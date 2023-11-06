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Новини
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Зранку окупанти завдали удару по Середині-Буді на Сумщині, загинула жінка

сумщина

Російській загарбники вранці 6 листопада обстріляли місто Середина-Буда Сумської області.

Про це повідомив виконувач обов'язків міського голови Олег Загорський у коментарі "Суспільному", інформує Цензор.НЕТ.

"Російський снаряд влучив у будинок, жінка не встигла добігти до укриття", - йдеться в повідомленні.

У Сумській обласній прокуратурі зазначили, що  63-річна жінка дістала осколкове поранення та померла в кареті швидкої допомоги.

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Автор: 

обстріл (29262) Сумська область (3892)


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Сумщина як тир.Орки луплять ми фіксуємо ,2 рік війни.Гине мирне населення ми фіксуємо.Вже не має слів і розуміння такої ситуації...
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06.11.2023 15:00 Відповісти
А до Москвы-500км. Тартической ракетой можно достать.
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06.11.2023 15:28 Відповісти
 
 