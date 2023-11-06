РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10280 посетителей онлайн
Новости Помощь Украине
4 126 21

Премьер Словакии Фицо: Частный экспорт оружия в Украину не будет блокироваться

zuzana

Новое правительство Словакии не станет передавать оружие из своих запасов в качестве помощи, но не будет блокировать продажу словацкого оружия Украине.

Об этом заявил премьер Словакии Роберт Фицо, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

По словам Фицо, его предвыборное обещание, что больше "ни одной партии" оружия не поступит из Словакии в Украину, касалось только поставок из запасов словацкой армии.

"Если компания хочет производить и продавать оружие за границу, мы не имеем ничего против", – объяснил он.

Фицо также пообещал "сделать все возможное, чтобы помочь Украине в гуманитарном плане", в том числе в разминировании.

Ранее представитель парламента Словакии Петер Пеллегрини также предлагал прекратить поставки оружия из армейских запасов, но не препятствовать продаже.

Читайте также: У Украины нет проблем с новым правительством Словакии, - вице-премьер Стефанишина

Автор: 

оружие (10269) Словакия (994) помощь и поддержка (876) Фицо Роберт (197)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+8
Их давно уже "взяли". Контракты проплачены. И не Украиной. Германия, Норвегия, Дания. Просто идиоту объяснили, что с его Словакией сделают за срыв контрактов.
показать весь комментарий
06.11.2023 16:26 Ответить
+7
є набагато кращі, за ті ж гроші.
треба співпрацювати з шведським ВПК - техніка ефективна, надійна, проста

показать весь комментарий
06.11.2023 16:20 Ответить
+4
Да куда ты, фицо, денешься с подводной лодки.
показать весь комментарий
06.11.2023 16:18 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
хитрый жук,но гаубицы хорошие-надо брать
показать весь комментарий
06.11.2023 16:15 Ответить
є набагато кращі, за ті ж гроші.
треба співпрацювати з шведським ВПК - техніка ефективна, надійна, проста

показать весь комментарий
06.11.2023 16:20 Ответить
Нам треба всі. Шведскі поки 12 штук. Ну може ще 12 домовляться. Так шо все що є - берем.
показать весь комментарий
06.11.2023 16:23 Ответить
у словаків ми купуємо за гроші
показать весь комментарий
06.11.2023 16:26 Ответить
Это далеко не простая техника. И главное, это то сколько их могут в год производить
показать весь комментарий
06.11.2023 16:35 Ответить
Вопрос цены и количества. Их могут всего 5-6 шт в год производить. И стоят они дороже танка приличного. Если заключить контракт от пол миллиарда, года за два-три доведут объемы производства до 10-12 шт.
показать весь комментарий
06.11.2023 16:31 Ответить
"техніка ефективна, надійна, проста" - у вас тойво тута зайве слово ( здогадайтесь яке ).
показать весь комментарий
06.11.2023 16:33 Ответить
у шведів саме так: ефективна, надійна, проста.

їхній БМП CV-90 робили так, щоб з ним міг вправлятись вчорашній випускник школи з мінімумом інструментів
це - Швеція, "Зроблено із розумом"
показать весь комментарий
06.11.2023 16:51 Ответить
Проста в обслуговуванні ніяк не означає шо вона проста по конструкції ( а от шоб якийсь виріб був при складності і надійним і ремонтопридатним без закипання мізків - ось це і є "Зроблено із розумом" ).
показать весь комментарий
06.11.2023 16:58 Ответить
Вот эта фраза >>>БМП CV-90 робили так, щоб з ним міг вправлятись вчорашній випускник школи з мінімумом інструментів
очень четко говорит, что это очень сложная техника.
Вот смотрите. Есть универсальный токарный станок. А есть токарный станок с ЧПУ. Теоретически любой человек после 3-х месячного обучения способен на станке с ЧПУ выпускать продукцию высочайшего качества. На универсальном станке вы не получите такое качество даже при стаже 20 лет. Поэтому, повторюсь, то, что машиной может управлять выпускник школы говорит об очень сложной технике.
показать весь комментарий
06.11.2023 20:16 Ответить
Их давно уже "взяли". Контракты проплачены. И не Украиной. Германия, Норвегия, Дания. Просто идиоту объяснили, что с его Словакией сделают за срыв контрактов.
показать весь комментарий
06.11.2023 16:26 Ответить
Да куда ты, фицо, денешься с подводной лодки.
показать весь комментарий
06.11.2023 16:18 Ответить
А як починав ? як починав ? Ні грама ! А потім тихцем, полушопотом- ну розумієте....
показать весь комментарий
06.11.2023 16:26 Ответить
Лізічєскоє фіцо...
показать весь комментарий
06.11.2023 16:28 Ответить
рем'єр Словаччини Фіцо: Приватний експорт зброї до України не блокуватиметься , а куда ж ти рашистський членосос дінешся, без приватних виробників зброї.на виробництві котрих працюють словаки.отримуючи добрі зарплати???
показать весь комментарий
06.11.2023 16:36 Ответить
Ще раз підтверджується істина: треба дивитись на справи, а не на слова.
показать весь комментарий
06.11.2023 16:40 Ответить
бггг. сподіваюсь його комерційні інтереси не будуть перетинатися з рашкою...
показать весь комментарий
06.11.2023 16:41 Ответить
Експорт блокується. Крім техніки, що пофарбована в зелений колір, або може бути пофарбована в зелений колір.
показать весь комментарий
06.11.2023 16:46 Ответить
Другими словами: предвыборная кампания закончилась, я получил то что хотел, теперь можем вернуться к нашему старому бизнесу.

Ну и чудно, техника отличная, по цене доступная, а главное, близко
показать весь комментарий
06.11.2023 18:40 Ответить
Йовбик2
показать весь комментарий
06.11.2023 22:16 Ответить
Красиво русню кинули через х..👍😆
показать весь комментарий
06.11.2023 23:01 Ответить
 
 