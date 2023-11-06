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Новини Допомога Україні
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Прем’єр Словаччини Фіцо: Приватний експорт зброї до України не блокуватиметься

zuzana

Новий уряд Словаччини не стане передавати зброю зі своїх запасів у якості допомоги, але не блокуватиме продаж словацької зброї Україні.

Про це заявив прем'єр Словаччини Роберт Фіцо, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

За словами Фіцо, його передвиборча обіцянка, що більше "жодної партії" зброї не надійде зі Словаччини до України, стосувалася лише поставок із запасів словацької армії.

"Якщо компанія хоче виробляти і продавати зброю за кордон, ми не маємо нічого проти", – пояснив він.

Фіцо також пообіцяв "зробити все можливе, щоб допомогти Україні в гуманітарному плані", зокрема у розмінуванні.

Раніше речник парламенту Словаччини Петер Пеллегріні також пропонував припинити постачання зброї з армійських запасів, але не перешкоджати продажу. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна не має проблем із новим урядом Словаччини, - віцепрем’єр Стефанішина

зброя (7540) Словаччина (1117) допомога і підтримка (1167) Фіцо Роберт (219)


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Топ коментарі
+8
Их давно уже "взяли". Контракты проплачены. И не Украиной. Германия, Норвегия, Дания. Просто идиоту объяснили, что с его Словакией сделают за срыв контрактов.
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06.11.2023 16:26 Відповісти
+7
є набагато кращі, за ті ж гроші.
треба співпрацювати з шведським ВПК - техніка ефективна, надійна, проста

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06.11.2023 16:20 Відповісти
+4
Да куда ты, фицо, денешься с подводной лодки.
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06.11.2023 16:18 Відповісти
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хитрый жук,но гаубицы хорошие-надо брать
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06.11.2023 16:15 Відповісти
є набагато кращі, за ті ж гроші.
треба співпрацювати з шведським ВПК - техніка ефективна, надійна, проста

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06.11.2023 16:20 Відповісти
Нам треба всі. Шведскі поки 12 штук. Ну може ще 12 домовляться. Так шо все що є - берем.
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06.11.2023 16:23 Відповісти
у словаків ми купуємо за гроші
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06.11.2023 16:26 Відповісти
Это далеко не простая техника. И главное, это то сколько их могут в год производить
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06.11.2023 16:35 Відповісти
Вопрос цены и количества. Их могут всего 5-6 шт в год производить. И стоят они дороже танка приличного. Если заключить контракт от пол миллиарда, года за два-три доведут объемы производства до 10-12 шт.
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06.11.2023 16:31 Відповісти
"техніка ефективна, надійна, проста" - у вас тойво тута зайве слово ( здогадайтесь яке ).
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06.11.2023 16:33 Відповісти
у шведів саме так: ефективна, надійна, проста.

їхній БМП CV-90 робили так, щоб з ним міг вправлятись вчорашній випускник школи з мінімумом інструментів
це - Швеція, "Зроблено із розумом"
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06.11.2023 16:51 Відповісти
Проста в обслуговуванні ніяк не означає шо вона проста по конструкції ( а от шоб якийсь виріб був при складності і надійним і ремонтопридатним без закипання мізків - ось це і є "Зроблено із розумом" ).
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06.11.2023 16:58 Відповісти
Вот эта фраза >>>БМП CV-90 робили так, щоб з ним міг вправлятись вчорашній випускник школи з мінімумом інструментів
очень четко говорит, что это очень сложная техника.
Вот смотрите. Есть универсальный токарный станок. А есть токарный станок с ЧПУ. Теоретически любой человек после 3-х месячного обучения способен на станке с ЧПУ выпускать продукцию высочайшего качества. На универсальном станке вы не получите такое качество даже при стаже 20 лет. Поэтому, повторюсь, то, что машиной может управлять выпускник школы говорит об очень сложной технике.
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06.11.2023 20:16 Відповісти
Их давно уже "взяли". Контракты проплачены. И не Украиной. Германия, Норвегия, Дания. Просто идиоту объяснили, что с его Словакией сделают за срыв контрактов.
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06.11.2023 16:26 Відповісти
Да куда ты, фицо, денешься с подводной лодки.
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06.11.2023 16:18 Відповісти
А як починав ? як починав ? Ні грама ! А потім тихцем, полушопотом- ну розумієте....
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06.11.2023 16:26 Відповісти
Лізічєскоє фіцо...
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06.11.2023 16:28 Відповісти
рем'єр Словаччини Фіцо: Приватний експорт зброї до України не блокуватиметься , а куда ж ти рашистський членосос дінешся, без приватних виробників зброї.на виробництві котрих працюють словаки.отримуючи добрі зарплати???
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06.11.2023 16:36 Відповісти
Ще раз підтверджується істина: треба дивитись на справи, а не на слова.
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06.11.2023 16:40 Відповісти
бггг. сподіваюсь його комерційні інтереси не будуть перетинатися з рашкою...
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06.11.2023 16:41 Відповісти
Експорт блокується. Крім техніки, що пофарбована в зелений колір, або може бути пофарбована в зелений колір.
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06.11.2023 16:46 Відповісти
Другими словами: предвыборная кампания закончилась, я получил то что хотел, теперь можем вернуться к нашему старому бизнесу.

Ну и чудно, техника отличная, по цене доступная, а главное, близко
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06.11.2023 18:40 Відповісти
Йовбик2
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06.11.2023 22:16 Відповісти
Красиво русню кинули через х..👍😆
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06.11.2023 23:01 Відповісти
 
 