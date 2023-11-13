В окупованому Старобільську на Луганщині триває примусова мобілізація, чоловіки не з’являються на роботі та переховуються
У тимчасово окупованому Старобільську на Луганщині російські загарбники продовжують примусову мобілізацію.
Про це повідомив глава ОВА Артем Лисогор, передає Цензор.НЕТ.
"Примусова мобілізація місцевих триває у Старобільську. Аби уникнути призову на військову службу до армії рф, чоловіки не з’являються на роботі, переховуються, переїжджають до менших населених пунктів", - йдеться в повідомленні.
Мобілізованих громадян, які не змогли ухилитися, відправляють для військової підготовки до краснодарського краю.
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Ну нє сукі, а?