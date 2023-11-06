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Утром оккупанты нанесли удар по Середине-Буде на Сумщине, погибла женщина

сумщина

Российские захватчики утром 6 ноября обстреляли город Середина-Буда Сумской области.

Об этом сообщил исполняющий обязанности городского головы Олег Загорский в комментарии "Суспільному", информирует Цензор.НЕТ.

"Российский снаряд попал в дом, женщина не успела добежать до укрытия", – говорится в сообщении.

В Сумской областной прокуратуре отметили, что 63-летняя женщина получила осколочное ранение и скончалась в карете скорой помощи.

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обстрел (27941) Сумская область (3340)


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Сумщина як тир.Орки луплять ми фіксуємо ,2 рік війни.Гине мирне населення ми фіксуємо.Вже не має слів і розуміння такої ситуації...
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06.11.2023 15:00 Ответить
А до Москвы-500км. Тартической ракетой можно достать.
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06.11.2023 15:28 Ответить
 
 