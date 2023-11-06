Зранку окупанти завдали удару по Середині-Буді на Сумщині, загинула жінка

Російській загарбники вранці 6 листопада обстріляли місто Середина-Буда Сумської області.

Про це повідомив виконувач обов'язків міського голови Олег Загорський у коментарі "Суспільному", інформує Цензор.НЕТ.

"Російський снаряд влучив у будинок, жінка не встигла добігти до укриття", - йдеться в повідомленні.

У Сумській обласній прокуратурі зазначили, що 63-річна жінка дістала осколкове поранення та померла в кареті швидкої допомоги.

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