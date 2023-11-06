Прем’єр Словаччини Фіцо: Приватний експорт зброї до України не блокуватиметься
Новий уряд Словаччини не стане передавати зброю зі своїх запасів у якості допомоги, але не блокуватиме продаж словацької зброї Україні.
Про це заявив прем'єр Словаччини Роберт Фіцо, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.
За словами Фіцо, його передвиборча обіцянка, що більше "жодної партії" зброї не надійде зі Словаччини до України, стосувалася лише поставок із запасів словацької армії.
"Якщо компанія хоче виробляти і продавати зброю за кордон, ми не маємо нічого проти", – пояснив він.
Фіцо також пообіцяв "зробити все можливе, щоб допомогти Україні в гуманітарному плані", зокрема у розмінуванні.
Раніше речник парламенту Словаччини Петер Пеллегріні також пропонував припинити постачання зброї з армійських запасів, але не перешкоджати продажу.
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треба співпрацювати з шведським ВПК - техніка ефективна, надійна, проста
їхній БМП CV-90 робили так, щоб з ним міг вправлятись вчорашній випускник школи з мінімумом інструментів
це - Швеція, "Зроблено із розумом"
очень четко говорит, что это очень сложная техника.
Вот смотрите. Есть универсальный токарный станок. А есть токарный станок с ЧПУ. Теоретически любой человек после 3-х месячного обучения способен на станке с ЧПУ выпускать продукцию высочайшего качества. На универсальном станке вы не получите такое качество даже при стаже 20 лет. Поэтому, повторюсь, то, что машиной может управлять выпускник школы говорит об очень сложной технике.
Ну и чудно, техника отличная, по цене доступная, а главное, близко