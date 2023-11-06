Российские захватчики уничтожили весь степной участок Джарылгачского нацпарка и два водно-болотных угодья международного значения

Войной повреждено более 20% природоохранных территорий Украины: 812 объектов природно-заповедного фонда.

Об этом сообщили в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, передает Цензор.НЕТ.

Остаются оккупированными 514 объектов природно-заповедного фонда площадью 0,80 миллиона гектаров. Россияне уничтожили всю заповедную зону (1588 га), степного участка Джарилгацкого национального природного парка. Практически уничтожены два водно-болотных угодья международного значения: "Архіпелаг Великі та Малі Кучугури" и "Заплава Сім Маяків".

Под угрозой уничтожения оказались 2,9 миллиона гектаров территорий Изумрудной сети – 160 территорий, которые являются частью природоохранной сети Европы и охраняются в рамках законодательства ЕС и Совета Европы.

В зоне риска находятся 17 водно-болотных угодий международного значения (под охраной Рамсарской конвенции), имеющих статус благодаря их уникальному биоразнообразию.

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Повреждены обитания видов флоры и фауны, занесенных в Красную книгу Украины, Европейский красный список видов животных и растений, находящихся под угрозой исчезновения в мировом масштабе.

"Этот перечень и масштабы потерь могут расти, ведь на части территорий Украины до сих пор продолжаются боевые действия, а остальные находятся под оккупацией или ожидают разминирования", - отмечают в министерстве.