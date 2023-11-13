Рашисты ударили по Антоновке на Херсонщине, пострадал водитель скорой
В результате вчерашнего обстрела Антоновки на Херсонщине пострадал водитель скорой.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-cлужбу ОВА.
60-летний мужчина получил ранения вчера около 16:30. В момент обстрела он находился во дворе собственного дома.
"Сегодня пострадавший обратился за медицинской помощью. У него диагностировали взрывную травму, сотрясение головного мозга и осколочное ранение подбородка", - говорится в сообщении.
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