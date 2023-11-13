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Новости Война
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Рашисты ударили по Антоновке на Херсонщине, пострадал водитель скорой

вибух

В результате вчерашнего обстрела Антоновки на Херсонщине пострадал водитель скорой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-cлужбу ОВА.

60-летний мужчина получил ранения вчера около 16:30. В момент обстрела он находился во дворе собственного дома.

"Сегодня пострадавший обратился за медицинской помощью. У него диагностировали взрывную травму, сотрясение головного мозга и осколочное ранение подбородка", - говорится в сообщении.

Смотрите: Последствия российских ударов по Херсону. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстрел (28195) Херсонская область (4946)


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