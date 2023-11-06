Утром оккупанты нанесли удар по Середине-Буде на Сумщине, погибла женщина
Российские захватчики утром 6 ноября обстреляли город Середина-Буда Сумской области.
Об этом сообщил исполняющий обязанности городского головы Олег Загорский в комментарии "Суспільному", информирует Цензор.НЕТ.
"Российский снаряд попал в дом, женщина не успела добежать до укрытия", – говорится в сообщении.
В Сумской областной прокуратуре отметили, что 63-летняя женщина получила осколочное ранение и скончалась в карете скорой помощи.
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stels400
показать весь комментарий06.11.2023 15:00 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
dar #553339
показать весь комментарий06.11.2023 15:28 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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