Прем’єр Словаччини Фіцо: Приватний експорт зброї до України не блокуватиметься

Новий уряд Словаччини не стане передавати зброю зі своїх запасів у якості допомоги, але не блокуватиме продаж словацької зброї Україні.

Про це заявив прем'єр Словаччини Роберт Фіцо, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

За словами Фіцо, його передвиборча обіцянка, що більше "жодної партії" зброї не надійде зі Словаччини до України, стосувалася лише поставок із запасів словацької армії.

"Якщо компанія хоче виробляти і продавати зброю за кордон, ми не маємо нічого проти", – пояснив він.

Фіцо також пообіцяв "зробити все можливе, щоб допомогти Україні в гуманітарному плані", зокрема у розмінуванні.

Раніше речник парламенту Словаччини Петер Пеллегріні також пропонував припинити постачання зброї з армійських запасів, але не перешкоджати продажу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна не має проблем із новим урядом Словаччини, - віцепрем’єр Стефанішина