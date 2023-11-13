ЕС завершает работу над 12 пакетом санкций против россии, - Боррель

Европейский Союз близок к завершению разработки 12-го пакета санкций, который будет включать в себя запрет импорта алмазов из рф на европейский рынок.

Об этом сегодня в Брюсселе во время пресс-конференции по итогам Совета министров ЕС по иностранным делам заявил Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Он напомнил, что в 12-й пакет санкций войдут "дополнительные имена, больше запретов, в частности в отношении бриллиантов, действия для усиления потолка цен на нефть для уменьшения доходов россии от ее продажи – не нам, а другим, борьба с обходом санкций".

"Мы финализируем последние детали этого пакета. Он будет составлен решением Совета (ЕС. – Ред.), который одобрит соответствующие решения, и регламентом Совета, который будет содержать указания для государств-членов, как эти решения воплощать", – пояснил Боррель процедуру.

"Этот регламент Совета может быть одобрен в среду по совместному предложению, которое я и Европейская комиссия подадим в Совет", – добавил он.

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