ЄС завершує роботу над 12 пакетом санкцій проти рф, - Боррель
Європейський Союз є близьким до завершення розробки 12-го пакету санкцій, який міститиме зокрема заборону імпорту алмазів з РФ на європейський ринок.
Про це сьогодні у Брюсселі під час пресконференції за підсумками Ради міністрів ЄС із закордонних справ заявив Високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
Він нагадав, що до 12-го пакета санкцій увійдуть "додаткові імена, більше заборон, зокрема стосовно діамантів, дії для посилення стелі цін на нафту для зменшення прибутків Росії від її продажу – не нам, а іншим, боротьба з обходом санкцій".
"Ми фіналізуємо останні деталі цього пакета. Він буде складений рішенням Ради (ЄС. – Ред.), яка схвалить відповідні рішення, й регламентом Ради, який міститиме вказівки для держав-членів, як ці рішення втілювати", – пояснив Боррель процедуру.
"Цей регламент Ради може бути схвалений у середу за спільною пропозицією, яку я і Європейська комісія подамо до Ради", – додав він.
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