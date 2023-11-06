Премьер Словакии Фицо: Частный экспорт оружия в Украину не будет блокироваться

Новое правительство Словакии не станет передавать оружие из своих запасов в качестве помощи, но не будет блокировать продажу словацкого оружия Украине.

Об этом заявил премьер Словакии Роберт Фицо, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

По словам Фицо, его предвыборное обещание, что больше "ни одной партии" оружия не поступит из Словакии в Украину, касалось только поставок из запасов словацкой армии.

"Если компания хочет производить и продавать оружие за границу, мы не имеем ничего против", – объяснил он.

Фицо также пообещал "сделать все возможное, чтобы помочь Украине в гуманитарном плане", в том числе в разминировании.

Ранее представитель парламента Словакии Петер Пеллегрини также предлагал прекратить поставки оружия из армейских запасов, но не препятствовать продаже.

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