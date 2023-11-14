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Словакия в 2024 году передаст Украине две машины для разминирования

розмінування,bozena

Министр иностранных дел Словакии Юрий Бланар подтвердил намерения страны после смены власти продолжить гуманитарную помощь, в частности предоставляя средства для разминирования.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Глава словацкого МИД подчеркнул, что Словакия хочет помочь украинцам зимой и направит свою гуманитарную помощь в этом направлении, а также готовит помощь в сфере разминирования.

"Словацкая Республика профинансирует украинской стороне производство двух машин для разминирования Božena IV, которые должны быть на службе в Херсонской области в начале следующего года", – сказал он.

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Бланар также повторил слова премьер-министра Словакии Роберта Фицо о том, что власти страны не будут оказывать военную помощь Украине.

"Однако все коммерческие вопросы, связанные с контрактами на поставку оружия, являются делом отдельных компаний, торгующих или работающих в Словакии, и правительство не будет препятствовать этому", - подчеркнул министр.

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Автор: 

Словакия (1011) разминирование (725)


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Где Зузаны, которые должны допоставить?
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14.11.2023 22:14 Ответить
В производстве. Две очередных должны быть в январе-феврале.
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14.11.2023 23:05 Ответить
https://images.app.goo.gl/Q5Ys6yvnzRqxZdaVA https://images.app.goo.gl/Q5Ys6yvnzRqxZdaVA


Важкі гусеничні бульдозери типу Crawlers CAT D4,5,6,8 массово можна було б переробити на протимінні машини, таких машин по світу мабуть мільйон.

Логіка проста - багато заміновано - багато треба протимінних машин.
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14.11.2023 22:49 Ответить
Нехай підітруться, тими 2 машинами. Забули, що з ними зробила кацапія.
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14.11.2023 22:49 Ответить
Не плюйте у словаків- все буде добре у відносинах наших країн
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14.11.2023 23:27 Ответить
« Нейтралітет» Словакіі дуже схожий з Ізраільский.

Вони теж не постріляли зброю до України.

Але чім це закінчилось? Параша вдарила по Ізраїлю….

Історія гарний вчитель, але в неі погані учні.
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15.11.2023 00:48 Ответить
 
 