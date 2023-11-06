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Новости Война
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Российские захватчики уничтожили весь степной участок Джарылгачского нацпарка и два водно-болотных угодья международного значения

джарилгач

Войной повреждено более 20% природоохранных территорий Украины: 812 объектов природно-заповедного фонда.

Об этом сообщили в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, передает Цензор.НЕТ.

Остаются оккупированными 514 объектов природно-заповедного фонда площадью 0,80 миллиона гектаров. Россияне уничтожили всю заповедную зону (1588 га), степного участка Джарилгацкого национального природного парка. Практически уничтожены два водно-болотных угодья международного значения: "Архіпелаг Великі та Малі Кучугури" и "Заплава Сім Маяків".

Под угрозой уничтожения оказались 2,9 миллиона гектаров территорий Изумрудной сети – 160 территорий, которые являются частью природоохранной сети Европы и охраняются в рамках законодательства ЕС и Совета Европы.

В зоне риска находятся 17 водно-болотных угодий международного значения (под охраной Рамсарской конвенции), имеющих статус благодаря их уникальному биоразнообразию.

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Повреждены обитания видов флоры и фауны, занесенных в Красную книгу Украины, Европейский красный список видов животных и растений, находящихся под угрозой исчезновения в мировом масштабе.

"Этот перечень и масштабы потерь могут расти, ведь на части территорий Украины до сих пор продолжаются боевые действия, а остальные находятся под оккупацией или ожидают разминирования", - отмечают в министерстве.

экология (1609) Минэкологии (276)


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які питання вони не всебе дома окупанти драні
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06.11.2023 14:29 Ответить
так вони і вдома у себе такі самі-бо свині усюди свині...
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06.11.2023 14:39 Ответить
я вимагаю від гретти тумберг плакатику та стурбованості!
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06.11.2023 14:33 Ответить
Сарана і в Африці сарана!
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06.11.2023 14:54 Ответить
Завжди думала, що Джагарлик, ні?
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06.11.2023 14:56 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%87
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06.11.2023 16:23 Ответить
шото дороговалютні прокацаплені борці та борчині за екологію Грінпісі та прочі "Грети Шульберти" - анічичирк з під лавки
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06.11.2023 15:43 Ответить
 
 