РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8520 посетителей онлайн
Новости Финансовая помощь
700 1

Великобритания предоставила Украине более $1,6 млрд финансовой помощи с февраля 2022 года, - Минфин

лондон,велика,британія

Великобритания с начала полномасштабного вторжения России в Украину предоставила более 1,6 млрд долларов прямой бюджетной поддержки. Денежные средства были направлены на финансирование первоочередных социальных расходов.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что 13 ноября состоялась первая встреча министра финансов Украины Сергея Марченко и нового Чрезвычайного и Полномочного Посла Великобритании в Украине Мартина Гарриса.

"Благодарю правительство Великобритании за финансовую помощь и военную поддержку в решающее для Украины время. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Великобритания предоставила более 1,6 млрд долларов США прямой бюджетной поддержки, которая была направлена на финансирование первоочередных социальных расходов", - подчеркнул Марченко.

Также министр финансов отметил лидерство Великобритании в поставках Украине современного и крайне необходимого вооружения для эффективной борьбы с агрессором.

Читайте также: Великобритания передала ВСУ пакет помощи накануне зимы: каски, зимнюю одежду, бронежилеты и сухпайки

Главными темами обсуждения стали текущая экономическая ситуация в Украине, госбюджет на 2024 год, а также дальнейшее сотрудничество с правительством Великобритании для ускорения реконструкции и привлечения инвестиций.

Марченко подчеркнул, что сотрудничество с Великобританией в рамках проектов Многостороннего агентства по гарантированию инвестиций (MIGA) и Европейского банка реконструкции и развития (EBRD) по страхованию военных рисков в Украине играет значительную роль в привлечении прямых иностранных инвестиций, и как дальнейший результат – ускорение темпов обновления экономики.

Автор: 

Великобритания (5046) Минфин (1556)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Воно все добре. І звичайно клоуна ми вибрали самі, та і країну довели Яниками та ЗЕ теж самі, АЛЕ

Треба було прямо на Будапешському меморандумі сказати - віддайте 3 ядернийц потенціал на планеті, а якщо що то ми вам дамо 1,5 млрд дол. - вартість 1 боєголовки. Не треба було казати шо "ми вас захистимо". Бо Найбільше відповідно до свого оборонного бюджету дала Естонія
показать весь комментарий
14.11.2023 17:46 Ответить
 
 