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Новости Война
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В оккупированном Старобельске на Луганщине продолжается принудительная мобилизация, мужчины не появляются на работе и скрываются

оккупанты,армиярф,рашисты

Во временно оккупированном Старобельске на Луганщине российские захватчики продолжают принудительную мобилизацию.

Об этом сообщил глава ОВА Артем Лысогор, передает Цензор.НЕТ.

"Принудительная мобилизация местных продолжается в Старобельске. Чтобы избежать призыва на военную службу в армию рф, мужчины не появляются на работе, скрываются, переезжают в меньшие населенные пункты", - говорится в сообщении.

Мобилизированных граждан, которые не смогли уклониться, отправляют для военной подготовки в Краснодарский край.

Также читайте: В оккупированном Старобельске россияне проводят мероприятия по принудительной мобилизации, - Генштаб

Автор: 

мобилизация (2829) Старобельск (15) Луганская область (6516)


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Тим хто ждав та кликав "русский мир" - мої "поздоровлення"! Ви кликали? Він прийшов! Зустрічайте! Рекомендую почитать Карела Чапека - "Оповідання про втрачену ногу" Там є хороша рекомендація - як ховаться від війни у ямі з гноєм
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13.11.2023 09:18 Ответить
Они ждали когда Кошовой и сын Резникова пойдут на войну. Вот, дождались
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13.11.2023 15:18 Ответить
Звєрствуют.
Ну нє сукі, а?
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13.11.2023 09:18 Ответить
Така ж сама ситуація і на вільній частині України - якийсь банди ("ТЦК"), яки ні є державними органами організували викрадання чоловіків , їм в цьому допомагають працівники комерційної структури під назвою " Поліція"
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13.11.2023 09:19 Ответить
А тут потом срок дают, как сдаются в плен. Или не дают? Цензор бы рассказал, бо у Золкина иногда проскакивает...
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13.11.2023 10:03 Ответить
Ми поступово наздоганяємо їх з нічними рейдами та іншим бикуванням тцк
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13.11.2023 10:12 Ответить
 
 