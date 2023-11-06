Зранку окупанти завдали удару по Середині-Буді на Сумщині, загинула жінка
Російській загарбники вранці 6 листопада обстріляли місто Середина-Буда Сумської області.
Про це повідомив виконувач обов'язків міського голови Олег Загорський у коментарі "Суспільному", інформує Цензор.НЕТ.
"Російський снаряд влучив у будинок, жінка не встигла добігти до укриття", - йдеться в повідомленні.
У Сумській обласній прокуратурі зазначили, що 63-річна жінка дістала осколкове поранення та померла в кареті швидкої допомоги.
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stels400
показати весь коментар06.11.2023 15:00 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
dar #553339
показати весь коментар06.11.2023 15:28 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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