Великобритания предоставила Украине более $1,6 млрд финансовой помощи с февраля 2022 года, - Минфин

Великобритания с начала полномасштабного вторжения России в Украину предоставила более 1,6 млрд долларов прямой бюджетной поддержки. Денежные средства были направлены на финансирование первоочередных социальных расходов.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что 13 ноября состоялась первая встреча министра финансов Украины Сергея Марченко и нового Чрезвычайного и Полномочного Посла Великобритании в Украине Мартина Гарриса.

"Благодарю правительство Великобритании за финансовую помощь и военную поддержку в решающее для Украины время. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Великобритания предоставила более 1,6 млрд долларов США прямой бюджетной поддержки, которая была направлена на финансирование первоочередных социальных расходов", - подчеркнул Марченко.

Также министр финансов отметил лидерство Великобритании в поставках Украине современного и крайне необходимого вооружения для эффективной борьбы с агрессором.

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Главными темами обсуждения стали текущая экономическая ситуация в Украине, госбюджет на 2024 год, а также дальнейшее сотрудничество с правительством Великобритании для ускорения реконструкции и привлечения инвестиций.

Марченко подчеркнул, что сотрудничество с Великобританией в рамках проектов Многостороннего агентства по гарантированию инвестиций (MIGA) и Европейского банка реконструкции и развития (EBRD) по страхованию военных рисков в Украине играет значительную роль в привлечении прямых иностранных инвестиций, и как дальнейший результат – ускорение темпов обновления экономики.