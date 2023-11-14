Словакия в 2024 году передаст Украине две машины для разминирования

Министр иностранных дел Словакии Юрий Бланар подтвердил намерения страны после смены власти продолжить гуманитарную помощь, в частности предоставляя средства для разминирования.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Глава словацкого МИД подчеркнул, что Словакия хочет помочь украинцам зимой и направит свою гуманитарную помощь в этом направлении, а также готовит помощь в сфере разминирования.

"Словацкая Республика профинансирует украинской стороне производство двух машин для разминирования Božena IV, которые должны быть на службе в Херсонской области в начале следующего года", – сказал он.

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Бланар также повторил слова премьер-министра Словакии Роберта Фицо о том, что власти страны не будут оказывать военную помощь Украине.

"Однако все коммерческие вопросы, связанные с контрактами на поставку оружия, являются делом отдельных компаний, торгующих или работающих в Словакии, и правительство не будет препятствовать этому", - подчеркнул министр.

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