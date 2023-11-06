Премьер Словакии Фицо: Частный экспорт оружия в Украину не будет блокироваться
Новое правительство Словакии не станет передавать оружие из своих запасов в качестве помощи, но не будет блокировать продажу словацкого оружия Украине.
Об этом заявил премьер Словакии Роберт Фицо, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.
По словам Фицо, его предвыборное обещание, что больше "ни одной партии" оружия не поступит из Словакии в Украину, касалось только поставок из запасов словацкой армии.
"Если компания хочет производить и продавать оружие за границу, мы не имеем ничего против", – объяснил он.
Фицо также пообещал "сделать все возможное, чтобы помочь Украине в гуманитарном плане", в том числе в разминировании.
Ранее представитель парламента Словакии Петер Пеллегрини также предлагал прекратить поставки оружия из армейских запасов, но не препятствовать продаже.
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треба співпрацювати з шведським ВПК - техніка ефективна, надійна, проста
їхній БМП CV-90 робили так, щоб з ним міг вправлятись вчорашній випускник школи з мінімумом інструментів
це - Швеція, "Зроблено із розумом"
очень четко говорит, что это очень сложная техника.
Вот смотрите. Есть универсальный токарный станок. А есть токарный станок с ЧПУ. Теоретически любой человек после 3-х месячного обучения способен на станке с ЧПУ выпускать продукцию высочайшего качества. На универсальном станке вы не получите такое качество даже при стаже 20 лет. Поэтому, повторюсь, то, что машиной может управлять выпускник школы говорит об очень сложной технике.
Ну и чудно, техника отличная, по цене доступная, а главное, близко