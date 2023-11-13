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Новости Санкции против России
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ЕС завершает работу над 12 пакетом санкций против россии, - Боррель

боррель

Европейский Союз близок к завершению разработки 12-го пакета санкций, который будет включать в себя запрет импорта алмазов из рф на европейский рынок.

Об этом сегодня в Брюсселе во время пресс-конференции по итогам Совета министров ЕС по иностранным делам заявил Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Он напомнил, что в 12-й пакет санкций войдут "дополнительные имена, больше запретов, в частности в отношении бриллиантов, действия для усиления потолка цен на нефть для уменьшения доходов россии от ее продажи – не нам, а другим, борьба с обходом санкций".

"Мы финализируем последние детали этого пакета. Он будет составлен решением Совета (ЕС. – Ред.), который одобрит соответствующие решения, и регламентом Совета, который будет содержать указания для государств-членов, как эти решения воплощать", – пояснил Боррель процедуру.

"Этот регламент Совета может быть одобрен в среду по совместному предложению, которое я и Европейская комиссия подадим в Совет", – добавил он.

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Автор: 

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ВНЕСІТЬ ,БУДЬ ЛАСКА, ТУДИ ОПУ ! У ПОВНОМУ СКЛАДІ!
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13.11.2023 18:27 Ответить
Туреччина, Грузія, Казахстан та Китай розпочинають роботу з підготовки допомоги в обході 12 пакету санкцій рф.
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13.11.2023 18:33 Ответить
Да ради Бога. Для обхода санкций рабссея заплатит с большой переплатой. Так что якобы союзники с акульей хваткой будут рвать ********* на куски. Вот это и называется многоходовочкой...
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13.11.2023 18:40 Ответить
а з кремлем вже узгодили,як обходити санкції ?
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13.11.2023 18:34 Ответить
⚡Був агентом ГРУ рф: Дубінському закидають ДЕРЖАВНУ ЗРАДУ https://www.youtube.com/watch?v=Zc2w6_V3Zhg

Уявіть! ДБР переклала поганяло БУРАТІНО на Дубінського
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13.11.2023 18:41 Ответить
Сейчас его заблокируют венгры и все опять обос*уться.
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13.11.2023 19:26 Ответить
Пока "доится" нефть и газ в роZZии, до срацi карi очи ваши пакеты, хоть 73 разрабатывайте.
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14.11.2023 09:57 Ответить
 
 