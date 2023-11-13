В оккупированном Старобельске на Луганщине продолжается принудительная мобилизация, мужчины не появляются на работе и скрываются

Во временно оккупированном Старобельске на Луганщине российские захватчики продолжают принудительную мобилизацию.

Об этом сообщил глава ОВА Артем Лысогор, передает Цензор.НЕТ.

"Принудительная мобилизация местных продолжается в Старобельске. Чтобы избежать призыва на военную службу в армию рф, мужчины не появляются на работе, скрываются, переезжают в меньшие населенные пункты", - говорится в сообщении.

Мобилизированных граждан, которые не смогли уклониться, отправляют для военной подготовки в Краснодарский край.

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