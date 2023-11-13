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Командування Медсил ухвалило рішення про збільшення кількості штатних працівників ВЛК

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Командування Медичних сил ЗСУ ухвалило рішення щодо збільшення штатних працівників військово-лікарських комісій.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на повідомленні у телеграмі Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, про це йшлося на нараді з питань ветеранської політики під головуванням віцепрем’єр-міністерки Ірини Верещук.

У повідомленні зазначається, що навантаження на військово-лікарські комісії (ВЛК) суттєво зросло. Через це необхідно вдосконалити систему діловодства.

Як нагадали у Мінреінтеграції, військово-лікарські комісії ухвалюють спеціальні постанови про придатність до військової служби. Зокрема, про причинний зв’язок захворювань (поранень, контузій, травм, каліцтв), про потребу в лікуванні, реабілітації, протезуванні тощо.

"Командування медичних сил ЗСУ ухвалило рішення щодо збільшення штатної чисельності для налагодження роботи, адже існує кадрова проблема у діловодстві самих ВЛК", - йдеться в повідомленні.

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Так, Верещук доручила звернутися до Головного управління персоналу Генерального штабу з проханням якнайшвидше надати дорожню мапу зі збільшення кількості штатних одиниць ВЛК.

Крім того, Командування відзвітувало про стан аналізу 20 постанов ВЛК, які понад 4 місяці перебувають на розгляді. Так, вже розглянуто й опрацьовано звернення від 15 осіб з Івано-Франківщини. Водночас у процесі вирішення питання щодо інших звернень.

Також на засіданні пролунала пропозиція створити гарячу лінію ВЛК. На ній родичам попередньо пояснюватимуть усю процедуру, надаватимуть інформацію щодо необхідних документів тощо.

Також читайте: Медогляди щодо придатності до служби у війську мають тривати не довше 4 днів, - МОЗ

Автор: 

військово-лікарська комісія (223) Командування медичних сил (20)


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Топ коментарі
+11
А попередні працівники, понесли ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ за свої непрофесійні дії разом з особами ТЦК та ОД?!?
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13.11.2023 17:04 Відповісти
+8
А яке там рішення ухвалило командування медсил на рахунок гівняних турнікетів? А ніякого. Неначасі.
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13.11.2023 17:08 Відповісти
+4
Маловато командуванню Медсил бабла))))))
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13.11.2023 17:04 Відповісти
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А попередні працівники, понесли ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ за свої непрофесійні дії разом з особами ТЦК та ОД?!?
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13.11.2023 17:04 Відповісти
В Ужгороді співробітники ТЦК та СП силою забрали водія автобуса, який привіз дитячу збірну з Вінниці на спортивні змагання з тхеквондо. Водій автобуса заночував у хостелі, куди приблизно о 1:30 ночі увірвалися співробітники ТЦК із поліцейськими і насильно забрали його разом з іншими чоловіками до військкомату. Чоловік намагався пояснити, що є єдиним водієм для дитячої групи спортсменів, однак співробітники ТЦК не взяли його слова до відома.

Як розповів журналіст Віталій Павловський, у чоловіка у військкоматі відібрали телефон і не дали зв'язатися з рідними та тренерами, щоб попередити про ситуацію. Після військово-лікарської комісії його одразу направили до навчального центру в Чернігові.
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13.11.2023 17:07 Відповісти
Херня якась.
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13.11.2023 17:10 Відповісти
Стаття 146, ч1. Переговори з викрадачами не вести... Різниція між тими і цими поступово зтирається. Все більше схоже на геноцид по домовленності з обох сторін.
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13.11.2023 17:18 Відповісти
Що чоловіки не могли організувати оборону ?
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13.11.2023 18:29 Відповісти
А як Командування МЕДСИЛ буде дерибанить бабло разом з новою струтктурою медичного оснащення фронту від Умерова (людини Єрмака) , про створення котрої МО вже повідомило
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13.11.2023 17:21 Відповісти
НОВИЙ ДЕПАРТАМЕНТ МАРОДЕРСТВА ?ВЖЕ ВІД УМЕРОВА?

КИЇВ. 8 листопада. УНН.У Міністерстві оборони України створили департамент охорони здоров'я. Заступниця Міністра оборонного відомства Наталія Калмикова представила очільницю новоствореного підрозділу в складі Міністерства. Нею стала Оксана Сухорукова - колишня волонтерка і співробітниця МОЗ із досвідом запуску медичної реформи. Про це стало https://t.me/ministry_of_defense_ua/8229 відомо з допису на сторінці Міністерства оборони у телеграмі, пише УНН.
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13.11.2023 17:26 Відповісти
Маловато командуванню Медсил бабла))))))
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13.11.2023 17:04 Відповісти
прасолька,накуй!
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13.11.2023 17:05 Відповісти
А яке там рішення ухвалило командування медсил на рахунок гівняних турнікетів? А ніякого. Неначасі.
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13.11.2023 17:08 Відповісти
І Знов ДЕРЕБАН під пітріотичним лозунгом. Як ви вже ******* всіх, курвлячи паяци!
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13.11.2023 17:19 Відповісти
А шо, "некомпетентньій шут" теж можна вживати? ... не знав...
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13.11.2023 17:23 Відповісти
ще б пак. люди втомлюються цілодобово працювати. Ужгород, як приклад неймовірних зусиль працівників ВЛК
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13.11.2023 18:07 Відповісти
Мобілізовані косяком пішли , не встигають день і ніч писати "придатни"
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13.11.2023 18:14 Відповісти
І де вони візьмуть лікарів? В лікарнях ЦРЛ штат скорочуть, частину перевели 0,5-0,7 ставки, бо грошей немає за що платити. Залишилис великі центри. Плюс забрали гроші зі місцевих б'юджетів, чатина лікарень фінанасувалася звідти, тобто з наступного рокузнову буде скорочення, або закриття. ЦІНИ НА ПОСЛУГИ НЦЗУ непокривають реальних потреб лікарень. Взятилікарів можна лише з офіцерським звання, але з 2013-2014 роках війсбкових кафедри були знищені, ілікарівипускалися без офіцерського звання, звання булолише - рядовий.
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13.11.2023 18:26 Відповісти
Розробки 16тижневих курсів медичної допомоги досі невпроваджено на державному рівні, немає державного центру, який би навчав і солдат і цивільних лікарів тактичної війної допомоги. Це мало бути зроблено та стандартизовано, оскільки це збільшує шанси вижиття персоналу, та зменшення лікарських помилок. Мене просто вкурвлює, чим займається медична частина МО та МОЗ. Хіба важко, за 2 роки зробити таких 2 центри,і вчити людей. Чомунемає змін в навчальних програмах університетів.
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13.11.2023 18:32 Відповісти
 
 