В оккупированном Старобельске на Луганщине продолжается принудительная мобилизация, мужчины не появляются на работе и скрываются
Во временно оккупированном Старобельске на Луганщине российские захватчики продолжают принудительную мобилизацию.
Об этом сообщил глава ОВА Артем Лысогор, передает Цензор.НЕТ.
"Принудительная мобилизация местных продолжается в Старобельске. Чтобы избежать призыва на военную службу в армию рф, мужчины не появляются на работе, скрываются, переезжают в меньшие населенные пункты", - говорится в сообщении.
Мобилизированных граждан, которые не смогли уклониться, отправляют для военной подготовки в Краснодарский край.
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