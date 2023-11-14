Суд признал виновным в разгоне майдановцев бывшего "беркутовца" Бойко: дело рассматривали более 5 лет

Шевченковский суд Киева признал виновным в разгоне майдановцев бывшего "беркутовца" Олега Бойко и назначил ему 5 лет лишения свободы с испытательным сроком на 3 года, то есть условно. Также он был лишен права работать в правоохранительных органах в течение 3 лет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Адвокатская совещательная группа, представляющая интересы потерпевших по делам Майдана.

По версии следствия, Бойко, командир 2-го взвода 4-й роты киевского "Беркута", 30 ноября 2013 г. приказал своим подчиненным вытеснить участников собрания за пределы территории Майдана Незалежности.

В конце концов, суд признал Бойко виновным:

в превышении служебных полномочий, совершенном группой лиц, что сопровождалось насилием, применением спецсредств, болезненными и оскорбляющими личное достоинство потерпевших действиями (ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 365 УК Украины). Наказание - 5 лет лишения свободы с испытательным сроком 3 года (т.е. условно) и лишение права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 3 года;

в препятствовании мирным собраниям, совершенном группой лиц, (ч. 1 ст. 28, ст. 340 УК Украины). Наказание — 3 года ограничения свободы, от которого обвиняемый освобождается из-за истечения срока давности для привлечения к ответственности.

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Прокуратура настаивала, что Бойко выполнял "явно преступные приказы руководства", однако в статьях, по которым он был признан виновным, такой квалификации нет.

Суд также не увидел сговора в действиях "беркутовцев" и изменил ч. 2 на ч. 1 ст. 28 УКУ, то есть квалифицировал действия "беркутовцев" как совершаемые группой лиц без предварительного сговора.

Приговор вступит в законную силу после рассмотрения апелляционных жалоб или по истечении сроков обжалования, если ни одна сторона не подаст апелляцию.

Суд рассматривал дело Бойко более 5 лет - с 29 января 2018 года. По этому делу было 12 потерпевших.

Отмечается, что это четвертый приговор по разгону Майдана 30 ноября 2013 года. Сейчас в судах слушаются другие дела по этому поводу.

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