Командование Медсил приняло решение об увеличении количества штатных работников ВВК

Командование Медицинских сил ВСУ приняло решение об увеличении штатных работников военно-врачебных комиссий.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщении в телеграме Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, об этом шла речь на совещании по вопросам ветеранской политики под председательством вице-премьер-министра Ирины Верещук.

В сообщении отмечается, что нагрузка на военно-врачебные комиссии (ВВК) существенно возросла. Поэтому необходимо усовершенствовать систему делопроизводства.

Как напомнили в Минреинтеграции, военно-врачебные комиссии принимают специальные постановления о пригодности к военной службе. В частности, о причинной связи заболеваний (ранений, контузий, травм, увечий), потребности в лечении, реабилитации, протезировании и т.д.

"Командование медицинских сил ВСУ приняло решение об увеличении штатной численности для отладки работы, ведь существует кадровая проблема в делопроизводстве самих ВВК", - говорится в сообщении.

Читайте также: Решение военно-врачебной комиссии можно обжаловать, - Минздрав

Верещук поручила обратиться в Главное управление персонала Генерального штаба с просьбой как можно быстрее предоставить дорожную карту по увеличению количества штатных единиц ВВК.

Кроме того, Командование отчиталось о состоянии анализа 20 постановлений ВВК, которые более 4 месяцев находятся на рассмотрении. Так, уже рассмотрено и проработано обращение от 15 человек из Ивано-Франковской области. В то же время, в процессе решение вопроса по поводу других обращений.

Также на заседании прозвучало предложение создать горячую линию ВВК. На ней родственникам будут предварительно объяснять всю процедуру, предоставлять информацию о необходимых документах и т.д.