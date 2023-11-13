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Новини Санкції проти Росії
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ЄС завершує роботу над 12 пакетом санкцій проти рф, - Боррель

боррель

Європейський Союз є близьким до завершення розробки 12-го пакету санкцій, який міститиме зокрема заборону імпорту алмазів з РФ на європейський ринок.

Про це сьогодні у Брюсселі під час пресконференції за підсумками Ради міністрів ЄС із закордонних справ заявив Високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Він нагадав, що до 12-го пакета санкцій увійдуть "додаткові імена, більше заборон, зокрема стосовно діамантів, дії для посилення стелі цін на нафту для зменшення прибутків Росії від її продажу – не нам, а іншим, боротьба з обходом санкцій".

"Ми фіналізуємо останні деталі цього пакета. Він буде складений рішенням Ради (ЄС. – Ред.), яка схвалить відповідні рішення, й регламентом Ради, який міститиме вказівки для держав-членів, як ці рішення втілювати", – пояснив Боррель процедуру.

"Цей регламент Ради може бути схвалений у середу за спільною пропозицією, яку я і Європейська комісія подамо до Ради", – додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна є головним пріоритетом ЄС, втоми від зобов’язань не буде, - Боррель

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ВНЕСІТЬ ,БУДЬ ЛАСКА, ТУДИ ОПУ ! У ПОВНОМУ СКЛАДІ!
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13.11.2023 18:27 Відповісти
Туреччина, Грузія, Казахстан та Китай розпочинають роботу з підготовки допомоги в обході 12 пакету санкцій рф.
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13.11.2023 18:33 Відповісти
Да ради Бога. Для обхода санкций рабссея заплатит с большой переплатой. Так что якобы союзники с акульей хваткой будут рвать ********* на куски. Вот это и называется многоходовочкой...
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13.11.2023 18:40 Відповісти
а з кремлем вже узгодили,як обходити санкції ?
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13.11.2023 18:34 Відповісти
⚡Був агентом ГРУ рф: Дубінському закидають ДЕРЖАВНУ ЗРАДУ https://www.youtube.com/watch?v=Zc2w6_V3Zhg

Уявіть! ДБР переклала поганяло БУРАТІНО на Дубінського
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13.11.2023 18:41 Відповісти
Сейчас его заблокируют венгры и все опять обос*уться.
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13.11.2023 19:26 Відповісти
Пока "доится" нефть и газ в роZZии, до срацi карi очи ваши пакеты, хоть 73 разрабатывайте.
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14.11.2023 09:57 Відповісти
 
 