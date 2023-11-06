Ракети Taurus суттєво не змінять ситуацію в Україні, - Пісторіус

Німецька сторона впевнена, що крилаті ракети Taurus загалом радикально не можуть змінити ситуацію на фронті. Рішення щодо їх передачі Україні наразі не ухвалено.

Про це сказав міністр оборони ФРН Борис Пісторіус на конференції NATO Talk у Берліні 6 листопада, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Не думаю, що ракети стануть геймченджером", - заявив Пісторіус.

Він підтвердив, що йому немає чого сказати нового в питанні передачі цієї зброї, та повторив, що при наданні допомоги Україні ФРН не повинна ігнорувати власні інтереси, не уточнивши, що він має на увазі. Міністр також зазначив, що Федеральний уряд має перевірити кожен крок у питанні постачання збройних систем, і рішення даються дуже нелегко.

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"ATACMS, які передали США, мають дальність 160 км, Taurus - 500 км, це зовсім інша система", - підкреслив Пісторіус.

Водночас він нагадав, що Німеччина наразі є другим постачальником зброї для України після США, й німецька зброя допомагає кожного дня рятувати життя та захищати інфраструктуру в Україні.

Раніше глава МВС України Дмитро Кулеба зазначив: якщо Україна отримає достатньо систем ППО від Німеччини, то готова заплющити очі на те, що Берлін не надає їй ракети Taurus.