Командування Медсил ухвалило рішення про збільшення кількості штатних працівників ВЛК
Командування Медичних сил ЗСУ ухвалило рішення щодо збільшення штатних працівників військово-лікарських комісій.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на повідомленні у телеграмі Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, про це йшлося на нараді з питань ветеранської політики під головуванням віцепрем’єр-міністерки Ірини Верещук.
У повідомленні зазначається, що навантаження на військово-лікарські комісії (ВЛК) суттєво зросло. Через це необхідно вдосконалити систему діловодства.
Як нагадали у Мінреінтеграції, військово-лікарські комісії ухвалюють спеціальні постанови про придатність до військової служби. Зокрема, про причинний зв’язок захворювань (поранень, контузій, травм, каліцтв), про потребу в лікуванні, реабілітації, протезуванні тощо.
"Командування медичних сил ЗСУ ухвалило рішення щодо збільшення штатної чисельності для налагодження роботи, адже існує кадрова проблема у діловодстві самих ВЛК", - йдеться в повідомленні.
Так, Верещук доручила звернутися до Головного управління персоналу Генерального штабу з проханням якнайшвидше надати дорожню мапу зі збільшення кількості штатних одиниць ВЛК.
Крім того, Командування відзвітувало про стан аналізу 20 постанов ВЛК, які понад 4 місяці перебувають на розгляді. Так, вже розглянуто й опрацьовано звернення від 15 осіб з Івано-Франківщини. Водночас у процесі вирішення питання щодо інших звернень.
Також на засіданні пролунала пропозиція створити гарячу лінію ВЛК. На ній родичам попередньо пояснюватимуть усю процедуру, надаватимуть інформацію щодо необхідних документів тощо.
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КИЇВ. 8 листопада. УНН.У Міністерстві оборони України створили департамент охорони здоров'я. Заступниця Міністра оборонного відомства Наталія Калмикова представила очільницю новоствореного підрозділу в складі Міністерства. Нею стала Оксана Сухорукова - колишня волонтерка і співробітниця МОЗ із досвідом запуску медичної реформи. Про це стало https://t.me/ministry_of_defense_ua/8229 відомо з допису на сторінці Міністерства оборони у телеграмі, пише УНН.