Рашисти вдарили по Антонівці на Херсонщині, постраждав водій швидкої
Внаслідок вчорашнього обстрілу Антонівки на Херсонщині постраждав водій швидкої.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОВА.
60-річний чоловік дістав поранення вчора близько 16:30. В момент обстрілу він перебував на подвір'ї власного будинку.
"Сьогодні потерпілий звернувся за медичною допомогою. В нього діагностували вибухову травму, струс головного мозку та уламкове поранення підборіддя", - йдеться в повідомленні.
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