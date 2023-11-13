Командование Медсил приняло решение об увеличении количества штатных работников ВВК
Командование Медицинских сил ВСУ приняло решение об увеличении штатных работников военно-врачебных комиссий.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщении в телеграме Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, об этом шла речь на совещании по вопросам ветеранской политики под председательством вице-премьер-министра Ирины Верещук.
В сообщении отмечается, что нагрузка на военно-врачебные комиссии (ВВК) существенно возросла. Поэтому необходимо усовершенствовать систему делопроизводства.
Как напомнили в Минреинтеграции, военно-врачебные комиссии принимают специальные постановления о пригодности к военной службе. В частности, о причинной связи заболеваний (ранений, контузий, травм, увечий), потребности в лечении, реабилитации, протезировании и т.д.
"Командование медицинских сил ВСУ приняло решение об увеличении штатной численности для отладки работы, ведь существует кадровая проблема в делопроизводстве самих ВВК", - говорится в сообщении.
Верещук поручила обратиться в Главное управление персонала Генерального штаба с просьбой как можно быстрее предоставить дорожную карту по увеличению количества штатных единиц ВВК.
Кроме того, Командование отчиталось о состоянии анализа 20 постановлений ВВК, которые более 4 месяцев находятся на рассмотрении. Так, уже рассмотрено и проработано обращение от 15 человек из Ивано-Франковской области. В то же время, в процессе решение вопроса по поводу других обращений.
Также на заседании прозвучало предложение создать горячую линию ВВК. На ней родственникам будут предварительно объяснять всю процедуру, предоставлять информацию о необходимых документах и т.д.
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