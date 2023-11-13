Рашисти вдарили по Антонівці на Херсонщині, постраждав водій швидкої

Внаслідок вчорашнього обстрілу Антонівки на Херсонщині постраждав водій швидкої.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОВА.

60-річний чоловік дістав поранення вчора близько 16:30. В момент обстрілу він перебував на подвір'ї власного будинку.

"Сьогодні потерпілий звернувся за медичною допомогою. В нього діагностували вибухову травму, струс головного мозку та уламкове поранення підборіддя", - йдеться в повідомленні.

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