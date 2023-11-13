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Командование Медсил приняло решение об увеличении количества штатных работников ВВК

влк

Командование Медицинских сил ВСУ приняло решение об увеличении штатных работников военно-врачебных комиссий.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщении в телеграме Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, об этом шла речь на совещании по вопросам ветеранской политики под председательством вице-премьер-министра Ирины Верещук.

В сообщении отмечается, что нагрузка на военно-врачебные комиссии (ВВК) существенно возросла. Поэтому необходимо усовершенствовать систему делопроизводства.

Как напомнили в Минреинтеграции, военно-врачебные комиссии принимают специальные постановления о пригодности к военной службе. В частности, о причинной связи заболеваний (ранений, контузий, травм, увечий), потребности в лечении, реабилитации, протезировании и т.д.

"Командование медицинских сил ВСУ приняло решение об увеличении штатной численности для отладки работы, ведь существует кадровая проблема в делопроизводстве самих ВВК", - говорится в сообщении.

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Верещук поручила обратиться в Главное управление персонала Генерального штаба с просьбой как можно быстрее предоставить дорожную карту по увеличению количества штатных единиц ВВК.

Кроме того, Командование отчиталось о состоянии анализа 20 постановлений ВВК, которые более 4 месяцев находятся на рассмотрении. Так, уже рассмотрено и проработано обращение от 15 человек из Ивано-Франковской области. В то же время, в процессе решение вопроса по поводу других обращений.

Также на заседании прозвучало предложение создать горячую линию ВВК. На ней родственникам будут предварительно объяснять всю процедуру, предоставлять информацию о необходимых документах и т.д.

Автор: 

военно-врачебная комиссия (204) Командование медицинских сил (19)


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Топ комментарии
+11
А попередні працівники, понесли ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ за свої непрофесійні дії разом з особами ТЦК та ОД?!?
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13.11.2023 17:04 Ответить
+8
А яке там рішення ухвалило командування медсил на рахунок гівняних турнікетів? А ніякого. Неначасі.
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13.11.2023 17:08 Ответить
+4
Маловато командуванню Медсил бабла))))))
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13.11.2023 17:04 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
А попередні працівники, понесли ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ за свої непрофесійні дії разом з особами ТЦК та ОД?!?
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13.11.2023 17:04 Ответить
В Ужгороді співробітники ТЦК та СП силою забрали водія автобуса, який привіз дитячу збірну з Вінниці на спортивні змагання з тхеквондо. Водій автобуса заночував у хостелі, куди приблизно о 1:30 ночі увірвалися співробітники ТЦК із поліцейськими і насильно забрали його разом з іншими чоловіками до військкомату. Чоловік намагався пояснити, що є єдиним водієм для дитячої групи спортсменів, однак співробітники ТЦК не взяли його слова до відома.

Як розповів журналіст Віталій Павловський, у чоловіка у військкоматі відібрали телефон і не дали зв'язатися з рідними та тренерами, щоб попередити про ситуацію. Після військово-лікарської комісії його одразу направили до навчального центру в Чернігові.
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13.11.2023 17:07 Ответить
Херня якась.
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13.11.2023 17:10 Ответить
Стаття 146, ч1. Переговори з викрадачами не вести... Різниція між тими і цими поступово зтирається. Все більше схоже на геноцид по домовленності з обох сторін.
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13.11.2023 17:18 Ответить
Що чоловіки не могли організувати оборону ?
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13.11.2023 18:29 Ответить
А як Командування МЕДСИЛ буде дерибанить бабло разом з новою струтктурою медичного оснащення фронту від Умерова (людини Єрмака) , про створення котрої МО вже повідомило
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13.11.2023 17:21 Ответить
НОВИЙ ДЕПАРТАМЕНТ МАРОДЕРСТВА ?ВЖЕ ВІД УМЕРОВА?

КИЇВ. 8 листопада. УНН.У Міністерстві оборони України створили департамент охорони здоров'я. Заступниця Міністра оборонного відомства Наталія Калмикова представила очільницю новоствореного підрозділу в складі Міністерства. Нею стала Оксана Сухорукова - колишня волонтерка і співробітниця МОЗ із досвідом запуску медичної реформи. Про це стало https://t.me/ministry_of_defense_ua/8229 відомо з допису на сторінці Міністерства оборони у телеграмі, пише УНН.
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13.11.2023 17:26 Ответить
Маловато командуванню Медсил бабла))))))
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13.11.2023 17:04 Ответить
прасолька,накуй!
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13.11.2023 17:05 Ответить
А яке там рішення ухвалило командування медсил на рахунок гівняних турнікетів? А ніякого. Неначасі.
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13.11.2023 17:08 Ответить
І Знов ДЕРЕБАН під пітріотичним лозунгом. Як ви вже ******* всіх, курвлячи паяци!
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13.11.2023 17:19 Ответить
А шо, "некомпетентньій шут" теж можна вживати? ... не знав...
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13.11.2023 17:23 Ответить
ще б пак. люди втомлюються цілодобово працювати. Ужгород, як приклад неймовірних зусиль працівників ВЛК
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13.11.2023 18:07 Ответить
Мобілізовані косяком пішли , не встигають день і ніч писати "придатни"
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13.11.2023 18:14 Ответить
І де вони візьмуть лікарів? В лікарнях ЦРЛ штат скорочуть, частину перевели 0,5-0,7 ставки, бо грошей немає за що платити. Залишилис великі центри. Плюс забрали гроші зі місцевих б'юджетів, чатина лікарень фінанасувалася звідти, тобто з наступного рокузнову буде скорочення, або закриття. ЦІНИ НА ПОСЛУГИ НЦЗУ непокривають реальних потреб лікарень. Взятилікарів можна лише з офіцерським звання, але з 2013-2014 роках війсбкових кафедри були знищені, ілікарівипускалися без офіцерського звання, звання булолише - рядовий.
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13.11.2023 18:26 Ответить
Розробки 16тижневих курсів медичної допомоги досі невпроваджено на державному рівні, немає державного центру, який би навчав і солдат і цивільних лікарів тактичної війної допомоги. Це мало бути зроблено та стандартизовано, оскільки це збільшує шанси вижиття персоналу, та зменшення лікарських помилок. Мене просто вкурвлює, чим займається медична частина МО та МОЗ. Хіба важко, за 2 роки зробити таких 2 центри,і вчити людей. Чомунемає змін в навчальних програмах університетів.
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13.11.2023 18:32 Ответить
 
 