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Новини Війна
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В окупованому Старобільську на Луганщині триває примусова мобілізація, чоловіки не з’являються на роботі та переховуються

окупанти,арміярф,рашисти

У тимчасово окупованому Старобільську на Луганщині російські загарбники продовжують примусову мобілізацію.

Про це повідомив глава ОВА Артем Лисогор, передає Цензор.НЕТ.

"Примусова мобілізація місцевих триває у Старобільську. Аби уникнути призову на військову службу до армії рф, чоловіки не з’являються на роботі, переховуються, переїжджають до менших населених пунктів", - йдеться в повідомленні.

Мобілізованих громадян, які не змогли ухилитися, відправляють для військової підготовки до краснодарського краю.

Також дивіться: Воїни ЗСУ знищили броньовану техніку окупантів на Луганщині. ВIДЕО

Автор: 

мобілізація (3140) Старобільськ (21) Луганська область (4899)


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Тим хто ждав та кликав "русский мир" - мої "поздоровлення"! Ви кликали? Він прийшов! Зустрічайте! Рекомендую почитать Карела Чапека - "Оповідання про втрачену ногу" Там є хороша рекомендація - як ховаться від війни у ямі з гноєм
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13.11.2023 09:18 Відповісти
Они ждали когда Кошовой и сын Резникова пойдут на войну. Вот, дождались
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13.11.2023 15:18 Відповісти
Звєрствуют.
Ну нє сукі, а?
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13.11.2023 09:18 Відповісти
Така ж сама ситуація і на вільній частині України - якийсь банди ("ТЦК"), яки ні є державними органами організували викрадання чоловіків , їм в цьому допомагають працівники комерційної структури під назвою " Поліція"
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13.11.2023 09:19 Відповісти
А тут потом срок дают, как сдаются в плен. Или не дают? Цензор бы рассказал, бо у Золкина иногда проскакивает...
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13.11.2023 10:03 Відповісти
Ми поступово наздоганяємо їх з нічними рейдами та іншим бикуванням тцк
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13.11.2023 10:12 Відповісти
 
 