджером", - заявив Пісторіус.

Він підтвердив, що йому немає чого сказати нового в питанні передачі цієї зброї, та повторив, що при наданні допомоги Україні ФРН не повинна ігнорувати власні інтереси, не уточнивши, що він має на увазі. Міністр також зазначив, що Федеральний уряд має перевірити кожен крок у питанні постачання збройних систем, і рішення даються дуже нелегко.

Читайте: Питання щодо Taurus обговорюється, Німеччині треба більше часу для ухвалення рішення, - Кулеба

"ATACMS, які передали США, мають дальність 160 км, Taurus - 500 км, це зовсім інша система", - підкреслив Пісторіус.

Водночас він нагадав, що Німеччина наразі є другим постачальником зброї для України після США, й німецька зброя допомагає кожного дня рятувати життя та захищати інфраструктуру в Україні.

Раніше глава МВС України Дмитро Кулеба зазначив: якщо Україна отримає достатньо систем ППО від Німеччини, то готова заплющити очі на те, що Берлін не надає їй ракети Taurus.

Автор: 

Німеччина (7487) крилаті ракети (1081) Пісторіус Борис (278)


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Топ коментарі
+38
Нічого не змінить, але все гуртом дає перевагу. ПІсторіус дурня клеїть.
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06.11.2023 12:19 Відповісти
+22
Не змінять, то давайте.
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06.11.2023 12:18 Відповісти
+22
Ситацію в Україні змінять докорінно ракети "Сапсан-Грім 2", "Нептун", "Вільха М" та система ППО ПРО "Кільчень", РЕБ, безпілотники також інший Верховний Головнокомандувач, який буде робити ці ракети, та інше озброєння, а не знімати кінокомедії, відоси, фінансувати марафони телеканалів олігархів медведчука і коломойського, російськомовних телеканалів "Дом" і "Фрідом" та будівництва доріг, мостів, заміну брусчатки. "Бариги" залишили все, щоб випускали не тільки ркети, а і інше озброєння, але крім обяцянок і хуцпи нарід нічого не побачив. Так 73%?
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06.11.2023 12:28 Відповісти
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Не змінять, то давайте.
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06.11.2023 12:18 Відповісти
Не приставайте до німців, у німців німецькі ракети, у США американські, у французів французські..., а в нас мали бути свої, то чому їх немає? Запитуйте у свого Найвєлічайшого!
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06.11.2023 12:30 Відповісти
У свого ? Він такий же наш як і твій, стали пельку
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06.11.2023 12:35 Відповісти
Та Ви шо? Виходить Вован нічєйний? А хто ж тоді його вибирав?
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06.11.2023 15:26 Відповісти
Ти і вибирав.
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06.11.2023 15:26 Відповісти
Я краще знаю за кого голосував. Голова на олечах не тільки щоб носити шапку. Я голосував і буду голосувати за армію, мову, віру, ЄС і НАТО, а нє "какая разница".
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06.11.2023 16:50 Відповісти
а їхня кількість
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06.11.2023 12:19 Відповісти
Нічого не змінить, але все гуртом дає перевагу. ПІсторіус дурня клеїть.
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06.11.2023 12:19 Відповісти
пістіти - (жарг.) клеїти дурня.
тягнути шольца - (жарг.) затягувати, тягнути кота за хвіст.
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06.11.2023 12:27 Відповісти
Дурня "клеїть" не Пісторіус, а Боневтік і його шавки, які переводять стрілки на Німеччину чи США. Якось тк вийшло, що в них є і літки, і ркети, і танки і інше озброєння, хоча їм фактично нічого не загрожує, бо вони в НАТО.
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06.11.2023 12:32 Відповісти
нагадує, що у нас до 2015 року у нас був нейтральний статус за Конституцією, і напевно влада думали, що це нас захистить, як Швейцарію
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06.11.2023 12:33 Відповісти
А ти кацапська ГАНЧІРКА , цілуй свого ***** 4 , ПНХ
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06.11.2023 13:54 Відповісти
Відмазки пішли
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06.11.2023 12:20 Відповісти
не змінять то і ескалації не буде. ДАВАЙТЕ
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06.11.2023 12:20 Відповісти
А коли вони нам, два роки тому, помпезно передавали тільки каски, вони були впевнений, що каски "суттєво змінять ситуацію на фронті"?
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06.11.2023 12:20 Відповісти
як і F-16 та інші літаки? Без яких все і загнулося? Змінив би вже фамілію на П*здаболіус, більш личить.
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06.11.2023 12:21 Відповісти
Кандидат в *********** №2.
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06.11.2023 12:22 Відповісти
Цю гниду давно треба вгамувати...
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06.11.2023 12:27 Відповісти
Ця гнида діє на замовлення дєрьмака.
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06.11.2023 12:33 Відповісти
УТІЛІЗУВАТИ , БІОСМІТТЯ - люсьєна ПІДПОЛКОВНИКОМ
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06.11.2023 13:56 Відповісти
Ця тіпа гнида, була речником Президента воюючої країни. І зараз його послали на західні фронти позорити Україну і робити все, щоб нам відмовляли в допомозі. Його основний посил - мир з кацапами.
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06.11.2023 15:28 Відповісти
Ну так я і кажу - ГНИДА!
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06.11.2023 16:27 Відповісти
І зомбаки виберуть цього калоцапа
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06.11.2023 12:31 Відповісти
Мабуть кацапів добре піджимає, що таку глибоку консерву вскрили.
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06.11.2023 15:25 Відповісти
"Не думаю, що ракети стануть геймченджером", - заявив Пісторіус. Джерело:
А ви подумайте, пане Пісторіусе. А краще, візьмемо партію з 100 ракет і проведемо експеримент.
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06.11.2023 12:22 Відповісти
та справа взагалі не в ракетах... а у їх кількості.
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06.11.2023 14:05 Відповісти
1,5 такети таурус точно не змінять ситуацію.
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06.11.2023 12:22 Відповісти
Як казали в одній кацапській рекламі - "А ти налєй і отойді"...
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06.11.2023 12:25 Відповісти
Ситацію в Україні змінять докорінно ракети "Сапсан-Грім 2", "Нептун", "Вільха М" та система ППО ПРО "Кільчень", РЕБ, безпілотники також інший Верховний Головнокомандувач, який буде робити ці ракети, та інше озброєння, а не знімати кінокомедії, відоси, фінансувати марафони телеканалів олігархів медведчука і коломойського, російськомовних телеканалів "Дом" і "Фрідом" та будівництва доріг, мостів, заміну брусчатки. "Бариги" залишили все, щоб випускали не тільки ркети, а і інше озброєння, але крім обяцянок і хуцпи нарід нічого не побачив. Так 73%?
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06.11.2023 12:28 Відповісти
Лозунги это хорошо. Но нужно плясать от печки. И без вас офис простых решений работает в 3 смены.
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06.11.2023 13:23 Відповісти
Офіс простих рішень? Зрозумів. Самі прості рішення це відос і слова Боневтіка "ми помстимося", "ми переможемо", продовжуючи заривати бюджетні гроші на "великому крадівництві".
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06.11.2023 16:52 Відповісти
Я розумію ваше негодування, але ближче до тіла, як казав Гі де Мопасан.
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06.11.2023 17:07 Відповісти
А еще другой Анатолий К, который будет платить больше налогов))
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06.11.2023 19:40 Відповісти
Гнилі відмазки. Піздоріус такий піздоріус.
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06.11.2023 12:30 Відповісти
Ракети не змінять, змінить їх кількість.
Доведено ішакєдамі.
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06.11.2023 12:32 Відповісти
Мудак
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06.11.2023 12:32 Відповісти
Мудак це той гнусавопикий зе-лідор, який нищив українське ракетобудування з 2019 і продовжує нищити його навіть зараз (незаконні перевірки КБ Луч, КБ Південне, Павлоградський завод тому підтвердження) і якого наобирали інші мудаки, бо він вмів прикольно грати члєном на піанінє та корчити рожиці а Порошенко - ні.
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06.11.2023 13:54 Відповісти
да, им из германии конечно же виднее.
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06.11.2023 12:35 Відповісти
Блин, ну хоть одну дайте!
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06.11.2023 12:43 Відповісти
Тут він правий. Storm Shadow, Scalp та трохи Atacms нічого не змінили у позиційному топтанні на фронті. Тим більше скоро зима.
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06.11.2023 12:44 Відповісти
Тому, що Трохи.
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06.11.2023 12:53 Відповісти
Taurus теж було б трохи.
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06.11.2023 13:03 Відповісти
Так, але якщо потроху всіх, то буде чимало. Вони ж однаково чіпляються до літаків.
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06.11.2023 14:39 Відповісти
100 ракет на війну не вплинуть.
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06.11.2023 14:48 Відповісти
А десять старих танків мали змінити?
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06.11.2023 12:49 Відповісти
Десяток не изменит, а пару тысяч очень даже именит
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06.11.2023 13:08 Відповісти
А у них есть пару тысяч? Когда люди прежде, чем ляпать языком, будут хоть минимально анализировать ситуацию?
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06.11.2023 13:24 Відповісти
Читаю коментарі і от воно виявляється в чому справа - якби німці дали 10-20 ракет Taurus, то "до грудня в Крим"! З ОПи вам аплодують, таке чудове пояснення усім провалам! Залишається лише, щоб ДБР виявило, що це Шольц здав Південь рашистам! А Бубочка ні при чому, ці руки нічого не.....
Яка ж сильна тут віра в вундерваффе! Народ вірить в чудо Taurus та ATACMS, ПреЗедент в чудо F16 і лише бійці в ЗСУ вірять в справжнє чудо - отримати зимову форму до настання зими!
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06.11.2023 13:09 Відповісти
10-20 - до спини. потрібно хоча б 200-300...
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06.11.2023 14:08 Відповісти
Кого 200-300? Taurus? В Німеччині їх 150 штук залишилось в бойовій готовності. Дадуть максимум 20-30. Не будуть же німці розміновувати свій Чонгар, значно знижувати власну боєготовність. Простіше просити в США AGM-158 JASSM. Але про неї лише тиша...
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06.11.2023 14:20 Відповісти
Теория тут не катит! Дайте, попробуем, а потом сделаем вывод!
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06.11.2023 13:17 Відповісти
Як в анекдоті "то ви куме пити хотіли, а не їсти".
Та скажіть все прямо - "ми не хочемо вам їх давати. крапка." А то потрібно-непотрібно, змінять-не змінять. Таке враження, що дітки в пісочниці за совочок сваряться.
-Дай!
-Не дам!
-Чому?
-Бо він тобі не треба!
- Треба!
- Не треба, свій треба мати!
-Жадіна-гавядіна.
-Сам такий.

****, і весь світ керується такими от людьми?
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06.11.2023 13:19 Відповісти
суттево не змінять окремо, тауруси, хаймарси, нлави, ф16і тд....
а разом, дуже суттєво змінять
але ви робите все щоб суттєвих змін не було...
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06.11.2023 13:29 Відповісти
Так дайте то, что изменит.
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06.11.2023 13:31 Відповісти
Без разрешения фуячить по территории рашки это все ограничено эффективно будет. Но самолеты + бомбы с крылышками и ракетами ВВ и ВЗ в товарных количествахмогут повлиять на линию фронта.
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06.11.2023 13:33 Відповісти
"Страны НАТО", наши "западные друзья" никогда в жизни публично не признают и не заявят, что:
Когда начались военные действия, все ожидали проигрыш Украины в течении нескольких недель. К апрелю 2022 г. стало понятно, что РФ кардинально ошиблись с первоначальной концепцией войны в Украине и "блицкрига" не будет. Началась военная помощь от "союзников". И тут выяснилось, что количество и состояние техники, количество и состояние боеприпасов совершенно не подразумевает полноценный "ленд лиз". Начались "генеральные инспекции": А что у нас есть? В каком количестве и в каком состоянии? Тем временем, в ноябре 2022 г. РФ начала качественно иную войну: войну на истощение, войну высокой интенсивности, с запуском в 3 смены всего своего ВПК и кратным наращиванием военных расходов. Характер такой войны привел западных генералов к неутешительному выводу: Вооружений и боеприпасов критически мало. Мало для обороноспособности своих стран. О каких массовых поставках Украине тут можно говорить?
Необходимо запускать весь "западный" ВПК. Но сделать это очень не просто, т.к.:
1. Последние 30 лет западный ВПК деградировал. Оборонные бюджеты сокращались. Заводы закрывались. Специалисты и мозги вымывались. Например Krauss-Maffei Wegmann (производитель Леопардов) произвел последний танк Леопард 2 в 1991 г. и с тех пор не произвел ни одного нового танка. Как думаете: В каком состоянии там производство?
2. Весь "западный" ВПК частный. Частнику не прикажешь: "Работать в 3 смены!". Нужны долгосрочные государственные контракты. И нужны деньги. А банки не кредитуют, т.к. "А что будет с вашими контрактами, если "завтра" закончится война в Украине?". Т.е. деньги должно дать государство. А т.к. речь идет о сотнях мдрд.$ начинаются стандартные политические качели: надо сокращать социалку или увеличивать дефицит бюджета (что автоматически приводит к всплеску инфляции, росту цен и т.п.).
И т.д. и т.п.
По оценкам специалистов для выхода западного ВПК на сегодняшние количественные показатели ВПК РФ потребуется не менее 3-х лет. И в приоритете будет восполнение своих скудных запасов, а уже потом помощь Украине.
Этим и обусловлены недостаточные поставки в Украину и всевозможная словесная эквилибристика "поставки (чегото-то там) существенно не повлияют на характер военных действий". Все прекрасно понимают, что речь, прежде всего, идет о количестве. Хуже всего, что всё это прекрасно понимает путлер ...
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06.11.2023 13:42 Відповісти
дурня
вони не дають навіть те що давно потрібно утілізувати
а якщо дають то не дай боже вжарити по кацапії
вони сцуть бєсноватого з ядерною дубиною, не розуміючи що вона давно згнила а сам він ссикло більше ніж вони
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06.11.2023 14:19 Відповісти
ЯКЩО ОДНА-ДВІ, ТО НІ, ДАВАЙТЕ ТАК, ЩОБ ЗМІНИЛИ, ЩОБ ГЕРМАНІЯ НЕ МАЛА В СЕБЕ ТОГО НАРАЗІ, ЩО МАЄ УКРАЇНА, БО БИДЛО РАША Є БУЙНИЙ БИК, А БОГ ВЧИТЬ, - В ЯМУ І ЗАБИТЬ ХОЧ КАМІННЯМ. Яма - санкції, до повної поразки в економіці, до "без трусів", а каміння - це зброя, якої не вистачає. АРХ М
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06.11.2023 13:42 Відповісти
Звісно, *****, не змінить. Бо вони потрібні були багато днів, тижнів та місяців тому, коли справді могли вплинути і суттєво, на перебіг війни. Так само і ф-16 не вплинуть суттєво, бо вони були потрібні під час контрнаступу, а не через рік-другий, коли ситуація на фронті буде цілком інша.
Спочатку дають все, коли воно вже вплине мінімально і вже потяг пішов та ще й по 1 штуці, а потім "а, бачите, ми ж казали не треба воно вам. Ви все одно тим воювати не вмієте!"
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06.11.2023 13:50 Відповісти
скоты. Они все давали когда мы так долго просили, только когда было слишком поздно.
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07.11.2023 01:15 Відповісти
********!
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06.11.2023 13:54 Відповісти
Народе. Не сприймайте те що я зараз напишу буквально, але іноді задумуєшся - може потрібно було на передодні вторгнення запропонувати ***** коридор, щоб орда там декому мізки вправила?
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06.11.2023 13:56 Відповісти
Йому не потрібен був коридор до Європи. В нього образа і пунктик на Україну. З Європою він сваритися якраз не хотів. Це вже коли вони стали допомагати Україні тоді вже пропагандонів нацькували і почалося "Варшава в руїнах", "підльотний час до Германії.." та інша творчість психічно хворих.
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06.11.2023 14:13 Відповісти
Та знаю, написав же не сприймайте буквально, але потрібно розуміти причину образи на Україну. А причина якраз в тому, що Україна в 2004-му фактично остаточно відмовилась приєднатись до орди, чим поламала плани нагнути всю Європу. Нє, не лідори, а народ.
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06.11.2023 19:58 Відповісти
Спасибо, что предупредил))
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06.11.2023 19:55 Відповісти
Та їжте з маслом, може зрозумієте, що коли ми, не дай Боже, не вистоїмо, отаке жлобство з кров'ю через сраку європейцям не виходило. Якщо шольци і пісторіуси думають, що вдасться домовитись з рашистськими уйобками або знову відсидітись за залізним занавісом, то вони помиляються, бо раніше вони мали справу тільки з СРСР без Китаю.
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06.11.2023 20:19 Відповісти
doiche shvayne!!!!
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06.11.2023 13:59 Відповісти
ФРН не повинна ігнорувати власні інтереси Джерело: https://censor.net/ua/n3453816

І не заперечиш.

Пишуть, що Дойчланд збирається бути лідером НАТО. Тоді незрозуміло як це буде забезпечуватись.
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06.11.2023 14:34 Відповісти
А давайте спробуємо.
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06.11.2023 14:34 Відповісти
І звідки така інфо., напевно від кулеби????
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06.11.2023 14:56 Відповісти

Німці прави. Інші зміни потрібні.
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06.11.2023 14:58 Відповісти
А ***** тогда их производить? А? Клоун.
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06.11.2023 15:10 Відповісти
Ще один дурень або сцикло, нехай сам обирає що воно
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06.11.2023 15:20 Відповісти
Як як на папері цеж довбані бюрократи як Данилов. Головне перемога на папері …
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06.11.2023 15:22 Відповісти
Ракети Taurus суттєво не змінять ситуацію в Україні ...
------------------------------------------------------------------------
А их отсутствие существенно изменит?
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06.11.2023 15:35 Відповісти
"ATACMS, які передали США, мають дальність 160 км, Taurus - 500 км, це зовсім інша система", - підкреслив Пісторіус. Джерело:
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06.11.2023 15:45 Відповісти
справді навіщо взагалі потрібна зброя на війні
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06.11.2023 16:03 Відповісти
Світ зійшов з розуму
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06.11.2023 18:20 Відповісти
 
 