Словакия в 2024 году передаст Украине две машины для разминирования
Министр иностранных дел Словакии Юрий Бланар подтвердил намерения страны после смены власти продолжить гуманитарную помощь, в частности предоставляя средства для разминирования.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Глава словацкого МИД подчеркнул, что Словакия хочет помочь украинцам зимой и направит свою гуманитарную помощь в этом направлении, а также готовит помощь в сфере разминирования.
"Словацкая Республика профинансирует украинской стороне производство двух машин для разминирования Božena IV, которые должны быть на службе в Херсонской области в начале следующего года", – сказал он.
Бланар также повторил слова премьер-министра Словакии Роберта Фицо о том, что власти страны не будут оказывать военную помощь Украине.
"Однако все коммерческие вопросы, связанные с контрактами на поставку оружия, являются делом отдельных компаний, торгующих или работающих в Словакии, и правительство не будет препятствовать этому", - подчеркнул министр.
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Важкі гусеничні бульдозери типу Crawlers CAT D4,5,6,8 массово можна було б переробити на протимінні машини, таких машин по світу мабуть мільйон.
Логіка проста - багато заміновано - багато треба протимінних машин.
Вони теж не постріляли зброю до України.
Але чім це закінчилось? Параша вдарила по Ізраїлю….
Історія гарний вчитель, але в неі погані учні.